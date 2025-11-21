Successo per il workshop sulla sicurezza stradale a Cuneo

Soddisfazione da parte degli organizzatori al termine dell’evento di sicurezza stradale che si è svolto a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 novembre a Cuneo. Il workshop aperto a tutti – e sono molte le famiglie che vi hanno partecipato – è stato promosso presso il Centro incontri don Marro di via Aisone (nella foto) dalla Federazione motociclistica italiana. E’ stata l’occasione per affrontare un percorso di consapevolezza dedicato a tutti gli utenti della strada: pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti.

“Siamo soddisfatti dell’esito – racconta il referente per il Piemonte Csas e Educazione stradale Federmoto, Alessandro De Gregori – e dell’accoglienza che ci è stata riservata dai cuneesi. Ringrazio tutti coloro i quali hanno reso possibile questo bell’incontro e tra questi Stefania Bosio della Motorizzazione civile di Torino. Il nostro viaggio per la sicurezza stradale, non si ferma qui”.

Alla manifestazione erano presenti gli esperti in educazione stradale Marino Biscaro e Nicola Carlesso, e al termine è stato regalato ai partecipanti un simpatico gadget. A concludere la serata è stata la stessa Bosio che ha rimarcato la necessità di “riproporre nuove azioni sul territorio che possano coinvolgere sempre più persone”.

c.s.