Promozione, Prima e Seconda Categoria – Tutte le date dei recuperi

Il Comitato Piemonte VDA della FIGC ha annunciato le date dei recuperi delle gare rinviate la scorsa domenica a causa della neve.
PROMOZIONE C
Busca-Carmagnola: mercoledì 3 dicembre, 20.30, sintetico “Secondario Ferrero” Busca
Sant’Albano – Pancalieri Castagnole: mercoledì 3 dicembre, 20.30, sintetico “Comunale” Centallo
Valle Varaita – Orbassano: mercoledì 3 dicembre, 20.30, sintetico “Comunale” Verzuolo
PRIMA CATEGORIA G
Azzurra – Elledì FC: mercoledì 10 dicembre, 20.30, Stadio “Federico Roccia” Morozzo
S. Sebastiano – Salice: mercoledì 10 dicembre, 20.30, Stadio “Comunale” San Sebastiano
Val Maira – Bisalta: mercoledì 10 dicembre, 20.30, Stadio “Comunale” Roccabruna
SECONDA CATEGORIA G
Manta Calcio – Orange Cervere: mercoledì 3 dicembre, 20.30, Stadio “Comunale” Manta
Benese – San Chiaffredo: mercoledì 3 dicembre, 20.30, Stadio “Comunale” Bene Vagienna
Carrù Magliano Alpi – Olimpic Saluzzo 1957: mercoledì 3 dicembre, 20.30, Stadio “Antonio Chiapella” Carrù
Giovanile Genola 05 – Cortemilia: mercoledì 3 dicembre, 20.30, Stadio “Comunale” Genola
San Biagio – Caraglio: giovedì 4 dicembre, 20.30, Sintetico “Comunale” Centallo