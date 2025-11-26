Teatro al Femminile di Borgo San Dalmazzo: doppia replica di “Seniloquio”

Dopo il successo de “I dialoghi della Vagina”, venerdì 5 dicembre Teatro al Femminile tornerà all’Auditorium Bertello di Borgo San Dalmazzo, questa volta con “Seniloquio“, scritto e diretto da Virginia Risso.
Lo spettacolo sarà proposto in doppia replica, alle ore 18 e a seguire alle ore 21.
Seniloquio è un testo dissacrante e farsesco, che gioca sulla comicità dell’assurdo pur basandosi su fatti reali.
Nel 2011, un team di ricercatori della Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, ha iniziato a condurre uno studio sul seno. Dopo anni di indagini ed esperimenti, gli scienziati hanno riassunto la loro ricerca in otto conclusioni, dalle quali prende vita lo spettacolo.
Un excursus “socio-scientifico” per portare al giusto e reale valore una delle parti del corpo femminile più idealizzata.
In scena, insieme all’autrice, Matteo Bianco, anche lui piemontese e collaboratore storico di Teatro al Femminile.
L’irresistibile capacità degli attori di raccontare e coinvolgere, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione.
SENILOQUIO
venerdì 5 dicembre 2025
doppia replica: ore 18 e ore 21
Auditorium Bertello (Via Vittorio Veneto 19, Borgo San Dalmazzo CN)
una produzione Teatro al Femminile
scritto e diretto da Virginia Risso
con Virginia Risso e Matteo Bianco
costumi di Cinzia Iusco e SoloTuo
tecnico audio-luci Enrico Cena
ufficio stampa Antonella De Tino
Biglietti: https://www.ticket.it/teatro/evento/seniloquio_2111.aspx
