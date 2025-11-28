Terza Categoria A-B-C-D – San Pedro vs Castellettese è il big match! Villar 2025 ospita il Passatore

Dopo lo scorso weekend, dilaniato dai rinvii per neve, dovrebbe tornare a pieno regime la Terza Categoria cuneese con i raggruppamenti A, C e D che affrontano l’ultima gara del girone di andata.

Nel Girone A trasferta con i favori del pronostico per la capolista Accademia Calcio Alba che, dopo l’eliminazione di Coppa, sarà di scena sul campo del Cisterna. Alle spalle della battistrada spicca lo scontro diretto tra Neive e Sommarivese, divise da due soli punti in classifica, mentre il Bandito incrocerà i guantoni in trasferta contro il Roerolanze. Ai piedi della zona playoff impegno casalingo per l’Academy Canale che attende il fanalino di coda Castagnolese mentre chiudono il palinsesto le gare interne di Lions United Alba e Sanfrè rispettivamente contro Dogliani e Ceresole d’Alba.

Nel Girone B non vuole mollare il ritmo folle finora sostenuto la capolista Lagnasco che ospita il Racco ’86 nel più classico dei testa coda. Alle spalle della prima della classe l’Albatros Savigliano attende il CB Sport Caramagna, fresco di passaggio ai Quarti di Finale di Coppa Piemonte, mentre il Villafalletto farà visita al Sporting Savigliano. In zona play off impegni esterni per Villanova Solaro ed Enviese che saranno di scena rispettivamente sui campi di Accademia Cavourese e Morevilla mentre chiude il programma il match tra Accademia Calcio Marene e Bagnolo.

Nel Girone C continua la sfida a distanza tra le tre battistrada. Avrà la sfida più difficile il Villar 2025 che ospita il sempre ostico Passatore mentre cercano punti importanti in trasferta Polisportiva 2RG e Trinità che saranno di scena rispettivamente sui campi di Carrù Magliano Alpi e San Bernardo. Intende continuare il periodo di forma smagliante il Virtus Busca che per farlo mira all’intero bottino nella trasferta sul terreno di gioco del Pro Brossasco mentre il J.A.C. non vuole abbandonare il treno play off sfidando Il Movi Centallo tra le mura amiche. In coda, infine, cercano riscatto Sandamianese e Tarantasca che si sfideranno in una gara aperta a qualsiasi risultato.

Nel Girone D occhi puntati sul big match assoluto tra la capolista San Pedro e l’inseguitrice Castellettese (che ha una gara in meno, ndr). Sperano magari in un pareggio nel match clou le inseguitrici Valle Stura e Margaritese che partono con i favori del pronostico rispettivamente contro Beinette e Madonna delle Grazie mentre l’Auxilium Cuneo ospita l’Ama Brenta Ceva in una gara di sicuro interesse. Derby storico tra San Rocco Bernezzo e Bernezzo mentre chiude il palinsesto la sfida di bassa classifica tra Azzurra e Roccavione.