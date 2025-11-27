Tartufo regale bianco: il nuovo gioiello di chef Ugo Alciati

Dall’estro di Ugo Alciati, Chef stellato di Guido Ristorante al Villaggio Narrante di Fontanafredda e ambasciatore del tartufo nel mondo, ed Emmanuele Guido – un ingegnere che ha scelto la professione del cuoco – nel 2021 nasce una prelibatezza piemontese realizzata con il cacao Criollo, il più raro al mondo: una creazione che riproduce fedelmente un vero tartufo, per forma e colore, e può essere persino lamellata, il Tartufo Regale. Un progetto di eccellenza realizzato in partnership con Golosi S.r.l. (società della holding GLP – che fa capo al GRUPPO TCN – a cui appartengono le aziende Galup con il brand Streglio, Mandrile Melis, Pasticceria Cuneo).

Nell’autunno 2025 un nuovo gioiello si aggiunge alla collezione, il TARTUFO REGALE ALBA WHITE: l’ingrediente principale è la nocciola biologica delle langhe lievemente tostata, che sprigiona un gusto morbido e avvolgente. Degustandolo sono percepibili piacevoli sentori di grano saraceno che smorzano le note dolci del cioccolato leggermente caramellato. Un sapore che risulta complessivamente poco dolce e piacevolmente sapido. La consistenza al palato è setosa con leggerissimo accento croccante. L’ingrediente principale è quindi la nocciola delle Langhe, poco tostata che, unita al cioccolato dolcemente caramellato e al grano saraceno, crea una consistenza delicata. Il cioccolato caramellato è presente in piccolissima parte e conferisce una piacevole sensazione di dolcezza, equilibrata dal grano saraceno.

La linea del Tartufo Regale – il tartufo di cioccolato più raro al mondo – si arricchisce dunque di una nuova prelibatezza che mantiene inalterate le qualità uniche, dando vita ad un gioiello di cioccolato che non si limita ad evocare il tartufo: lo rappresenta in tutta la sua essenza. Il Tartufo Regale nero, infatti, non è un tartufo di cioccolato qualsiasi, ma una riproduzione perfettamente identica e fedele, per forma e colore, a un vero tartufo. Ed è prezioso come un vero tartufo, per la sua lavorazione viene infatti impiegato il Criollo del Venezuela, il cacao più raro al mondo – che rappresenta lo 0,01% della produzione globale – e la nocciola Tonda Gentile IGP Piemonte, presente nel Tartufo Regale nero e quelle biologiche del TARTUFO REGALE ALBA WHITE, sono tra le più pregiate e apprezzate al mondo, lavorate con una particolare tecnica che ne consente la riduzione in lamelle concorrendo così alla formazione di venature interne tipiche del tartufo d’Alba. La produzione è completamente artigianale utilizzando ingredienti 100% naturali da cui nasce un gioiello 100% Made in Italy.

Unicità che si trasmette anche attraverso la scelta del packaging che si distingue per eleganza e attenzione ai dettagli: ogni elemento è pensato per riflettere la cura artigianale e l’eccellenza che caratterizzano il prodotto, esprimendo con discreta ricercatezza l’identità esclusiva del marchio. Materiali selezionati e finiture raffinate lo rendono perfetto anche come omaggio prezioso.

Il TARTUFO REGALE ALBA WHITE è disponibile in diverse proposte:

Box “Share” Dog’s Paw : Ispirato dalla selezione di un autentico Tartufo Bianco d’Alba graffiato dalla zampata di un cane da tartufo, è stato riprodotto fedelmente in ogni dettaglio. È pensato per essere condiviso, affettandolo direttamente al tavolo su un dessert, in compagnia di amici appassionati di alta cucina.

Cloche “Design”: Una raffinata cloche in vetro trasparente, dal design elegante, racchiude al suo interno un TARTUFO REGALE ALBA WHITE di oltre 50g. Ideale se abbinato a un distillato di pregio o servito sotto cloche, da lamellare direttamente al tavolo su un dessert, per un tocco scenografico e indimenticabile.

Cofanetto “Star”: Selezione di 5 tartufi di forma diversa.

Cofanetto “Star Plus”: Con tagliatartufi incluso.

La collezione Tartufo Regale – nelle versioni nero e bianco – è un tartufo di cioccolato elegante, sorprendente e incredibilmente versatile. Perfetto come dono esclusivo per chi cerca qualcosa di autentico e raffinato, oppure per creare abbinamenti originali con distillati ricercati o vini di pregio.

Alciati e Guido affermano: “La nostra non è una competizione con i tartufi freschi di terra, simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana. Il nostro obiettivo è quello di essere al primo posto nella categoria “tartufi di cioccolato” poiché siamo sicuri di aver creato un prodotto che è unico al mondo nel suo genere”.