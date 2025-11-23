Promozione C LIVE: SOMMARIVA PERNO-PEDONA 3-1 al “DINO TIBALDI”. RIVIVI LA DIRETTA

Dodicesima giornata d’andata del girone C di Promozione: al “Dino Tibaldi” di Sommariva Perno (oggi dalle ore 14,30) si gioca Sommariva Perno-Pedona. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!

FORMAZIONI e TABELLINO

Sommariva Perno: Samuele Chiesa (6′ st Marengo), Calcopietro (37′ st Bertello), Guienne, Ranieri, Caputo (23′ st Astrua), Dieye, Cornero, Bostan, Morra (37′ st Rinero), Rainero, Dia (6′ st Petessi).

A disp: Cia, Alessandro Chiesa, Xheka, Cartarrasa.

Allenatore: Giuseppe Pisano.

Pedona: Bono, Garino, Marro (21′ st Calleri), Tecco (24′ st Viglietti), Nasta, Pallara (25′ st Shedu), Samake (18′ st Gazzera), Rizzo, Peano, Dalmasso, Caraglio (17′ st Marenco).

A disp: Morganti, Stingi, Viale, Bressi.

Allenatore: Filippo Olivero (squalificato Giacobbe Zappatore).

Arbitro:​ Griffa di Alessandria (assistenti: Roagna di Alessandria e Costantini di Asti).

Marcatori: 7′ pt Dalmasso (P), 11′ pt Guienne (S), 2′ st Dia (S), 9′ st Cornero (S).

Note: pomeriggio soleggiato e freddo, terreno di gioco in condizioni più che buone nonostante la nevicata di venerdì sera (manto completamente verde e senza parti ghiacciate); più di 100 spettatori. Ammoniti Morra, Rainero (S).

SECONDO TEMPO

Sommariva Perno-Pedona 3-1, FINALE.

5 minuti di recupero;

41′: il Pedona reclama un fallo di mano, in area, ma l’arbitro non sanziona e fa continuare;

34′: Calleri supera Marengo in uscita, al limite dell’area, calcia a botta sicura e Calcopietro in scivolata salva sulla linea;

19′: Cornero, a tu per tu con Bono, prova il tocco morbido ma non trova lo specchio della porta. Padroni di casa vicini al gol;

9′: Sommariva Perno-Pedona 3-1! Rainero crossa dalla sinistra per Cornero, colpo di testa e palla all’angolino.

6′: doppio cambio deciso da mister Pisano, Marengo-Petessi per Samuele Chiesa-Dia;

2′: Sommariva Perno-Pedona 2-1! Pronti-via, i biancoverdi “mettono la freccia” con un sinistro preciso e rasoterra di Dia.

PRIMO TEMPO

si chiude senza recupero la prima frazione, 1-1 a Sommariva Perno.

43′: conclusione al volo di Pallara, da fuori area, Samuele Chiesa in due tempi para;

41′: Garino crossa dal vertice dell’area, il Pedona chiede un fallo di mano di Guienne ma il direttore di gara fa proseguire;

32′: punizione molto “velenosa” di Dalmasso dalla fascia di destra, con il mancino, in mischia non ci arriva nessuno e passa a centimetri dal palo;

27′: Cornero crossa dalla sinistra sulla testa di Dia, sfera sul fondo;

22′: calcio piazzato di Rizzo dai 18 metri, Samuele Chiesa smanaccia in calcio d’angolo;

15′: divertentissima partita al “Dino Tibaldi”, colpo su colpo senza soste;

11′: Sommariva Perno-Pedona 1-1! Uno-due rapido e perfetto Dia-Guienne, il laterale mancino insacca e ristabilisce la parità;

9′: Cornero insacca un tap-in di prepotenza, ma la bandierina dell’assistente è alzata. Tutto fermo per fuorigioco. Protestano i padroni di casa;

7′: Sommariva Perno-Pedona 0-1! Alla prima occasione degna di nota, i borgarini sbloccano il punteggio con un sinistro “chirurgico” all’angolino del capitano Marco Dalmasso.

Iniziata! Sommariva Perno in biancoverde e Pedona in blu con richiami bianchi;

Prima del match, il DS del Sommariva Perno Carlo Bonofiglio ha consegnato una targa all’attaccante Edoardo Cornero: oggi è la sua 500esima partita ufficiale da calciatore. In carriera, annovera due Coppe Italia Eccellenza Piemonte-VdA, la vittoria di un campionato (il raggiungimento della Serie D con l’Alba Calcio) e 119 gol realizzati (statistiche di Giorgio Ferrero ndr).