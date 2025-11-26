Terza Categoria A-B-C-D: ufficiali date e location dei recuperi

La Delegazione di Cuneo della LND ha ufficializzato date e location dei recuperi delle gare di Terza Categoria rinviate nel weekend del 22-23 novembre.

RECUPERI TERZA CATEGORIA

GIRONE A – 10 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto
 

ACCADEMIA CALCIO ALBA

  

ROEROLANZE

  

A

 03/12/2025

21:00

 3 SINTETICO “MICHELE COPPINO”  

ALBA

  

CORSO NINO BIXIO, 12
DOGLIANI CALCIO CISTERNA CALCIO A 03/12/2025

21:00

 COMUNALE DOGLIANI LOCALITA’

PIANCERRETTO
SOMMARIVESE SANFRE A 03/12/2025

21:00

 527 LUIGI ALESSANDRIA SOMMARIVA DEL BOSCO VIA DUE ACQUE, 5

* DOGLIANI CALCIO – CISTERNA CALCIO (La gara verrà recuperata dal minuto della sospensione)

GIRONE B – 10 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto
C.B. SPORT CARAMAGNA SPORTING SAVIGLIANO A 03/12/2025

21:00

 120 “COMUNALE” ERBA NATURALE CARAMAGNA PIEMONTE STRADA CARMAGNOLA, 5
CALCISTICA ENVIESE ACCADEMIA CALCIO MARENE A 03/12/2025

21:00

 399 COMUNALE PAESANA VIA NAZIONALE 4
FUTSAL SAVIGLIANO ALBATROS SAVIGLIANO A 03/12/2025

21:00

 166 COMUNALE CAVALLERMAGGIORE VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO
VILLAFALLETTO MOREVILLA A 03/12/2025

21:00

 608 COMUNALE VILLAFALLETTO VIA TOSELLI 4
VILLANOVA SOLARO LAGNASCO CALCIO A 03/12/2025

21:00

 1276 COMUNALE VILLANOVA SOLARO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

 

 

GIRONE C – 10 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto
A.S.D. IL MOVI CENTALLO A.S.D. VILLAR 2025 A 03/12/2025

21:00

 1290 SINTETICO “COMUNALE” CENTALLO VIA DELLE SCUOLE
GSPASSATORE SAN BERNARDO A 03/12/2025

21:00

 2216 COMUNALE PASSATORE – CUNEO VIA DELLA BATTAGLIA 232
POLISPORT.2RG ROATA ROSSI ASD PRO BROSSASCO CALCIO A 03/12/2025

21:00

 1085 COMUNALE ROATA ROSSI – CUNEO VIA DON BORSOTTO
POLISPORTIVA U.S. TRINITA CARRU MAGLIANO ALPI A 03/12/2025

21:00

 557 FRANCO ROSA TRINITA’ VIA DELLA CAVALLINA 1
TARANTASCA 2018 A.S.D. JAC A 03/12/2025

21:00

 1252 MARIO RINAUDO COSTIGLIOLE SALUZZO VIA 5 GENNAIO, LOC. CERETTO
 

VIRTUS BUSCA 2011

  

SANDAMIANESE

  

A

 03/12/2025

21:00

 4348 SINTETICO “SECONDARIO

FERRERO”

  

BUSCA

  

VIALE PIEMONTE SNC

GIRONE D – 10 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto
AMA BRENTA CEVA AZZURRA A 03/12/2025

21:00

 179 FRANCESCO RIERA CEVA VIA AL CAMPO SPORTIVO
ASD ROCCAVIONE BEINETTE A 03/12/2025

21:00

 901 COMUNALE ROCCAVIONE STRADA PROV.PER ROASCHIA
 

BERNEZZO

  

SAN PEDRO FC

  

A

 03/12/2025

21:00

 234 SINTETICO “SPORTING CUNEO” S.ROCCO CASTAGNARETTA – CUNEO  

VIA SAN MAURIZIO, 33
CASTELLETTESE CALCIO 14 MARGARITESE 2022 A 03/12/2025

21:00

 894 COMUNALE CASTELLETTO STURA VIA CUNEO
GSD MADONNA DELLE GRAZIE AUXILIUM CUNEO A 03/12/2025

21:00

 902 COMUNALE MADONNA DELLE GRAZIE

– CUNEO

 VIA CHERASCO 17
VALLE STURA CALCIO UNIONE SPORTIVA 2000 ASD A 03/12/2025

21:00

 951 COMUNALE “A. NOE'” DEMONTE VIA PASCHERO

