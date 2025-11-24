Nell’ambito del progetto Digitalmentis, iniziativa promossa dal MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestita dalla Regione Piemonte in collaborazione con le associazioni dei consumatori, Adiconsum Cuneo organizza tre appuntamenti gratuiti rivolti alla cittadinanza.
L’obiettivo del progetto è quello di accrescere le competenze digitali dei cittadini, offrendo strumenti pratici per semplificare l’accesso ai servizi, in particolare – ma non solo – quelli della pubblica amministrazione.
Durante gli incontri verranno illustrati tre servizi digitali di grande utilità:
- Il 730 precompilato – Sede Cisl di Cuneo, 26 novembre 2025, ore 10.00
- INPS: “La mia pensione futura” – Sede Cisl di Alba, 11 dicembre 2025
- Servizio prenotazioni CUP – Sede Cisl di Mondovì, data da definirsi
Il primo appuntamento si terrà mercoledì 26 novembre 2025, presso la Sede Cisl di Cuneo in Via Cascina Colombaro 33, con inizio alle ore 10.00. Durante l’incontro verrà presentato il funzionamento del 730 precompilato, illustrando ai partecipanti come accedere al servizio e come utilizzarlo in autonomia in modo semplice e sicuro.
Gli incontri rientrano nelle attività promosse da Digitalmentis per favorire una cittadinanza digitale più consapevole e per agevolare l’utilizzo dei servizi online messi a disposizione degli enti pubblici.