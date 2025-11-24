Serie B Femminile – La Freedom sfiora il colpo, ma viene beffata al 95′: 2-2 a Brescia

Pareggio amaro per la Freedom FC Women che sfiora il colpo in rimonta con il Brescia ma viene riacciuffata all’ultimo respiro: le biancoblu fanno 2-2 al “Rigamonti” nella decima giornata di Serie B. Un punto che potevano essere tre e frutto di una prestazione, come spesso accaduto finora in campionato, senza dubbio positiva, nonostante importanti assenze, con dimostrazione anche di carattere dopo lo svantaggio subito: le cuneesi quindi, salgono a quota 14, settimo posto (con Verona e Frosinone) in una classifica buona ma che poteva essere buonissima.

LA CRONACA – Consueto 4-4-2 per mister De Martino, ma con un’importante novità: squalificata Vinoly, in porta c’è la 2007 Blatti, confermata dopo l’ingresso, in corsa, con il Bologna. Difesa con Marenco, Perin, Bianchi e Giuliano; a centrocampo Pasquali, Errico, Kaabachi e Zanni; davanti tandem Berveglieri-Bonetti. Padrone di casa, invece, con il 4-3-1-2: in porta Tasselli, difesa con Donda, Micciarelli, Meneghini e Capitanelli; in mediana Shikai, Magri e De Biase; sulla trequarti Brayda, in attacco Cacciamali e Viviani.

Primo brivido al minuto 8, quando Tasselli rinvia addosso a Berveglieri in pressing, con l’attaccante che però non riesce a concludere verso la porta. Al 20’ punizione di Capitanelli, Blatti vola e ci mette i pugni.

Al 25’ altra pressione alta della Freedom e sventola di Kaabachi che chiama all’intervento il portiere. Al 35’ contropiede ospite concluso da un tiro di Berveglieri, alto di poco. Il primo tempo si chiude con una botta di Viviani, fuori.

Nella ripresa, è della Freedom la prima grande chance: contropiede condotto da Bonetti, palla in mezzo per Zanni che, sotto porta, calcia debolmente. A sbloccarla è però il Brescia: al 56’, su azione di calcio d’angolo, Micciarelli in allungo fa 1-0. La Freedom reagisce: al 63’ bella punizione di Bonetti, alzata da Tasselli sopra la traversa. Subito dopo ecco il pareggio: splendido cross di Giuliano, Berveglieri al volo la piazza, 1-1.

Biancoblu che provano a vincerla: al 68’ gran ripartenza con Spinelli che imbuca per Pasquali, assist per Berveglieri, contrastata; la palla finisce sui piedi di Bonetti che calcia, venendo chiusa in corner. Al 78’ si materializza il ribaltone: contropiede cuneese, Bonetti manda in porta Spinelli che vola a destra e, entrata in area, non lascia scampo a Tasselli. Nel finale, la Freedom stringe i denti cercando di mantenere il vantaggio, ma viene beffata al 95’: De Biase risolve l’ultima mischia con la zampata vincente, è 2-2.

Ora, sosta per le Nazionali: la Freedom FC Women tornerà in campo sabato 6 dicembre quando ospiterà al “Paschiero” il San Marino.

BRESCIA-FREEDOM FC WOMEN 2-2

Reti: 56’ Micciarelli (B), 64’ Berveglieri (F), 78’ Spinelli (F), 95’ De Biase (B)

BRESCIA (4-3-1-2): Tasselli, Donda (70’ Toma), Micciarelli, Meneghini, Capitanelli; Shikai (85’ Willis), Magri, De Biase; Brayda (70’ Mariani), Cacciamali, Viviani (81’ Poli). A disp. Celestini, Nicolini, Pedrini, Scotti, Galbusera. All. Zenoni.

FREEDOM FC WOMEN (4-4-2): Blatti, Marenco, Bianchi, Perin, Giuliano; Berveglieri, Errico, Kaabachi, Zanni (59’ Spinelli); Bonetti, Pasquali (85’ Casella). A disp. Macagno, Bauce, Dicataldo, Mele, Imperiale, Scaramuzzi, Morini. All. De Martino.

Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave (Ricci di Rimini e Bonazza di Trento)

Ammonita: Micciarelli (B).