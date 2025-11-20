The Time Identity, segno artistico ed indelebile

Enzo Mastrangelo, classe 1975, artista e architetto che vive e lavora ad Alba, porta avanti una ricerca che intreccia disegno, scultura, installazioni e performance. Al centro del suo lavoro c’è “The Time Identity”, progetto cardine che si fonda su un gesto semplice e radicale: tracciare una linea di colore che attraversa corpi, monumenti e oggetti, trasformandoli in superfici sensibili capaci di restituire un’identità.

Quella linea, impressa attraverso un contatto insieme fisico e concettuale, agisce come una registrazione: il volto di una persona, un edificio o un oggetto diventano matrici da cui estrarre una traccia. Trasportato sulla tela, il segno restituisce ciò che normalmente sfugge allo sguardo — una sorta di “sostanza invisibile” fatta di tempo, presenza e relazione.

Negli anni, Mastrangelo ha applicato questo gesto in contesti emblematici. Nel 2011, a Torino, ha realizzato “The Time Identity of Mole”: una tela di 36 metri stesa sulla cupola della Mole Antonelliana, percorsa da un’unica linea verticale tracciata dall’alto verso il basso, trasformando l’edificio-simbolo della città in un potente “ritratto architettonico”. L’anno successivo ha dato vita al ciclo Barocco Reale sulla Reggia di Venaria, poi presentato in Australia, e ha portato al Mann di Napoli “The Time Identity of Napoli”, con linee di colore calate sugli antichi resti archeologici della città.

Nel 2013, al festival Collisioni, l’artista ha coinvolto 25 volontari in “The Time Identity of People”.

L’anno seguente ha realizzato Penosi Rifacimenti per la maratona Fenogliana, intervenendo sull’unica macchina per scrivere — una Olivetti Studio 44 — appartenuta a Beppe Fenoglio, e ha firmato Gallizio 50, cinquanta linee impresse sull’originale Entrelac del Cigno (1963) di Pinot Gallizio.

Accanto a monumenti e oggetti, Mastrangelo ha creato ritratti di numerose personalità del panorama culturale italiano, tra cui Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Alessandro Baricco, Giorgio Faletti, Gianni Vattimo, Eugenio Finardi, Luciana Littizzetto, Enrico Ghezzi ed Elio.

Mastrangelo, l’artista del Palio 2025 dopo aver tracciato la linea della chiesa della Maddalena, si è prodigato in un’altra discesa, cogliendo il profilo di colore della torre Sineo.

Il Coro della Maddalena ospita, sino all’8 dicembre (con orario dalle 11 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 19 il sabato e la domenica; ingresso gratuito), la sua mostra che riunisce alcune delle opere più significative dedicate al territorio di Alba e del Piemonte, invitando il pubblico a lasciarsi attraversare dal segno e a riconoscere, nella sua essenzialità continua, un modo diverso di cogliere ciò che dell’identità permane oltre le forme visibili.