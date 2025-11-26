Terza Categoria A-B-C-D: ufficiali date e location dei recuperi

La Delegazione di Cuneo della LND ha ufficializzato date e location dei recuperi delle gare di Terza Categoria rinviate nel weekend del 22-23 novembre.
RECUPERI TERZA CATEGORIA
GIRONE A – 10 Giornata
|Squadra 1
|Squadra 2
|A/R
|Data/Ora
|Impianto
|Localita’ Impianto
|Indirizzo Impianto
|
ACCADEMIA CALCIO ALBA
|
ROEROLANZE
|
A
|03/12/2025
21:00
|3 SINTETICO “MICHELE COPPINO”
|
ALBA
|
CORSO NINO BIXIO, 12
|DOGLIANI CALCIO
|CISTERNA CALCIO
|A
|03/12/2025
21:00
|COMUNALE
|DOGLIANI
|LOCALITA’
PIANCERRETTO
|SOMMARIVESE
|SANFRE
|A
|03/12/2025
21:00
|527 LUIGI ALESSANDRIA
|SOMMARIVA DEL BOSCO
|VIA DUE ACQUE, 5
* DOGLIANI CALCIO – CISTERNA CALCIO (La gara verrà recuperata dal minuto della sospensione)
GIRONE B – 10 Giornata
|Squadra 1
|Squadra 2
|A/R
|Data/Ora
|Impianto
|Localita’ Impianto
|Indirizzo Impianto
|C.B. SPORT CARAMAGNA
|SPORTING SAVIGLIANO
|A
|03/12/2025
21:00
|120 “COMUNALE” ERBA NATURALE
|CARAMAGNA PIEMONTE
|STRADA CARMAGNOLA, 5
|CALCISTICA ENVIESE
|ACCADEMIA CALCIO MARENE
|A
|03/12/2025
21:00
|399 COMUNALE
|PAESANA
|VIA NAZIONALE 4
|FUTSAL SAVIGLIANO
|ALBATROS SAVIGLIANO
|A
|03/12/2025
21:00
|166 COMUNALE
|CAVALLERMAGGIORE
|VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO
|VILLAFALLETTO
|MOREVILLA
|A
|03/12/2025
21:00
|608 COMUNALE
|VILLAFALLETTO
|VIA TOSELLI 4
|VILLANOVA SOLARO
|LAGNASCO CALCIO
|A
|03/12/2025
21:00
|1276 COMUNALE
|VILLANOVA SOLARO
|PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
GIRONE C – 10 Giornata
|Squadra 1
|Squadra 2
|A/R
|Data/Ora
|Impianto
|Localita’ Impianto
|Indirizzo Impianto
|A.S.D. IL MOVI CENTALLO
|A.S.D. VILLAR 2025
|A
|03/12/2025
21:00
|1290 SINTETICO “COMUNALE”
|CENTALLO
|VIA DELLE SCUOLE
|GSPASSATORE
|SAN BERNARDO
|A
|03/12/2025
21:00
|2216 COMUNALE
|PASSATORE – CUNEO
|VIA DELLA BATTAGLIA 232
|POLISPORT.2RG ROATA ROSSI
|ASD PRO BROSSASCO CALCIO
|A
|03/12/2025
21:00
|1085 COMUNALE
|ROATA ROSSI – CUNEO
|VIA DON BORSOTTO
|POLISPORTIVA U.S. TRINITA
|CARRU MAGLIANO ALPI
|A
|03/12/2025
21:00
|557 FRANCO ROSA
|TRINITA’
|VIA DELLA CAVALLINA 1
|TARANTASCA 2018
|A.S.D. JAC
|A
|03/12/2025
21:00
|1252 MARIO RINAUDO
|COSTIGLIOLE SALUZZO
|VIA 5 GENNAIO, LOC. CERETTO
|
VIRTUS BUSCA 2011
|
SANDAMIANESE
|
A
|03/12/2025
21:00
|4348 SINTETICO “SECONDARIO
FERRERO”
|
BUSCA
|
VIALE PIEMONTE SNC
GIRONE D – 10 Giornata
|Squadra 1
|Squadra 2
|A/R
|Data/Ora
|Impianto
|Localita’ Impianto
|Indirizzo Impianto
|AMA BRENTA CEVA
|AZZURRA
|A
|03/12/2025
21:00
|179 FRANCESCO RIERA
|CEVA
|VIA AL CAMPO SPORTIVO
|ASD ROCCAVIONE
|BEINETTE
|A
|03/12/2025
21:00
|901 COMUNALE
|ROCCAVIONE
|STRADA PROV.PER ROASCHIA
|
BERNEZZO
|
SAN PEDRO FC
|
A
|03/12/2025
21:00
|234 SINTETICO “SPORTING CUNEO”
|S.ROCCO CASTAGNARETTA – CUNEO
|
VIA SAN MAURIZIO, 33
|CASTELLETTESE CALCIO 14
|MARGARITESE 2022
|A
|03/12/2025
21:00
|894 COMUNALE
|CASTELLETTO STURA
|VIA CUNEO
|GSD MADONNA DELLE GRAZIE
|AUXILIUM CUNEO
|A
|03/12/2025
21:00
|902 COMUNALE
|MADONNA DELLE GRAZIE
– CUNEO
|VIA CHERASCO 17
|VALLE STURA CALCIO
|UNIONE SPORTIVA 2000 ASD
|A
|03/12/2025
21:00
|951 COMUNALE “A. NOE'”
|DEMONTE
|VIA PASCHERO