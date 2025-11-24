Grande successo per l’inaugurazione della mostra “Metamorfosi – energia del cambiamento” con dipinti e disegni di Franco Blandino, alla ex-chiesa vecchia del Salice di Fossano. Nel tardo pomeriggio di sabato 22 novembre un centinaio di persone, tra cui diversi giovani, sono convenute al vernissage, incoraggiate dalla bella giornata seguita alla nevicata della sera prima. Presenti le Istituzioni, con il sindaco di Fossano Tallone, il Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Mondino, il vicesindaco e assessore alla cultura Donatella Rattalino, la Presidente del consiglio comunale Simona Giaccardi, l’assessore Gianfranco Dogliani. Con loro diversi esponenti della cultura e dell’impegno fossanese, come Enrico Serafini, Alberto Rivarossa, Gianni Menardi, Rosita Serra, Mario Abrate, la pittrice Ada Perona, il pittore Giorgio M. Marengo. Presenti alla serata tanti fossanesi, ma anche persone provenienti da Cuneo, Bra, Mondovì e persino dalla Liguria.

Ha introdotto l’autore Franco Blandino, che ha spiegato il significato di questa mostra singolare, che nel titolo e nel percorso cita le Metamorfosi di Ovidio. Queste partono dal grande Chaos e passano al Mito che tenta di interpretare e di ordinarle il Chaos. Oltre Ovidio – sostiene Blandino – con un salto di qualità, soprattutto nel messaggio morale, le Metamorfosi attingono alla Religione, sublimazione che culmina nella grande Trilogia di Emmaus che nella mostra “chiude” la zona dell’altare, e a cui è dedicata una apposita brochure a disposizione dei visitatori. “De te fabula narratur” (“E’ di te che si parla in questa favola”), così Blandino cita Orazio, poeta augusteo, per dire l’attualità dell’opera di Ovidio e la modernità del concetto di metamorfosi, di cambiamento.

Il Presidente Mondino ha voluto esprimere il suo apprezzamento all’autore e la sua soddisfazione perché Fossano ha “importato” Blandino (che è torinese, ma fossanese d’adozione da molti anni), medico molto apprezzato, amministratore impegnato e artista importante, che ha saputo proporre iniziative e ha sempre collaborato con la Cassa di Risparmio di Fossano.

Il Sindaco ha poi espresso parole lusinghiere sull’autore e sulla mostra, sottolineando il fatto che si tratta del primo evento del dicembre fossanese.

È stato continuo il flusso di visitatori nella giornata di domenica, molto apprezzati i dipinti del mare, del vento e del mito degli antichi dei. Molto studiata e fonte di emozione la trilogia di Emmaus. Mostra da vedere.

La Mostra “Metamorfosi” è a Fossano, nella ex Chiesa del salice Vecchio in piazza Bima (bastione / carceri) E’ visitabile fino all’ 8 dicembre il venerdì e il sabato dalle 15,30 alle 19,30 e la domenica e l’8 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30, sempre con ingresso libero.