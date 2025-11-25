Sommariva Bosco, un incontro con i genitori su web e social network

Un ragazzino o una ragazzina, quando sono soli nella loro stanza, non sono davvero soli: il computer, il tablet, il telefono cellulare aprono loro le porte della piazza virtuale di internet, un mondo che offre tante opportunità di svago e di studio, ma altrettanti rischi e pericoli reali. Per aiutare i genitori a capire come aiutare i figli ad affrontarli e come spiegare loro le trappole che si nascondono online, l’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva Bosco ha organizzato l’incontro “Impigliati nella rete”, in programma giovedì 27 novembre presso il teatro della scuola media di Sanfrè, in via Madonna del Popolo alle ore 20,45.

Saranno gli insegnanti a condurre la serata: attraverso dati, testimonianze, filmati spiegheranno l’importanza di vigilare sulle attività in rete dei ragazzi, di parlare con loro delle insidie del web, di ascoltare loro eventuali disagi e ansie derivanti da problemi o contrasti emersi online. Inoltre, ai genitori verrà chiesto di riflettere su come loro stessi utilizzino app e altri servizi digitali, così da diventare esempi virtuosi nell’uso dei dispositivi elettronici.

«Il colloquio diretto con le famiglie è fondamentale per dare a ragazzi e ragazze gli strumenti giusti con cui affrontare le sfide della connessione globale – dice la Dirigente scolastica Anna Giordana -. In questa serata affronteremo questi temi con i genitori in modo concreto, condividendo strategie tese a rendere i nostri figli cittadini attenti e consapevoli anche nella grande piazza virtuale di internet e dei social network».