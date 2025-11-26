Promozione D – Questa sera il recupero tra Santostefanese e Canelli

Questa sera, 26 novembre, allo stadio “Gigi Poggio” di Santo Stefano Belbo andrà in scena il recupero della 11^ giornata di Promozione, Girone D, tra i padroni di casa della Santostefanese ed il Canelli. La sfida doveva giocarsi il 16 novembre, ma fu spostata a causa delle piogge che colpirono quella parte di Piemonte e la Liguria.
La Santostefanese si trova al momento in settima posizione a quattro punti dai playoff, mentre il Canelli è quintultimo e cerca punti per togliersi dalla zona playout.