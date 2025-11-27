«Barolo è radice e orizzonte, identità e laboratorio di idee»

Spente le luci su “Eno7 del Turismo”, Barolo si è confermata capitale internazionale dell’enoturismo che guarda al futuro. Dal 21 al 23 novembre, il Castello comunale Falletti – cuore del “WiMu” – ha ospitato un confronto senza precedenti tra sette destinazioni simbolo del vino mondiale: Langhe, Toscana, Trentino, Sicilia, Champagne, Borgogna e Napa Valley. Tre giorni di workshop, visioni, degustazioni culturali ed esperienze multisensoriali hanno dato vita alla Carta di Barolo dell’Enoturismo, documento condiviso per mettere a sistema progettualità, autenticità, sostenibilità e innovazione nel turismo del vino.

Per Liliana Allena, neo presidente della Barolo & Castles Foundation, è stato il debutto ufficiale: «Per me è stata emozione pura. Arrivo da dieci anni intensi e bellissimi alla guida della Fiera del Tartufo, ma qui ho sentito subito che Barolo può diventare molto più di una destinazione: può essere un laboratorio vivo, un centro internazionale dove si costruiscono idee e modelli». La neve, caduta proprio durante l’apertura ufficiale, ha reso ancora più suggestivo il contesto: «È stato come se il territorio volesse mostrarsi nella sua forma più autentica. Le colline bianche, il foliage autunnale, il castello illuminato… un paesaggio che raccontava da solo l’essenza di Barolo».

L’atmosfera del summit è andata oltre la celebrazione. Durante il workshop, le delegazioni internazionali hanno lavorato fianco a fianco per definire linee comuni di sviluppo dell’enoturismo del futuro. «Siamo partiti con un intento chiaro: monitorare, comunicare, condividere modelli e visioni. Barolo deve diventare capofila, un hub culturale. Da qui devono partire quelle che chiamo “seed bombs”: idee che germogliano e generano nuovi progetti condivisi» spiega Allena. «Il mondo del vino è cambiato, e Barolo deve essere l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme, mettendo a sistema differenze, peculiarità e la nostra capacità di fare cultura». L’evento – realizzato grazie alla Regione Piemonte – ha segnato anche i quindici anni del “WiMu”, il museo che ha rivoluzionato il modo di raccontare il vino, nato proprio qui nel castello Falletti. Per Allena, l’anniversario rappresenta un nuovo inizio: «Volevamo mettere un punto, ma come punto di partenza. La vera forza di Barolo è essere insieme radice e orizzonte: custodire l’identità, ma avere il coraggio di aprirsi al mondo».

Nel corso della manifestazione è stato presentato anche il progetto di restyling del “WiMu”, coordinato da Daniele Manzone e affidato alla società Next Group. Nessun intervento strutturale, ma un’evoluzione nei linguaggi, nei contenuti, nella scenografia e nelle tecnologie. «Il “WiMu” rimarrà un luogo emozionale e culturale, come voluto dall’architetto François Confino. Ma dopo quindici anni era giusto che si aggiornasse: nuove tecnologie, nuovi linguaggi, più accessibilità, più dialogo con il pubblico internazionale. È un museo che parla al mondo, ma lo fa partendo da qui, dal cuore delle Langhe» conclude la presidente. Barolo è stata un luogo che genera, ascolta e interroga, custodisce la memoria ma pretende visioni. L’eco delle voci internazionali, il silenzio della neve, i calici condivisi tra lingue diverse hanno restituito il senso più profondo di questo territorio: un posto dove le radici non trattengono, ma orientano. Perché l’identità non è un rifugio, è un punto di partenza. E qui, tra queste colline, il futuro ha cominciato a parlare.