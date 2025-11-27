«Ho lasciato gli sferisteri, ma non il mondo dello sport»

Ha vinto quattro scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe, una Coppa di Superlega. Con la Nazionale un Europeo e un Mondiale, con anche il premio di miglior giocatore. È l’unico ad aver alzato tutti i trofei del balon. Eppure, nel 2026, per la prima volta dal 1999, non sarà in Serie A. Non per logorio, ma perché la sua vita ora corre su un altro campo: tra fisioterapia avanzata, università e atleti di livello mondiale.

Se riguarda la sua carriera, cosa dicono i numeri?

«Dicono che ci sono stato dentro fino alla fine. Ho vinto, ho fatto semifinali con battitori diversi, il fisico regge e la testa anche. È curioso che proprio adesso siano i punteggi a dirmi che non ci sto più».

Come si è arrivati a un anno fuori dal campionato?

«Avevo contatti con tre società. Si ragionava su un tetto punteggi più alto, poi fissato a 1.150 e rialzato all’ultimo a 1.226. Con quei numeri diventavo un problema: per prendermi avrebbero dovuto rinunciare a contratti già firmati. Ho fatto io un passo indietro. Con il mio lavoro che ormai richiede presenza costante, è arrivato l’anno senza Serie A».

Scelta o conseguenza?

«In 26 anni sono rimasto fuori solo una volta per scelta mia. Stavolta è un incrocio: punteggi e vita professionale. Avrei potuto continuare, ma fermarsi non è solo rinuncia. È anche decisione. Poi non si può sapere cosa accadrà, perché il richiamo del campo é sempre lì… e non saprei dire di no».

Tre momenti che definiscono una carriera.

«2003: il primo scudetto. 2006: la finale a Villanova, con Sciorella, con oltre duemila spettatori. 2008: il Mondiale in Ecuqdor e il titolo di miglior giocatore al mondo. Solo dopo capisci cosa hai vissuto. Pensare che chiunque nel mio sport per quanto possa vincere può solo eguagliarmi (e non superarmi) come trofei vinti, fa un certo effetto…».

Il balon è cambiato: cosa manca oggi?

«È più fisico, più veloce. Ma non è cresciuto altrettanto sul piano tecnico. Manca chi insegna gesto, ruolo, lettura. Una volta ti costruivano come centrale o battitore. Oggi il giovane che spacca non arriva».

Ha parlato di carisma e territorio. Che cosa si è perso?

«Bellanti era Piemonte, Sciorella Liguria, Bertola Langa, Berruti Monferrato. Io mi sentivo il centrale del Roero. La gente ti riconosceva come uno di loro. Il balon è territorialità».

Adesso un altro campo.

«Fisioterapista a 360 gradi. Lavoro nei team: gestione, prevenzione, coordinamento. Mi occupo di fisioterapia invasiva ecoguidata, dove quella tradizionale non arriva. Seguo Tamberi, lavoro con l’Academy Piatti e anche con pazienti oncologici. Insegno a Malta e Madrid. Cerchiamo di lavorare sulla prevenzione, che è l’enigma più grande della medicina attuale, forse anche per l’Ia».

Quanto conta l’essere stato atleta?

«La paura di rientrare, la stanchezza vera, il bisogno di sentirsi pronti non li impari sui libri. Lo capisci se ci sei passato. Io oggi sono parte dell’ombra dietro ai riflettori: non gioco, ma contribuisco a far giocare chi ci arriva».

Le manca più giocare o basta questo?

«Mi mancano entrambe le cose. Il balon era centrale e ho sacrificato il lavoro. Ora è il lavoro a esserlo: giusto così. Mi sarebbe piaciuto decidere io quando smettere, ma spostare l’asticella su un altro campo non è arretramento: è un passaggio. L’importante è non abbassarla mai».

Roberto (in foto con la piccola Atena) non sarà negli sferisteri, ma i numeri non raccontano l’autorità silenziosa di un centrale che, ancora oggi, è identità del balon.

Gruppo Cidimu convegno scientifico

sulla riabilitazione sportiva nell’era dell’Ia

L’impatto dell’intelligenza artificiale su analisi cliniche, Tac, risonanze ed ecografie – e sul rapporto tra medico e atleta – è stato al centro del convegno annuale del Collaborating Center of Sports Medicine della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, ospitato al castello di Grinzane Cavour e organizzato dal Gruppo Cidimu. I lavori sono stati aperti dal presidente di Cidimu Ugo Riba e da Francesco Morabito, responsabile delle relazioni istituzionali. Tra i relatori: Fabio Pigozzi, oggi alla guida di Nado Italia; Enrico

Frascari, Technology Innovation Ambassador; Daniele Mozzone, medico dello sport e responsabile sanitario del Torino Calcio. In collegamento da Doha è intervenuto Cristiano Eirale, responsabile di Medicina dello Sport dell’Aspetar Hospital. La chiusura è stata affidata al professor Giuseppe Massazza, ordinario di Medicina Riabilitativa all’Università di Torino e chief medical officer dei Giochi di Milano-Cortina.