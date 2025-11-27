«Accendere il fuoco olimpico: non riesco ancora a crederci!»

Per qualsiasi atleta del mondo, le Olimpiadi rappresentano l’apice della carriera sportiva, un’opportunità unica per gareggiare contro i migliori sul pianeta e incarnare valori come eccellenza, pace e solidarietà. Oltre al prestigio sportivo, i Giochi offrono un riconoscimento globale, l’ispirazione per milioni di persone, e l’adesione a un evento che promuove inclusività e rispetto tra le nazioni. L’occasione 2026 di condividere un evento millenario si chiama “Olimpiadi invernali”, si svolgeranno da venerdì 6 fino a domenica 22 febbraio tra Lombardia e Veneto ed il coinvolgimento della provincia di Cuneo è certo. Perché la fiamma olimpica, rappresentata dalla torcia futurista “Essential” passerà anche nella “Granda” e Cuneo sarà la prima città del Piemonte che la ospiterà, inserita nella mappa di 63 giorni di viaggio, 60 città di tappa e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il viaggio è iniziato mercoledì (26 novembre), a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre. Da qui, due giorni dopo, inizierà il suo percorso. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece a Cortina d’Ampezzo, a 70 anni esatti dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi del 1956, e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026. Nel bosco sacro dell’antica Olimpia, dove nacquero i Giochi Olimpici quasi tre millenni fa, la cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica segna l’inizio simbolico di ogni percorso Olimpico. Ad accendere la fiamma la cuneese Stefania Belmondo (foto in alto, con Bebe Vio), atleta straordinaria, ex fondista italiana, una delle più titolate della storia della disciplina con dieci medaglie olimpiche, e tredici iridate. Ha totalizzato 23 vittorie in gare di Coppa del Mondo, che la rendono l’italiana più vincente di sempre nel circuito mondiale. Insieme ad Armin Zoeggeler (leggenda dello slittino), entrambi Carabinieri Forestali, firmano uno dei momenti più significativi del percorso verso i Giochi di Milano Cortina 2026. Esperienza non nuova per la Belmondo, perché fu lei stessa l’ultima tedofora dei Giochi del 2006 ad accendere il braciere nello Stadio Olimpico di Torino. «Essere il tedoforo che accende il fuoco olimpico: non riesco ancora a crederci – dice la Belmondo -. Né io né Armin Zoeggler ci credevamo quando siamo stati chiamati dal Comitato: un’emozione pura. Come i due ori vinti, a dieci anni esatti di distanza l’uno dall’altro, ad Albertville 1992 e a Salt Lake City 2002. Possiamo fare buoni risultati. Atleti come il nostro Martino Carollo, tra l’altro è di Borgo San Dalmazzo, Maria Gismondi o Federico Pellegrino promettono molto bene».

Cuneo protagonista

Mentre il Piemonte ospiterà importanti gare per i Giochi Olimpici invernali del 2030, segnando il ritorno della regione alle Olimpiadi dopo 24 anni, la città di Cuneo ed il Cuneese saranno protagonisti quest’anno. S’inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del tradizionale fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso. Coca-Cola e Eni sono i Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che accompagneranno l’occasione che segna l’ultimo tratto di strada prima dell’inizio dei Giochi invernali italiani. Il viaggio della fiamma olimpica inizia in Piemonte il 10 gennaio 2026 con la celebrazione di tappa proprio a Cuneo per la Tappa 34: città dalla caratteristica conformazione tra i fiumi Stura e Gesso. L’11 gennaio 2026 l’itinerario tocca Bra, La Morra e Alba per poi proseguire verso il Torinese e Sestriere per illuminare le piste che hanno ospitato le gare Olimpiche, dove un gruppo di maestri e allievi delle scuole di sci locali parteciperà a una corsa in memoria di Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso, due giovani atleti della nazionale italiana tragicamente scomparsi in incidenti sulle piste durante gli allenamenti. Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Piemonte ci sarà il content creator Federico Gaggio, che racconterà le bellezze del territorio attraverso i propri profili social. «Il passaggio della Fiamma Olimpica a Cuneo lega i momenti indimenticabili delle Olimpiadi di Torino del 2006 alle Olimpiadi di Milano Cortina – dichiara Valter Fantino, assessore allo Sport del Comune di Cuneo -. Piazza Galimberti sarà nuovamente protagonista di uno spettacolo che esalta pure la storia italiana nello sport invernale. Cuneo vive lo sport, la fiamma olimpica fa vivere a Cuneo le Olimpiadi Invernali 2026. Stiamo lavorando per organizzare la mezz’ora a disposizione del Comune all’interno di un programma parecchio rigido». Il Coni ha in Claudia Martin (ex campionessa di ginnastica, foto a sinistra), una rappresentante di prestigio a livello provinciale: «Il passaggio della Fiamma Olimpica a Cuneo è per me motivo di orgoglio ed emozione. Essere stati scelti come tappa del viaggio testimonia il valore e la vitalità di un territorio di grandi campioni, che vive lo sport con passione, impegno e autenticità. Per il Cuneese, questa tappa del percorso olimpico non è soltanto un evento di grande visibilità, ma un riconoscimento al lavoro quotidiano di migliaia di atleti, tecnici, dirigenti, società sportive e volontari che, con dedizione e sacrificio, rendono il nostro movimento sportivo uno dei più solidi e partecipati del Piemonte. Invito tutte le associazioni sportive della nostra provincia a vivere questo momento con entusiasmo ed orgoglio, riempendo strade e piazze con i propri associati, per accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace, unità e inclusione».

Le gare

Con campioni italiani come Paris e Goggia che parteciperanno, le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgeranno in diverse località, raggruppate in quattro “cluster”: a Milano (hockey su ghiaccio, pattinaggio), a Cortina d’Ampezzo (sci alpino femminile, bob, slittino, skeleton, curling), in Valtellina (sci alpino maschile a Bormio, sci freestyle e snowboard a Livigno) e in Val di Fiemme (sci di fondo a Tesero, salto con gli sci e combinata nordica a Predazzo). La cerimonia di apertura si terrà a Milano e quella di chiusura a Verona. Da non dimenticare le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo. L’evento, con lo slogan “Dreaming together”, coinvolgerà sedi in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Gareggeranno anche gli atleti di “Discesa Liberi” che si allenano, di solito, a Prato Nevoso. Tra loro Michele Biglione (paranordico) e Paolo Priolo (snowboard).