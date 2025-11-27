Nel futuro per Saluzzo Broker? «Capacità di innovare e personalizzare»

Nel complesso mondo delle assicurazioni aziendali, scegliere la copertura giusta può essere un compito arduo e complesso. Le aziende devono analizzare una vasta gamma di opzioni, comprendere termini tecnici e fare scelte informate che influenzeranno la loro sicurezza finanziaria. È qui che entra in gioco il broker assicurativo, una figura professionale dedicata a fornire consulenza e soluzioni su misura. La rivista IDEA per approfondire l’argomento ha incontrato Domenico Andreis, amministratore delegato di Saluzzo Broker con sede a Saluzzo e Cuneo.

Dottor Andreis, quali sono i vostri principali punti di forza?

«La ringrazio per il titolo di “Dottore”, ma in realtà sono un semplice ragioniere e perito commerciale. Il titolo, se così vogliamo chiamarlo, me lo sono guadagnato sul campo, iniziando la mia attività nel 1986 all’interno di una nota società di brokeraggio dell’epoca. Nel 1994 ho fondato Saluzzo Broker Srl, che da allora è diventata un riferimento indipendente non solo nella provincia di Cuneo, ma anche oltre. La nostra credibilità è frutto di 31 anni di attività, anni in cui abbiamo mostrato resilienza e professionalità in un settore, quello assicurativo, profondamente trasformato negli ultimi 15 anni. Ci confrontiamo quotidianamente con grandi competitor: broker internazionali, banche, compagnie. Eppure, una realtà come la nostra è riuscita a distinguersi come credibile – e, a volte, anche incredibile–. Il nostro approccio? Non mettere il cliente al centro delle nostre dinamiche, ma entrare noi nelle sue. Essere parte della sua realtà aziendale. È un cambio di paradigma. I valori che ci guidano sono fiducia, innovazione e trasparenza. I nostri punti di forza, invece, si traducono in un risk management solido, un’analisi e gestione puntuale dei contratti, un brokeraggio vero e indipendente. E, soprattutto, un team di professionisti che incarnano i nostri principi e garantiscono un servizio di alto livello».

Passare dal ruolo di semplice intermediario alla consulenza a 360 gradi, puntando sulla prevenzione del rischio: possiamo parlare di una rivoluzione? Perché?

«Direi che la nostra rivoluzione è iniziata nel 1994. Ricordo ancora quando dovevo spiegare la differenza tra broker indipendente e agente assicurativo. Noi rappresentiamo il cliente nel mercato, senza alcun vincolo con le compagnie: abbiamo un mandato fiduciario solo verso di lui. Oggi c’è una maggiore cultura assicurativa e il broker non si limita più alla gestione e protezione dei rischi, ma anche al loro trasferimento sul mercato. Questo ci ha permesso di sviluppare competenze che ci rendono un punto di riferimento. E sì, per un cliente è molto più vantaggioso rivolgersi a un broker: accede a un mercato più vasto rispetto ad altri intermediari».

Dal suo osservatorio, quali sono oggi i principali rischi per le imprese?

«Negli ultimi anni, soprattutto in Piemonte, stiamo assistendo a un aumento significativo dei reati d’impresa: informatici, di contraffazione, frodi. Colpiscono oltre un’impresa su quattro. A questo si sommano rischi economici, crisi aziendali, incidenti sul lavoro – particolarmente nelle PMI – e gli effetti dei cambiamenti climatici. La minaccia più in crescita? I cyber-attacchi. Solo nell’ultimo anno, in Piemonte, i reati informatici sono aumentati del 10,8%, più della media nazionale. Tra il 2019 e il 2023 la crescita è stata del 47%. A tutto ciò si aggiunge un altro tema: l’aumento della longevità, che farà crescere la richiesta di servizi assicurativi legati alla salute, alla lunga assistenza e alla previdenza».

Di quali realtà è composta principalmente la vostra clientela?

«La nostra è una clientela molto eterogenea: privati, famiglie, artigiani, commercianti, professionisti, imprese di qualsiasi dimensione. Seguiamo anche gli enti pubblici, per i quali abbiamo acquisito nel 2021 una società dedicata: International Services Broker. Siamo strutturati per rispondere alle esigenze delle PMI e, grazie alla partnership esclusiva con Willis Tower Watson, possiamo offrire servizi di livello internazionale anche alla clientela Corporate e Large Corporate».

Come immagina l’evoluzione del mondo assicurativo nei prossimi dieci anni? E quale sarà il ruolo del broker?

«Forse su questo risponderebbero meglio i miei figli, Sebastiano e Alessandro, che lavorano in ambiti fortemente innovativi. Io credo che vivremo una trasformazione profonda: intelligenza artificiale, dati e automazione cambieranno radicalmente i processi, rendendoli più rapidi e trasparenti. Le polizze diventeranno personalizzate, basate sui comportamenti reali e non più su modelli generici. Il ruolo del broker – e di Saluzzo Broker – evolverà: meno burocrazia, più interpretazione dei bisogni, valutazione dei rischi e soluzioni su misura».

Quanto è importante, in questo settore, poter contare su un team competente? Come è strutturata la vostra organizzazione?

«È fondamentale. Competenza significa conformità normativa, migliore esperienza per il cliente, efficienza operativa e capacità di innovare. Non bastano le competenze tecniche: servono anche abilità comunicative, relazionali e analitiche. La nostra organizzazione è strutturata per supportare il cliente nella ricerca della polizza più adatta, operando in totale indipendenza dalle compagnie. Ci occupiamo di consulenza, risk management, comparazione delle coperture, gestione dei sinistri. Il tutto coordinato da un project manager iscritto al registro degli intermediari. Abbiamo inoltre divisioni dedicate ai diversi segmenti di clientela e ai vari settori di mercato».

Nel corso della sua lunga esperienza, qual è stata la sfida più significativa e cosa le ha insegnato?

«La digitalizzazione. La resistenza culturale interna, la sicurezza dei dati, gli investimenti necessari, le nuove competenze da acquisire: tutto ciò rappresenta una grande sfida. Modificare la cultura aziendale è spesso più difficile che adottare nuove tecnologie. Serve leadership, visione a lungo termine, formazione e l’inserimento di nuovi talenti. Abbiamo iniziato dalla digitalizzazione degli archivi – eliminando quasi del tutto la carta – poi con software evoluti, importazione dati dalle compagnie, firma digitale e altre innovazioni che hanno cambiato il nostro modo di lavorare».

Quali sono gli obiettivi di Saluzzo Broker per il futuro?

«Il futuro è già iniziato. Stiamo lavorando su quattro assi strategici: integrazione tecnologica, semplificazione operativa, centralità del cliente e digitalizzazione dei processi di liquidazione sinistri. Vogliamo continuare a crescere come attori credibili e di riferimento in un mercato in continua evoluzione».