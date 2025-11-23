Risultati 7a giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Cisterna Volley – Allianz Milano 0-3 (21-25, 18-25, 24-26)

Domenica 23 novembre 2025, ore 16.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena (Diretta DAZN e VBTV)

Domenica 23 novembre 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Cucine Lube Civitanova (Diretta VBTV)

Domenica 23 novembre 2025, ore 18.00

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia (Diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 23 novembre 2025, ore 19.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Gas Sales Bluenergy Piacenza (Diretta DAZN e VBTV)

Rana Verona – Vero Volley Monza (Diretta VBTV)

L’anticipo del 7° turno di SuperLega Credem Banca coincide con la vittoria, in tre set, di Allianz Milano, che trova così il quarto successo di fila. A Cisterna di Latina, casa del Cisterna Volley, la formazione di Roberto Piazza ha saputo imporsi con un 3-0, muovendo così la classifica e salendo a 13 punti, in momentanea coabitazione con la Cucine Lube Civitanova al 3° posto.

Tra i protagonisti dell’incontro l’opposto belga di Milano Ferre Reggers, che ha chiuso con 19 punti totali, frutto di 11 attacchi, 1 muro e ben 7 ace. In casa Allianz Milano in doppia cifra anche Tatsunori Otsuka (10 punti) e Francesco Recine (12 punti). Tra i padroni di casa di Cisterna Volley, invece, chiude con 10 punti Daniele Mazzone, con il coach Daniele Morato che ha ruotato pressochè tutti gli uomini a sua disposizione. A fine gara è stato il palleggiatore di Milano, Fernando Kreling, ad essere premiato come MVP.

Milano tornerà in campo domenica 30 novembre, nella splendida cornice dell’Unipol Forum contro Itas Trentino, mentre Cisterna Volley sarà di scena a Perugia contro la Sir Susa Scai nella stessa data.

Domani si concluderà il 7° turno di SuperLega Credem Banca: tra le partite in programma anche il big match della BTS Arena (sold-out) tra Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia, alle 18.00 in diretta su Rai Sport e Rai Radio Uno.

Cisterna Volley – Allianz Milano 0-3 (21-25, 18-25, 24-26) – Cisterna Volley: Fanizza 1, Lanza 7, Plak 7, Guzzo 5, Bayram 2, Mazzone 10, Currie (L), Finauri (L), Barotto 6, Tarumi 4, Salsi 0, Muniz De Oliveira 3. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato. Allianz Milano: Kreling 3, Otsuka 10, Di Martino 3, Reggers 19, Recine 12, Caneschi 7, Masulovic (L), Staforini 0, Catania (L), Lindqvist 0. N.E. Ichino, Barbanti, Benacchio. All. Piazza. ARBITRI: Canessa, Zavater, Salvati. NOTE – durata set: 27′, 24′, 32′; tot: 83′.

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 17, Rana Verona 14, Allianz Milano 13, Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 12, Valsa Group Modena 11, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Cisterna Volley 6, Sonepar Padova 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Una partita in più: Sir Susa Scai Perugia, Allianz Milano, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Cisterna Volley.