Promozione C: apre Dalmasso, poi ci pensano Guienne, Dia e Cornero (3-1 Sommariva Perno-Pedona)

Al suo debutto sulla panchina del Sommariva Perno, mister Giuseppe Pisano ha “portato immediatamente a casa” 3 punti che hanno una valenza speciale (3-1 oggi pomeriggio allo stadio “Dino Tibaldi”). Per la classifica (20 punti ndr) e per l’inizio di questo suo nuovo progetto tecnico, “sposato” e condiviso con la società. Dall’altro lato del campo la co-capolista Pedona di Giacobbe Zappatore (squalificato e sostituito dal vice Filippo Olivero) è uscita sconfitta, ma ha mantenuto la vetta assieme al Moretta. E si era portata in vantaggio con chi se non il proprio capitano, Marco Dalmasso. Una bella partita, soprattutto da vedere, con agonismo e tanti spunti tecnici. Però, nel complesso, con una direzione arbitrale che sicuramente non è stata all’altezza.

Guienne e Dia completano il tabellino dei goleador di giornata, insieme a Edoardo Cornero. Proprio l’attaccante 1992 (33 anni oggi), prima del match è stato premiato dal DS Carlo Bonofiglio con una targa per la 500esima partita ufficiale da calciatore. In carriera, annovera due Coppe Italia Eccellenza Piemonte-VdA, la vittoria di un campionato (il raggiungimento della Serie D con l’Alba Calcio) e 119 gol realizzati, con oggi 120 (statistiche di Giorgio Ferrero ndr).

Riviviamo la cronaca.

PRIMO TEMPO

Sommariva Perno in biancoverde e Pedona in blu con richiami bianchi. Vantaggio dei borgarini al minuto 7: alla prima occasione degna di nota, sbloccano il punteggio con un sinistro “chirurgico” all’angolino del capitano Marco Dalmasso dopo una preziosa palla riconquistata ed è 0-1. Cornero insacca un tap-in di prepotenza, ma la bandierina dell’assistente è alzata. Tutto fermo per fuorigioco e protestano i padroni di casa al 9′. 1-1 all’undicesimo: uno-due rapido e perfetto Dia-Guienne, il laterale mancino insacca e ristabilisce la parità. Calcio piazzato di Rizzo dai 18 metri (22′), Samuele Chiesa smanaccia in calcio d’angolo. Cornero crossa dalla sinistra sulla testa di Dia, sfera sul fondo al 27′. Punizione molto “velenosa” di Dalmasso dalla fascia di destra (32′), con il mancino, in mischia non ci arriva nessuno e passa a centimetri dal palo. Garino crossa dal vertice dell’area al 41esimo, il Pedona chiede un fallo di mano di Guienne ma il direttore di gara fa proseguire. Conclusione al volo di Pallara al 43′, da fuori area, Samuele Chiesa in due tempi para. Intervallo.

SECONDO TEMPO

2-1 Sommariva Perno dopo 2 minuti: Pronti-via, i biancoverdi “mettono la freccia” con un sinistro preciso e rasoterra di Dia. Doppio cambio deciso da mister Pisano, Marengo-Petessi per Samuele Chiesa-Dia al 6′. Giunge il 3-1 biancoverde al nono, che certifica un approccio “deciso” al rientro dagli spogliatoi: Rainero crossa dalla sinistra per Cornero, colpo di testa e palla all’angolino. Ancora Cornero al 19′, a tu per tu con Bono, prova il tocco morbido ma non trova lo specchio della porta per poco. Calleri supera Marengo in uscita, al limite dell’area, calcia a botta sicura e Calcopietro in scivolata salva sulla linea (34′). In mischia dopo una conclusione in area, il Pedona protesta per un altro fallo di mano: anche stavolta, la direzione di gara non interviene. Dopo i 5 minuti di recupero, di chiude il confronto al “Tibaldi”.

TABELLINO

Sommariva Perno: Samuele Chiesa (6′ st Marengo), Calcopietro (37′ st Bertello), Guienne, Ranieri, Caputo (23′ st Astrua), Dieye, Cornero, Bostan, Morra (37′ st Rinero), Rainero, Dia (6′ st Petessi).

A disp: Cia, Alessandro Chiesa, Xheka, Cartarrasa.

Allenatore: Giuseppe Pisano.

Pedona: Bono, Garino, Marro (21′ st Calleri), Tecco (24′ st Viglietti), Nasta, Pallara (25′ st Shedu), Samake (18′ st Gazzera), Rizzo, Peano, Dalmasso, Caraglio (17′ st Marenco).

A disp: Morganti, Stingi, Viale, Bressi.

Allenatore: Filippo Olivero (squalificato Giacobbe Zappatore).

Arbitro:​ Griffa di Alessandria (assistenti: Roagna di Alessandria e Costantini di Asti).

Marcatori: 7′ pt Dalmasso (P), 11′ pt Guienne (S), 2′ st Dia (S), 9′ st Cornero (S).

Note: pomeriggio soleggiato e freddo, terreno di gioco in condizioni più che buone nonostante la nevicata di venerdì sera; più di 100 spettatori. Ammoniti Morra, Rainero (S).