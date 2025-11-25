I risultati aggiornati del Tennis Tavolo A4 Verzuolo

Continua senza soste la marcia delle formazioni verzuolesi impegnate nei campionati nazionali di B1 e B2 che, dopo la 5a giornata, sono entrambe da sole in testa alla classifica.

In B1 l’A4 Tonoli ha superato senza troppe difficoltà l’Enjoy Collegno con il punteggio di 5 a 1 e guida la classifica con due punti di vantaggio sul terzetto Cus Torino, Aon Milano e Vigevano.

Molto più combattuto e dall’esito incerto fino all’ultimo è stato il match di B2 tra l’A4 Scotta e l’Area 172 di Savigliano che si è concluso con il punteggio di 5 a 4 a favore della squadra verzuolese che rimane così da sola in testa alla classifica. Match winner dell’incontro è stato l’inossidabile Mattia Garello che si è aggiudicato tutte le tre partite disputate.

Prima sconfitta stagionale invece per l’A4 Avis che nella 5a giornata del campionato di C1 si è dovuta arrendere alla formazione dell’Isola d’Asti al termine di un incontro molto equilibrato conclusosi per 5 a 4 a favore della squadra astigiana.

Domenica 23 novembre era inoltre in programma a Verzuolo il ”Trofeo Acqua Eva”, torneo valido come 2a prova del Grand Prix interregionale giovanile. La manifestazione, alla quale hanno partecipato più di duecento giovani atleti provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria, ha visto i giovani del vivaio A4 imporsi in ben 6 delle 11 gare in programma. Il predominio verzuolese è stato particolarmente netto in campo femminile, infatti tutte le gare sono state vinte dalle atlete di casa. Sono salite sul più alto gradino del podio Sofia Pittavino nella categoria Under 9, Elisa Aglì nella gara Under 11, Alice Rivoira nella categoria Under 13 ed in quella Under 15 e Melissa Marku nella gara Under 17.

In campo maschile l’unico successo è arrivato grazie al promettente Ke Hu che ha primeggiato nella gara Under 11. Hanno invece conquistato la medaglia d’argento nelle rispettive categorie Arianna Giraudo, Gladness Ubibi, Giulia Aglì, Caterina Cavallera, Pietro Trezza e Riccardo Ferrero. Sono infine saliti sul 3° gradino del podio Rebecca Isaia, Julia Seciu, Martina Cornaglia, Michele Manusè e Nicolò Isaia.

