«Un linguaggio sacro, il teatro è il mio strappo alla realtà»

Da Milano a Roma, con significative tappe in Piemonte. Maria Amelia Monti racconta di aver avviato il suo percorso di attrice proprio a Torino: «Dopo l’Accademia dei Filodrammatici, poco più che ventenne, fui scritturata dal comico torinese Franco Barbero, nato come amministratore di compagnia con Macario e poi diventato attore. Torino in quegli anni ‘80 era molto diversa da oggi, ma ho un ricordo nitidissimo del debutto all’Alfieri. Poi ci sono tornata tante volte: sono stata alla sede Rai per “La Tv delle ragazze” e per “Io Tarzan tu Jane” di Enzo Trapani e con Carmen Russo, poi per girare film come “Se mi vuoi bene” con Bisio».

Sabato invece è attesa al “Milanollo” di Savigliano con “Strappo alla regola”, spettacolo scritto e diretto da Edoardo Erba che è anche suo marito. Teatro e cinema: l’interazione prosegue, oltre che nella sua carriera, anche sul palco. «Nello spettacolo interpreto il personaggio secondario e bidimensionale di un film horror anni ‘70 che esce letteralmente dallo schermo e irrompe in scena, dove incontra una maschera del cinema, un’altra donna ma dei giorni nostri. Il film, girato sul lago di Como con un cast che va da Asia Argento a Marina Massironi, Francesco Meoni e Sabrina Mannucchi apre lo spettacolo per dieci minuti confondendo volutamente il pubblico. C’è in ballo un omicidio, poi la fuga attraverso uno “strappo” nello schermo che dà avvio al confronto tra due modelli femminili lontani: quello di un’Italia segnata da femminismo e fermenti politici e la realtà di oggi, immersa in legami tossici e fragilità nuove», spiega Monti.

Se pensate al precedente de “La rosa purpurea del Cairo” di Woody Allen, bisogna fare un distinguo: «Lì un personaggio usciva da un film ed entrava in un altro film. Qui invece arriva sul palcoscenico dove si recita dal vivo» ed è realmente una novità assoluta. Si capisce inoltre che a trovarsi veramente in un film dell’orrore non è l’attrice degli anni ‘70 uscita dallo schermo «ma la maschera sul palco, donna dei nostri giorni coinvolta in un rapporto “tossico”, come si dice oggi. Un tema importante specialmente in un momento in cui ogni giorno una donna viene uccisa». Al fianco di Maria Amelia Monti recita Cristina Chinaglia, ma lo spettacolo è “corale”: i personaggi del film intervengono in un continuo attraversamento tra realtà e finzione, cioè tra lo squarcio dello schermo e il palco del teatro. «Fa ridere per un’ora e venti, ma alla fine arriva quasi una fitta. Si parla di donne che si salvano grazie al confronto con altre donne, non da sole». Le reazioni del pubblico sono sempre eccellenti. «Vengono molti giovani, uno di loro mi ha detto che lo spettacolo dovrebbe essere obbligatorio nei licei: parla del coraggio di chiedere aiuto, di trovare uno strappo anche nelle situazioni peggiori».

Il lavoro con il marito Edoardo (che ora sta anche scrivendo un testo per Luca Zingaretti) è «litigioso ma fruttuoso»: non un automatismo, ma una scelta che per Maria Amelia Monti si rinnova ogni volta. «Di commedie teatrali con vere protagoniste femminili ce ne sono poche. È sempre difficile trovare quella giusta. Così tocca sempre a lui scrivermi da zero quella più adatta, ormai è diventato bravo», sorride. «E questi copioni rimarranno in eredità per altre attrici», aggiunge.

Da Milano, la sua città, a Roma, restando profondamente sé stessa: «La Capitale è una città di orfani: ci trovi più milanesi o torinesi che romani. I miei figli parlano romano triplicando le doppie, io no. Lo spirito lombardo ce l’ho dentro». La milanesità emerge dai suoi sketch e anche dallo spirito ironico che l’accompagna sempre. «È la mia natura: alle elementari quando piangevo, gli altri ridevano. “Sembri Stanlio”, mi dicevano. Avrei già dovuto capire tutto». Bocciata alla scuola del Piccolo, dopo l’Accademia ha trovato la sua strada grazie al maestro Calindri che le ha fatto scoprire la forza dei tempi comici. «Mi diceva: sei stralunata e non capivo cosa volesse dire. Ora so che aveva ragione».

Il teatro, in un mondo sempre più digitale, resta un rifugio. «Un linguaggio in controtendenza, un punto sacro». Ma Monti vive bene anche i social, che considera un’estensione del mestiere e dove colleziona like e follower. «Mi ci ha portata mio figlio: “Instagram è il tuo giornale”, mi diceva. È diventato un gioco che mi diverte e che mi ha aiutata a far vedere chi sono davvero. Non sono solo “la moglie di Gerry Scotti” (come da serie tv “Finalmente soli”, ndr) ma sono finalmente me stessa e questa immagine è arrivata a tante persone».