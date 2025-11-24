«Richiesta superiore ai posti»

Nella suggestiva cornice del Castello degli Acaja a Fossano si è svolta la proclamazione dei 13 nuovi fisioterapisti dell’Università del Piemonte Orientale, alla presenza di autorità, famiglie, docenti e rappresentanti del mondo sanitario e istituzionale. Una cerimonia sentita e partecipata, che racconta non solo un traguardo formativo, ma un investimento lungimirante per il territorio, capace di generare competenze e opportunità professionali. «Fossano è l’unica realtà nel Cuneese che può vantare un corso di laurea in fisioterapia», sottolinea Massimo Marengo, coordinatore della sede universitaria.

La sede, recentemente ristrutturata, ha visto crescere quest’anno il numero degli iscritti fino a 25 studenti per anno di corso, confermando l’interesse maggiore da parte dei giovani del territorio e di altre province piemontesi. «La richiesta è ancora maggiore rispetto alla possibilità che diamo agli studenti di formarsi in questo ambito», osserva Marengo, indicando come molti ragazzi cerchino di iscriversi, spesso senza successo per i posti limitati. Il percorso offre prospettive occupazionali concrete e rapide. «Il tasso di occupazione è altissimo: tutti in qualche modo lavorano e i centri mi chiedono già ora i nomi dei nostri studenti».

Una domanda crescente che arriva da studi privati, strutture sanitarie, case di riposo e mondo dello sport, anche a livello agonistico. I laureati sono sempre più coinvolti in progetti di prevenzione, educazione sanitaria e riabilitazione respiratoria. «La prevenzione è una competenza riconosciuta al fisioterapista: significa evitare o ridurre il rischio di infortuni, soprattutto nelle attività sportive».

Tra i neolaureati: Gaia Barbero, Lorenzo Bin, Elisa Borsotto, Luca Corsino, Sofia Delfino, Stefano Gandini, Chiara Groppo, Nicolò Maffeo, Benedetta Maino, Chiara Ruggiero, Gabriele Scalia, Mattia Scarfiello e Nicolò Verlengo.

Uno sguardo positivo, che guarda avanti: «Ci sono ancora tanti spazi da occupare, soprattutto nel settore sportivo e nella prevenzione, dove la richiesta è in forte crescita».