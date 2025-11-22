Coppa Piemonte Prima Categoria – Bisalta e Marene, tassello importante verso di Ottavi. Elledì “corsaro” con il San Bernardo

Un giovedì ricco di emozioni quello valido per l’andata dei Sedicesimi di Finali di Coppa Piemonte Prima Categoria.

Mettono un serio tassello per il passaggio del turno Bisalta e Marene che fanno valere il fattore campo nei rispettivi derby contro Murazzo (2-0, Forneris e Petris) e San Sebastiano (2-0, Anselmo e Piacenza). Nulla ancora fatto, ovviamente, ma le due padrone di casa potranno presentarsi alla gara di ritorno con un buon vantaggio.

Successo esterno, invece, per l’Elledì che espugna il terreno di gioco del San Bernardo con il punteggio di 2-3. Le reti per i gialloneri portano le firme di Trimarchi, De Maistre e Riitano in una gara dai due volti con i padroni di casa che hanno sfiorato la rimonta.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Andata Sedicesimi di Finale

Bisalta – Murazzo 2-0

Marene – San Sebastiano 2-0

San Bernardo – Elledì 2-3

Libarna – Capriatese 1-4

Monferrato – Fulvius 1-1

Valle Cervo Andorno – Valle Elvo 5-0

Leinì – Bollengo 0-7

Rebaudengo – Academy Bacigalupo 2-2

Junior Torrazza – Pro Palazzolo 0-0

Mirafiori – Beppe Viola Calcio N.D.

PSG – Annonese 1-2

Romagnano – Olimpia Sant’Agabio 1-0

San Secondo – Cavour 0-3

Susa – Fiano Plus N.D.

Villarbasse – Piossaschese 1-0

Virtus Valdossola – Feriolo 0-2