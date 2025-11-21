Volley Superlega – Affascinante Cuneo-Modena, il big match della settima è Trentino-Perugia

Settima giornata per la Regular Season della SuperLega Credem Banca: il turno si aprirà sabato 22 novembre 2025 alle 18, con la sfida tra Cisterna Volley, nona in classifica, e l’Allianz Milano, reduce dal successo infrasettimanale con Grottazzolina.

Cinque invece le gare in programma domenica 23 novembre. Alle 16 tocca alla MA Acqua S.Bernardo Cuneo: i blues, settimi ed in fiducia, ricevono la Valsa Group Modena, quinta e con sole tre lunghezze di vantaggio sui piemontesi. Scontro ricco di tradizione (sarà il 72° confronto fra le squadre delle due città). Tre gli ex gialloblu: Michele Baranowicz, Lorenzo Sala e Ivan Zaytsev con quest’ultimo che continua la sua marcia verso i 5.000 attacchi vincenti in carriera (ne mancano 29). Traguardo importante che si avvicina anche per Lorenzo Codarin (a -20 dai 1500 punti con la maglia piemontese).

Così il biancoblu Lorenzo Sala: ” Modena è sicuramente una squadra molto fisica che punterà tanto sul servizio e da questo ci dovremo aspettare una partita molto complicata in ricezione dovendo cercare di limitare il loro numero di ace e di slash. Per provare a fare punti in casa contro questo avversario, oltre ad alzare l’attenzione in ricezione, bisognerà essere pazienti in attacco, giocando il più possibile a muro e allungando la partita il più possibile sul punto a punto perché penso che quella di domenica sarà una vera e propria battaglia”.

Alle 17 intanto la Sonepar Padova attende alla Kioene Arena la Cucine Lube Civitanova terza, mentre il big match di giornata si disputerà alle 18: di fronte l’Itas Trentino, attualmente quarta, e la Sir Susa Scai Perugia, capolista a 17 punti a +3 su Verona, ma con una partita in più giocata. Curiosità: per la prima volta in SuperLega si affrontano le ultime due vincitrici della CEV Champions League. Perugia ha infatti trionfato nell’edizione 2025, Trento nel 2024. Una supersfida, fra due club che si sono aggiudicati ben 9 degli 11 titoli assegnati, tra competizioni nazionali e internazionali.

Due i posticipi delle 19.00: il fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina riceve la visita della Gas Sales Bluenergy Piacenza; Rana Verona, seconda a -3 dai Block Devils, ospita il Vero Volley Monza.

7ª Giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 22 novembre 2025, ore 18.00

Cisterna Volley – Allianz Milano

Arbitri: Canessa Maurizio, Zavater Marco (Salvati Serena)

Video Check: Diana Tommaso

Segnapunti: Moretti Nicolina

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 23 novembre 2025, ore 16.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena

Arbitri: Giardini Massimiliano, Lot Dominga (Di Lorenzo Antonino)

Video Check: Vaschetto Andrea

Segnapunti: Aimale Daniele

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 23 novembre 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Carcione Vincenzo (Selmi Matteo)

Video Check: Libralesso Alberto

Segnapunti: Vigato Elisa

Diretta VBTV

Domenica 23 novembre 2025, ore 18.00

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia

Arbitri: Simbari Armando, Puecher Andrea (Pasquali Fabio)

Video Check: Cristoforetti Cristiano

Segnapunti: Dalle Vedove Carla

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 23 novembre 2025, ore 19.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Brancati Rocco, Luciani Ubaldo (Polenta Martin)

Video Check: Mochi Chiara

Segnapunti: Cetraro Matteo

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 23 novembre 2025, ore 19.00

Rana Verona – Vero Volley Monza

Arbitri: Vagni Ilaria, Santoro Angelo (Angelucci Claudia)

Video Check: Spiazzi Ivan

Segnapunti: Spagnoli Margherita

Diretta VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 17, Rana Verona 14, Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 12, Valsa Group Modena 11, Allianz Milano 10, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Cisterna Volley 6, Sonepar Padova 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: Sir Susa Scai Perugia, MA Acqua S.Bernardo Cuneo.