Provincia di Cuneo e asfalti: «Se le risorse non bastano mai»

Ècome immaginare di percorrere il tratto di strada che separa Cuneo da Palermo e tornare indietro seguendo la stessa strada, magari facendo poi una capatina verso il confine francese. Gli stessi chilometri sono pari alle strade di cui deve occuparsi la Provincia di Cuneo in termini di viabilità in senso lato, di sicurezza, ma soprattutto di asfalti. Prendiamo un altro elemento in considerazione, quello economico, che non basta mai in termini di risorse. La “potenza di fuoco” che l’ente provinciale può mettere in campo è decisamente inferiore a quanto sarebbe necessario: per garantire la manutenzione della rete stradale di sua competenza, pari a 3.120 chilometri complessivi, quasi la metà degli oltre 7.700 chilometri di strade che intersecano la Granda, la Provincia dovrebbe disporre di circa 10 milioni all’anno. Cifra che impressiona? «Sì – risponde il presidente della Provincia Luca Robaldo -, ma nel senso che il costo per il rifacimento completo di 1 chilometro di strada va dagli 80 ai 100 mila euro a chilometro compresa la fresatura e l’Iva. E le risorse che abbiamo a disposizione sono sempre insufficienti.. Negli ultimi mesi, poi, i costi sono aumentati in modo esponenziale, come, ad esempio, le spese necessarie per lo smaltimento dei vecchi bitumi rimossi». La competenza, per quanto riguarda strade e viabilità, è in capo al consigliere provinciale Pietro Danna (di Monastero di Vasco). Il quale annuncia una novità operativa ed il programma di finanziamenti che consentiranno di effettuare interventi di bitumazione nei prossimi mesi. Prevede risorse pari a circa 17 milioni su tutta la Provincia per il 2026. Per le riprese della pavimentazione bituminosa sulle strade provinciali (le cosiddette “stese”) i finanziamenti a disposizione, per l’annualità 2025/2026 sono pari a poco più di 3 milioni di euro. Per reparto. Su quale forza lavoro può contare l’ente provinciale? Il settore Lavori Pubblici conta 10 tecnici, 1 dirigente, 1 geologo, 1 impiegato di elevata qualifica, 11 amministrativi. La sezione Alba – Mondovì ha 1 dirigente, 1 elevata qualifica, 3 amministrativi, 10 tecnici. Sezione di Cuneo – Saluzzo: 1 dirigente, 2 amministrativi, 7 tecnici.

La novità

La novità 2026 raccontata dalla Provincia si chiama “Cam Strade”. Si tratta di un decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (Cam) per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l’adeguamento delle infrastrutture stradali. Il protocollo d’intesa sottoscritto tra Provincia di Cuneo e Ance Cuneo (presidente è Gabriele Gazzano) è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le parti, in questa prima fase attuativa del Cam Strade. Sono entrati in vigore ufficialmente il 21 dicembre 2024 per tutti gli appalti pubblici banditi dopo tale data che riguardano opere stradali. Qual è lo scopo? Introdurre criteri obbligatori negli appalti pubblici per integrare le migliori soluzioni ambientali lungo tutto il ciclo di vita delle opere (il Life Cycle Assessment), inoltre promuovere infrastrutture più sostenibili, in linea con l’economia circolare. Importante anche ridurre il ricorso a fonti energetiche non rinnovabili e ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture stradali. Il carattere innovativo della norma non trova attualmente riscontro e paragone nella letteratura di settore e nelle esperienze di altri enti e società.

Quali sono i tratti più rappresentativi di “stesa” bitumata nel 2026? Sezione di Mondovì: strada provinciale 5 – Tronco Lurisia innesto S.P. 231 – Roccaforte Mondovì – Villanova Mondovì all’incrocio della Incrocio S.P. 37 (1.100 metri); S.P. 12 -Tronco Diramazione Mondovì Casello A 6 – innesto SP 12 Bastia Mondovì (1.200 m); S.P. 439 -Tronco Bivio Prunetto – Confine Provincia Savona – 2 tratti (1.400 m); Sezione di Alba: S.P. 662 – Tronco Roreto – Marene (1.300 m); S.P. 661 – Tronco: Montarotto – Monchiero (1.700 m); S.P. 439 – Tronco Cortemilia – Bivio Prunetto – 9 tratti ( 4.000 m). Sezione di Cuneo: SP422 e SP 263 della Valle Maira (2.700 m); SP3 – Tronco: Castelletto Stura – San Albano Stura –(2.500 m); SP25 – Tronco: Cuneo – Villafalletto – (3.600 m); Sezione di Saluzzo: SP165 “La Reale” – Tronco: Fossano – Caramagna Piemonte (1.800 m); SP663 – Tronco: Saluzzo – Casalgrasso (1.800 m); SP8 di Valle Varaita (1700 m).

I ponti

C’è anche il programma per la ricostruzione di alcune opere sul territorio: il ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro (6 milioni di euro), il ponte Ghigliani a Clavesana (3 milioni), interventi di ripristino strutturale e consolidamento del ponte di Bagnasco (600 mila euro); messa in sicurezza del tratto della provinciale 37 nell’abitato di Villanova Mondovì (140 mila euro) e messa in sicurezza del tronco Monastero di Vasco – Gosi, all’intersezione stradale con la provinciale 36 (al cimitero comunale) mediante realizzazione di rotatoria. Senza dimenticare la nuova rotatoria alle Olle di Vicoforte (oltre 300 mila euro stanziati dalla Provincia): sono ripartiti i lavori nei giorni scorsi, con grande soddisfazione dei residenti, riuniti in un comitato attivo ed attento, preoccupato per i numerosi incidenti (per fortuna per ora non gravi) accaduti sul tratto condiviso con l’Anas.