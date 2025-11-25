Ruolo centrale della provincia di Cuneo nel turismo piemontese: arrivi +10,5% e presenze +9,9%

I dati provvisori elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte confermano un andamento decisamente positivo per il turismo nella provincia di Cuneo. Nei primi nove mesi del 2025, infatti, il territorio cuneese registra una crescita significativa sia negli arrivi che nelle presenze, rafforzando la propria attrattività a livello regionale.

La provincia segna un aumento del 10,5% negli arrivi e del 9,9% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, evidenziando una dinamica superiore alla media piemontese. La sua quota di pernottamenti sul totale regionale raggiunge il 12,3%, confermando la Granda come una delle destinazioni più rilevanti del panorama turistico piemontese.

Questi risultati testimoniano la capacità del territorio cuneese di valorizzare le proprie eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche e l’efficacia del lavoro svolto dagli operatori del settore.

«Sono dati che confermano la solidità e il potenziale del nostro territorio, frutto dell’impegno condiviso tra istituzioni, comunità locali e realtà turistiche. La Provincia continuerà a sostenere con determinazione politiche di sviluppo turistico sostenibile e di qualità», dichiarano il presidente Luca Robaldo e il consigliere provinciale con delega al turismo Rocco Pulitanò.

cs