Il comunicato odierno emesso dal comitato Piemonte VDA della FIGC ha annunciato alcuni svincoli importanti di calciatori appartenenti a diverse società cuneesi. I nomi principali sono quelli di Fabio Magnino, attaccante della Saviglianese, e di Ettore Giraudo, centrocampista del Cuneo 1905 Olmo, ma sono ben sei gli atleti coinvolti tra Eccellenza e Promozione

Questa la comunicazione ufficiale:

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall’Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

MADEO SAMUELE 14/07/2001 AC SANTOSTEFANESE

SOLERA ALESSANDRO 10/11/2004 ASD CHERASCHESE (già firmato dal Carmagnola in Promozione)

AIONE SAMUELE 26/04/1997 ASD NARZOLE CALCIO

ARIAUDO MATTIA 20/06/2002 SSDSRL SAVIGLIANESE FBC 1919

MAGNINO FABIO 04/05/1989 SSDSRL SAVIGLIANESE FBC 1919

GIRAUDO ETTORE 23/01/2006 SSDARL AC CUNEO 1905 OLMO 26/11/2025