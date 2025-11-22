Calcio Femminile Regionale – Alba Bra Women, ultima chiamata in Coppa! In Promozione big match tra Musiello Saluzzo e Pol. Garino

calcio regionale femminile

Ancora un weekend di grande calcio sui campi di calcio femminile regionale con le squadre cuneesi pronte a darsi battaglia.

In Coppa Piemonte Eccellenza ultima chiamata per l’Alba Bra Women che attende tra le mura amiche l’Accademia Calcio Torino. Le langarole sono obbligate a vincere per sperare nel passaggio del turno, aspettando anche il risultato dell’altra sfida tra Cit Turin e Rivese.

In Promozione big match per la Musiello Saluzzo di coach Aubrit che attende al “Grangia Vecchia” il Polisportiva Garino, squadra ai piedi della zona play off. Con i favori del pronostico, invece, Racco ’86 e Savi Women che incroceranno i guantoni rispettivamente contro Borgo Vittoria Cit Turin e Novese.

Coppa Italia Eccellenza Femminile – Il Programma della 3° giornata

Girone A
Alba Bra Women – Accademia Torino
Cit Turin – Rivese
CLASSIFICA: Accademia Torino Calcio 6, Alba Bra Women 3, Cit Turin 3, Rivese 0

Girone B
Torino Women – Gravellona San Pietro
Riposa Torino Women
CLASSIFICA: Torino Women 3, Gravellona San Pietro 0*, Alessandria 0

