AGGIORNAMENTO – Calcio Regionale Piemonte: l’elenco delle gare rinviate

Da
REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
-
0
5

Il Comitato Piemonte-VdA della LND ha ufficializzato i primi rinvii nei campionati regionali a seguito delle nevicate che hanno interessato il territorio (in particolare quello cuneese) nella giornata di ieri, venerdì 22 novembre.

Di seguito l’elenco aggiornato (ore 11.50) 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G

S. SEBASTIANO – SALICE

AZZURRA – ELLEDI FC SSD RL

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G

BENESE – SAN CHIAFFREDO

GIOVANILE GENOLA 05 – CORTEMILIA

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE – GIRONE D

PEDONA BORGO S.D. – MONREGALE CALCIO

SAVIGLIANESE FBC 1919 – OVADESE

GIOVANILE CENTALLO 2006 SANT ALBANO

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – GIRONE D

A.C.CUNEO 1905 OLMO – SALUZZO

INFERNOTTO CALCIO – GIOVANILE CENTALLO 2006

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE – GIRONE D

A.C.CUNEO 1905 OLMO – SALICE

BUSCA 1920 A R.L. – CSF CARMAGNOLA QUEENCAR

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE – GIRONE D

MONREGALE CALCIO – SAVIGLIANESE FBC 1919

GIOVANILE CENTALLO 2006 – AREA CALCIO ALBA ROERO

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE – GIRONE D

MONREGALE – BUSCA

PIAZZA – PEDONA BORGO

A.C.CUNEO 1905 OLMO – AREA CALCIO ALBA ROERO

Articoli correlatiAltri del medesimo