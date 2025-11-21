Volley A3/M: dopo la sosta, Savigliano riparte dal Veneto

Con alle spalle quindici giorni di riposo, utili per riorganizzare le idee e ricaricare le batterie, è tempo di tornare in campo per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che sabato 22 alle 18 renderà visita al Sav Trebaseleghe per la sesta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Una sola vittoria, che il 22 novembre sarà “vecchia” ormai quasi di un mese, ma tante partite giocate fino all’ultimo respiro. Il percorso del Sav Trebaseleghe è stato fin qui molto intenso in campionato, come confermato dai numeri, che vedono spesso i padovani al vertice (o comunque nelle primissime posizioni) delle graduatorie per numero di set disputati (21, primo posto) o punti totali messi a referto (357, primo posto). Anche a livello individuale il discorso non cambia. L’opposto Davide Cester, ad esempio, è stato di gran lunga il giocatore che ha messo a terra più palloni nell’intera Serie A3 (Girone Blu incluso), prima dello stop forzato nell’ultimo turno, con 91 realizzazioni. Al netto di queste statistiche, però, sul campo la neopromossa che lo scorso anno dominò il Girone B di Serie B (65 punti totali, 8 in più di Monselice, seconda classificata) è alla ricerca di un ritorno al successo che manca dal 25 ottobre, appunto, quando la Silvolley s’impose al tie-break dopo una vera battaglia sportiva contro Belluno. A fare da scenario, proprio il Palasport di casa, dove i veneti sperano di costruire gran parte del loro bottino salvezza.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Il turno di sosta è indubbiamente servito a Savigliano per dimenticare un inizio di stagione difficile e per riprendere fiducia in palestra. I ragazzi di coach Simone Serafini hanno lavorato intensamente e ne hanno approfittato anche per riprendersi dagli ultimi acciacchi e per integrare definitivamente in gruppo il volto nuovo Paolo Bonola, subito sugli scudi nell’unico match disputato contro Acqui Terme. “Ci sono senza dubbio degli aspetti che dobbiamo migliorare, perché i risultati ottenuti finora non sono stati all’altezza. Dobbiamo però tenere conto anche delle cose positive messe in mostra soprattutto contro Acqui. Qualche acciacco fisico non ci ha aiutato, ma abbiamo fatto un buon lavoro. È una partita fondamentale, non c’è da nasconderne l’importanza. Dobbiamo pensare, però, soprattutto alla nostra prestazione, lavorando su cosa non ha funzionato in casa nostra nelle ultime partite e cercando di valorizzare ancora gli aspetti su cui abbiamo già dimostrato dei miglioramenti. Sarà importante avere maggiore continuità nel corso del match, perché contro Acqui abbiamo visto che sono stati piccoli sbandamenti a fare la differenza, avendo avuto numeri simili a quelli dei nostri avversari. Trebaseleghe? Hanno vinto contro Belluno in casa e, anche nell’ultimo turno, hanno venduto cara la pelle a Cagliari, nonostante le assenze. Insomma, un avversario solido con cui ci sarà da battagliare” – le parole del tecnico biancoblù.

I precedenti. Quella di sabato 22 sarà una storica prima volta tra le due compagini, che non si sono mai affrontate finora.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Sav Trebaseleghe e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 22 novembre al Palasport Polifunzionale di Trebaseleghe.

