Prosegue con entusiasmo la prima stagione teatrale di Bene Vagienna, realizzata da Mulino ad Arte con il sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo – Corto Circuito e in collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, il Comune di Bene Vagienna e la Banda Brusca.

Dopo il debutto con Margherito, c’è tempo per tornare a casa, che ha registrato 160 presenze, la stagione conferma un’ottima risposta di pubblico e un forte coinvolgimento della comunità locale. Un risultato importante per un progetto culturale nato quest’anno e già capace di attirare famiglie, giovani e appassionati.

In scena “Lo scienziato nel cilindro” – Un viaggio tra magia e scienza

Sabato 30 novembre alle ore 17, la Sala Don Giraudo ospita “Lo scienziato nel cilindro”, spettacolo prodotto da Mulino ad Arte e interpretato dal divulgatore scientifico Andrea Vico, con la regia di Daniele Ronco.

Pensato per bambini dai 5 ai 10 anni, Lo scienziato nel cilindro è un viaggio sorprendente dove la meraviglia della magia incontra quella della scienza. Sul palco, un eccentrico scienziato-giocoliere trasforma provette, reagenti e oggetti di ogni tipo in piccoli prodigi: tra “nuvole in bottiglia”, esperimenti luminosi e inattese reazioni “esplosive”, tutto diventa occasione di stupore.

Un’esperienza divertente e immersiva, capace di accendere la fantasia dei più piccoli e far scoprire che dietro ogni trucco, ogni scintilla e ogni sorpresa si nasconde un mondo da esplorare. Uno spettacolo che conquista bambini e adulti, invitando tutti a lasciarsi sorprendere dalla curiosità.

Una novità per i piccoli spettatori: il Contest Green di Mulino ad Arte

Gli appuntamenti dedicati ai bambini portano in scena una speciale novità: il Contest Green, storico format di Mulino ad Arte che invita i più piccoli a diventare creatori, inventori e giovani artisti del riciclo. Ogni bambino è chiamato a realizzare a casa un oggetto legato allo spettacolo utilizzando materiali di recupero, portarlo a teatro e partecipare alla gara creativa. L’oggetto più originale, sostenibile e sorprendente verrà premiato al termine dell’evento.

Per l’appuntamento del 30 novembre, il contest sarà dedicato al tema:

“Cappello da mago”

Ogni mago ha bisogno del suo cappello! Costruisci il tuo utilizzando materiali di recupero e portalo a teatro il giorno dello spettacolo: potresti essere tu a vincere il premio speciale!

📍 Sala Don Giraudo – Piazza San Francesco 3, Bene Vagienna (CN)

🎭Lo scienziato nel cilindro: 30 novembre ore 17

🎟️Info: 370 325 9263 – [email protected]

Prenota il tuo biglietto: https://forms.gle/WHwnxu2JqTGhWcyP7

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita presso: Bar gelateria Allodi e Caffè Portici

Programma completo su: www.mulinoadarte.com