ADSI porta a Monticello d’Alba un Convegno Nazionale dedicato alla tutela del patrimonio storico-artistico privato

Per la prima volta, il 28 novembre il Piemonte ospita un Convegno Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), nell’ambito del II° Ciclo di incontri promossi in collaborazione con il Ministero della Cultura. L’iniziativa si terrà nel prestigioso Castello di Monticello d’Alba, dimora storica privata simbolo del territorio e del suo patrimonio culturale.

Il convegno intende richiamare l’attenzione sull’importanza dei parchi e giardini storici, componenti fondamentali delle dimore storiche italiane e tra i beni più fragili del nostro patrimonio. L’impatto crescente del cambiamento climatico – eventi estremi, siccità, patologie delle piante – rende oggi necessari interventi sempre più mirati e competenze interdisciplinari per garantirne la conservazione.

Negli ultimi anni ADSI ha avuto un ruolo centrale nel dialogo istituzionale volto a estendere ai proprietari privati la possibilità di accedere al bando PNRR per il recupero dei parchi e giardini storici, un passo decisivo per la tutela di beni che non solo rappresentano un’eredità culturale di grande valore, ma vengono regolarmente condivisi con il pubblico tramite visite, attività educative ed eventi culturali.

«Questo convegno segna per ADSI un momento importante: portiamo in Piemonte un confronto nazionale su temi che riguardano da vicino il futuro delle nostre dimore e dei loro giardini», dichiara Sandor Gosztonyi, Presidente ADSI Piemonte e Valle d’Aosta «La collaborazione con il Ministero della Cultura e il successo del bando PNRR sono la conferma di quanto sia strategico il ruolo dei privati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio italiano».

Il valore dei giardini storici va ben oltre l’aspetto ornamentale: raccontano la storia di un luogo, valorizzano l’architettura, offrono spazi per eventi, custodiscono biodiversità, attraggono visitatori, sostengono attività didattiche e aumentano il prestigio e il valore economico delle dimore. Favoriscono al tempo stesso la valorizzazione turistica di borghi e territori di cui da secoli sono un punto di riferimento, contribuendo a tramandarne la storia.

Scopo del convegno non è solo favorire lo scambio di competenze tra esperti e proprietari, ma anche rafforzare il ruolo di ADSI come interlocutore di riferimento nella conservazione del patrimonio culturale privato e delineare un percorso di buone pratiche che, a livello pubblico e privato, consenta di preservare questo patrimonio nel lungo periodo.

La giornata di Monticello d’Alba riunirà esperti, studiosi, tecnici, rappresentanti istituzionali e proprietari di dimore storiche, con l’obiettivo di condividere esperienze, progettualità e strategie di adattamento orientate alla conservazione sostenibile del verde storico.