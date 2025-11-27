Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno così amato e atteso nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione da cinquant’anni, che raccontano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica che il nostro Paese esprime.

I giorni di festa sono un’ottima occasione per visitare i Beni del FAI da nord a sud della Penisola, addobbati e decorati per il Natale, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità con parenti e amici grazie alle numerose iniziative a tema pensate per adulti e bambini: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, luoghi letterari, ville e palazzi signorili, e persino una salina tuttora produttiva apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, passeggiate e tanto altro.

Fino a martedì 6 gennaio 2026 verranno proposti oltre 40 eventi in 20 Beni, dal Trentino alla Sicilia , che regaleranno momenti di serenità e prezioso arricchimento culturale (elenco completo su www.aspettailnataleconilfai.it). Questi gli appuntamenti che verranno organizzati nei Beni del FAI in Piemonte :

CARAVINO (TO)

CASTELLO DI MASINO

Natale al Castello. Visita guidata speciale nella dimora dei conti Valperga vestita a festa

29 e 30 novembre e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 dicembre, mercoledì-venerdì ore 11 e 15; sabato e domenica ore 10.30-12-14-15.30

In alcuni giorni tra fine novembre e metà dicembre sarà proposta una speciale visita guidata per immergersi nell’atmosfera del Natale al Castello di Masino, splendida dimora dei conti Valperga di Masino che da oltre mille anni domina la vasta piana del Canavese: dall’Adorazione di Gesù di scuola piemontese conservata nel Salotto Rosso – uno degli ambienti più preziosi del maniero del FAI – al prezioso presepe in corallo di manifattura trapanese nella Galleria dei Poeti, dai servizi da tè e da cioccolata alla tavola imbandita nella Sala da pranzo estiva, fino ai ricordi della Vigilia di Natale di metà Novecento. Un’occasione unica per vivere il Castello, riccamente addobbato per le feste, e per conoscere le tradizioni e le abitudini di casa Valperga.

In viaggio verso il Natale. Usi e giochi della tradizione nella dimora dei conti Valperga vestita a festa – Visita per famiglie

30 novembre, 7, 8, e 14 dicembre, ore 11.00–14.00–15.30

Il FAI propone alle famiglie una particolare visita guidata del Castello di Masino in cui scoprire come si festeggiava il Natale, come si preparava la tavola delle feste in un antico castello, quali erano i giochi in voga nel passato e come ci si augurava “Buon Natale”. I piccoli visitatori e i loro accompagnatori faranno dunque un viaggio nel tempo che permetterà loro di conoscere usi e giochi della tradizione, immersi nella magica atmosfera natalizia che si respirerà nelle sale del Castello “vestito” a festa.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comune di Caravino.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni : www.castellodimasino.it; email: [email protected]; tel. 0125.778100.

MANTA (CN)

CASTELLO DELLA MANTA

In attesa del Natale tra storia, affreschi e tradizioni

29 e 30 novembre, 6, 7, 8, 13 e 14 dicembre, ingresso al Castello ore 10.15-13.00-13.30; ingresso con visita guidata ore 10.30-11.30-12.30-14.00-15.00-16.00

Al Castello della Manta, fortezza medievale dal fascino severo che custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della pittura tardogotica profana, sarà possibile immergersi nell’atmosfera del Natale grazie a una speciale visita guidata nelle sale vestite a festa: nel percorso che unisce le cantine e la cucina alle sale affrescate si dipanerà la narrazione delle tradizioni e delle pratiche più diffuse legate ai simboli natalizi, dalla corona dell’Avvento all’albero addobbato, dal presepe alle ghirlande, dall’agrifoglio al vischio. Gli ambienti del Castello del FAI, decorati per l’occasione, accoglieranno i visitatori, diventando teatro del racconto della sua storia e delle sue memorie, tra affreschi e aneddoti. La durata della visita è di circa 50 minuti; prenotazione consigliata.

Sabato 13 dicembre, il Castello del FAI parteciperà inoltre all’evento “I doni di Santa Lucia”, organizzato dal Comune di Manta. Dalle ore 15 alle 22, Via Castello ospiterà associazioni locali, espositori e artigiani per un percorso tra gusto e manualità. Dalle ore 15 alle 18, visite guidate all’antica Parrocchiale di Manta e, al giungere della sera, dalle ore 18 alle 22, il Castello aprirà le sue porte per speciali visite al buio. Muniti di piccole torce, i visitatori saranno condotti, tra aneddoti e racconti, a conoscere l’ala cinquecentesca del Castello. Durante il pomeriggio, per le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, laboratorio manuale “Giochi di luce” (ore 15-16.30). Per i più grandi, due laboratori “Vermouth a Corte” (alle ore 16) e “La Tavola del Natale” (alle ore 17). I laboratori si terranno presso la Cascina del Castello.

Avventura natalizia. Speciale percorso per famiglie con bambini

30 novembre, 7, 8, e 14 dicembre, ore 14.30

Aspettando il Natale il Castello della Manta, invita i più piccoli a partecipare a una divertente avventura natalizia. Il 29 e 30 novembre e il 6, 7, 8, 13 e 14 dicembre verrà proposta una particolare visita guidata della durata di circa 50 minuti, dedicata a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni, durante la quale occorrerà tenere gli occhi aperti per scoprire tutti gli indizi natalizi nascosti nelle sale del Castello e le orecchie spalancate per ascoltare le fiabe di Natale che gli indizi rivelano. Prenotazione consigliata.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni : www.castellodellamanta.it; email: [email protected]; tel. 0175.87822.

I visitatori potranno inoltre trovare nei Negozi FAI del Castello di Masino e del Castello della Manta tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per il Natale. Tra le proposte, la speciale collezione di prodotti dedicata ai 50 anni del FAI, celebrati quest’anno. Oggetti ricercati e di qualità, realizzati con materiali naturali o riciclati e illustrati in esclusiva da Jean Blancheart, che raccontano la storia, i valori e la passione che caratterizzano la Fondazione: dal foulard in seta decorato con un mandala in chiave FAI alla shopper in cotone biologico, passando per quaderni in carta ottenuta dagli scarti della lavorazione degli agrumi e matite in materiale riciclato. Oltre a questi, si potrà scegliere tra libri e volumi accuratamente selezionati e, per i più golosi, i prodotti alimentari realizzati con le materie prime provenienti dai Beni della Fondazione, come i mieli in molte varianti – acacia, castagno, millefiori, ciliegio –, l’Amaro “I Giganti della Sila”, una ricetta esclusiva che racchiude oltre venti varietà botaniche tipiche di questo bosco monumentale, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari del Bosco di San Francesco, le marmellate realizzate con deliziosi agrumi di Sicilia e tanto altro. Doni esclusivi e “di valore”: ogni acquisto sosterrà la missione di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano portata avanti quotidianamente dal FAI, a beneficio delle generazioni presenti e future.

Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti. Grazie anche a BRT per il primo anno vicina alla Fondazione in qualità di sponsor del calendario eventi nei Beni, una nuova collaborazione nata con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone e le comunità alle bellezze del nostro Paese, e a Delicius, che rinnova per il quinto anno consecutivo il suo sostegno al progetto, confermando la propria vicinanza e partecipazione alla missione del FAI. Si ringrazia anche Mitsubishi Electric, al fianco del FAI da anni, che nel 2025 ha scelto di rinnovare e rafforzare il proprio impegno con un sostegno ancora più significativo.

Grazie anche a Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, Mobility Partner degli eventi natalizi, che ha deciso di affiancarsi al FAI per promuovere una mobilità sostenibile, invitando i viaggiatori alla scoperta dell’Italia più bella.