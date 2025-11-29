Asti-Cuneo pronta entro fine 2025: l’annuncio di Cirio alla cerimonia del Premio San Giuseppe

asti cuneo Centro Culturale San Giuseppe

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 30 novembre, ad Alba, nella Chiesa di San Giuseppe, la cerimonia del Premio San Giuseppe 2025, promossa dal Centro Culturale San Giuseppe e dalla Fondazione Cagnasso, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della Città di Alba. L’edizione di quest’anno ha visto protagonista il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a cui è stato conferito il premio.

Ad aprire l’evento è stato il presidente del Centro Culturale San Giuseppe, Roberto Cerrato, che ha sottolineato come il premio rappresenti un momento di incontro tra cultura, solidarietà e istituzioni, valorizzando l’impegno del territorio e delle sue realtà associative.

Nel corso della cerimonia, Cirio ha annunciato una novità molto attesa: la conclusione e l’apertura definitiva dell’autostrada Asti-Cuneo entro la fine del 2025, ponendo fine a un percorso lungo decenni. Davanti a autorità, fondazioni, associazioni di volontariato e cittadini, il governatore ha parlato di “un’opera essenziale per collegare i territori e sostenere lo sviluppo economico e sociale del Piemonte”.

L’evento, giunto alla sua ventiquattresima edizione, ha visto anche la consegna dei contributi di solidarietà alle associazioni del territorio, a cura della Fondazione Cagnasso, rafforzando il legame tra istituzioni, volontariato e comunità locale.

Con l’annuncio di oggi, il Premio San Giuseppe si conferma non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un’occasione di confronto sui temi cruciali per il futuro del territorio.

