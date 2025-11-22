La stagione teatrale di Bene Vagienna continua a crescere: arriva “Lo scienziato nel cilindro”

La stagione teatrale di Bene Vagienna continua a crescere: arriva “Lo scienziato nel cilindro”, in programma sabato 30 novembre alle 17

Prosegue con entusiasmo la prima stagione teatrale di Bene Vagienna, realizzata da Mulino ad Arte con il sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo – Corto Circuito e in collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, il Comune di Bene Vagienna e la Banda Brusca.

Dopo il debutto con Margherito, c’è tempo per tornare a casa, che ha registrato 160 presenze, la stagione conferma un’ottima risposta di pubblico e un forte coinvolgimento della comunità locale. Un risultato importante per un progetto culturale nato quest’anno e già capace di attirare famiglie, giovani e appassionati.

In scena “Lo scienziato nel cilindro” – Un viaggio tra magia e scienza

Sabato 30 novembre alle ore 17, la Sala Don Giraudo ospita “Lo scienziato nel cilindro”, spettacolo prodotto da Mulino ad Arte e interpretato dal divulgatore scientifico Andrea Vico, con la regia di Daniele Ronco.

Pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, Lo scienziato nel cilindro è un viaggio sorprendente dove la meraviglia della magia incontra quella della scienza. Sul palco, un eccentrico scienziato-giocoliere trasforma provette, reagenti e oggetti di ogni tipo in piccoli prodigi: tra “nuvole in bottiglia”, esperimenti luminosi e inattese reazioni “esplosive”, tutto diventa occasione di stupore.

Un’esperienza divertente e immersiva, capace di accendere la fantasia dei più piccoli e far scoprire che dietro ogni trucco, ogni scintilla e ogni sorpresa si nasconde un mondo da esplorare. Uno spettacolo che conquista bambini e adulti, invitando tutti a lasciarsi sorprendere dalla curiosità.

Una novità per i piccoli spettatori: il Contest Green di Mulino ad Arte

Gli appuntamenti dedicati ai bambini portano in scena una speciale novità: il Contest Green, storico format di Mulino ad Arte che invita i più piccoli a diventare creatori, inventori e giovani artisti del riciclo. Ogni bambino è chiamato a realizzare a casa un oggetto legato allo spettacolo utilizzando materiali di recupero, portarlo a teatro e partecipare alla gara creativa. L’oggetto più originale, sostenibile e sorprendente verrà premiato al termine dell’evento.

Per l’appuntamento del 30 novembre, il contest sarà dedicato al tema:
“Cappello da mago”
 Ogni mago ha bisogno del suo cappello! Costruisci il tuo utilizzando materiali di recupero e portalo a teatro il giorno dello spettacolo: potresti essere tu a vincere il premio speciale!

📍 Sala Don Giraudo – Piazza San Francesco 3, Bene Vagienna (CN)

🎭Lo scienziato nel cilindro: 30 novembre ore 17

🎟️Info: 370 325 9263 – [email protected]
Prenota il tuo biglietto: https://forms.gle/WHwnxu2JqTGhWcyP7
E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita presso: Bar gelateria Allodi e Caffè Portici
Programma completo su: www.mulinoadarte.com

