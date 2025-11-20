NB Infissi: la qualità che nasce dalla passione e cresce con il territorio

C’è un modo di fare impresa che non si limita a vendere prodotti, ma costruisce fiducia, relazione e valore nel tempo.

È la filosofia che guida NB Infissi, realtà con sede a Vezza d’Alba (via Torino 64), che negli ultimi anni, ha saputo evolversi, trasformarsi e consolidarsi fino a diventare un punto di riferimento nel mondo dei serramenti e dell’edilizia di qualità.

La sua storia è quella di due fratelli, Roberto e Francesco Boron, professionisti che hanno creduto in un’idea semplice ma potente: offrire ai clienti la stessa cura e precisione che metterebbero nella loro casa.

NB Infissi affonda le sue radici in NB Costruzioni, l’azienda madre che da anni opera con successo nel settore edilizio. L’esperienza maturata nei cantieri, tra restauri, nuove costruzioni e ristrutturazioni, ha fornito ai titolari una conoscenza profonda dei materiali, delle esigenze abitative e delle aspettative dei clienti.

«Lavorando nel mondo dell’edilizia – raccontano i fratelli – ci siamo accorti che il tema dei serramenti era spesso sottovalutato. Eppure, è proprio l’infisso a fare la differenza tra una casa confortevole e una casa qualsiasi».

Da quella consapevolezza nasce l’idea di affiancare all’attività costruttiva un ramo dedicato esclusivamente ai serramenti: NB Infissi.

Inizialmente con la collaborazione di un socio esterno, poi, dal 2025, interamente gestita dai fondatori, che hanno deciso di proseguire da soli, l’azienda ha puntato su una crescita strutturata, indipendente e fortemente legata al territorio.

«È stata una scelta coraggiosa – spiegano – ma oggi possiamo dire che è stata la decisione giusta. Abbiamo costruito la nostra identità, formato un team competente e dato un volto riconoscibile alla nostra azienda grazie al supporto di Sara e Federico».

In un settore competitivo e in continua evoluzione come quello dei serramenti, NB Infissi ha saputo distinguersi per serietà, precisione e presenza costante.

I clienti si interfacciano con persone reali e i titolari stessi, seguono ogni progetto dal sopralluogo al montaggio finale.

«Per noi ogni installazione è una storia diversa. Ci piace conoscere chi abbiamo davanti, capire le loro esigenze e trovare la soluzione più adatta, anche in base al budget di spesa immaginato. È questo il bello del nostro lavoro: la relazione umana».

Visibile sulla strada statale alle porte di Alba, la sede di NB Infissi è diventata negli ultimi anni il simbolo della crescita dell’impresa. Un edificio moderno, funzionale, dove il colore rosso — segno distintivo del marchio — esprime l’energia e la passione che contraddistinguono l’azienda.

Ma la vera novità arriverà entro i prossimi due anni: un progetto di ampliamento importante, che trasformerà la sede in un centro espositivo completo per il mondo dell’infisso. Il piano prevede nuovi uffici, una sala riunioni per consulenze tecniche e un grande showroom distribuito su due livelli.

Al piano terra verranno presentati serramenti in alluminio, Pvc, legno, legno/alluminio e Pvc/alluminio, mentre al piano superiore troveranno spazio le porte interne e un’area dedicata ai tendaggi, alle schermature solari, alle zanzariere e alle persiane.

Tutti gli ambienti saranno progettati per garantire la massima fruibilità anche alle persone con disabilità.

«Non vogliamo solo esporre prodotti – spiegano i titolari – ma offrire un’esperienza completa: uno spazio dove il cliente possa toccare con mano, chiedere, confrontarsi e immaginare la propria casa».

NB Infissi offre un catalogo ampio e aggiornato: serramenti in alluminio, Pvc, legno, legno/alluminio e Pvc/alluminio, oltre a porte interne, portoncini blindati, zanzariere, tende da sole, accessori tecnici, avvolgibili, sezionali e persiane. Ogni materiale ha le sue peculiarità, ma è il Pvc a rappresentare oggi il cuore della produzione, grazie alle elevate prestazioni termiche e acustiche e a un rapporto qualità/prezzo che conquista tutti i clienti.

I serramenti NB Infissi raggiungono valori di trasmittanza termica tra i migliori sul mercato e garantiscono comfort, risparmio energetico e lunga durata. La sicurezza è un altro punto fondamentale: vetri stratificati antieffrazione, simili a quelli dei parabrezza delle auto che aumentano la resistenza e riducono i rischi di rottura.

Anche il design gioca la sua parte: linee pulite, finiture personalizzabili e una gamma cromatica che consente di armonizzare l’infisso con ogni tipo di contesto architettonico, dalla cascina ristrutturata alla villa contemporanea.

«Un infisso di qualità, se montato male, perde la metà delle sue performance», spiegano. «Per questo puntiamo molto sui materali di posa, sul montaggio e sul controllo: ogni lavoro viene verificato personalmente, perché la soddisfazione del cliente è la nostra miglior pubblicità».

Tra i punti di forza dell’azienda spicca la velocità nella gestione dei preventivi. «La trasparenza è fondamentale – ribadiscono i titolari –. Preferiamo spiegare subito tutto, dal prezzo ai tempi di consegna, perché la fiducia si costruisce solo così».

Oltre ai due soci, NB Infissi conta oggi su un piccolo gruppo affiatato di collaboratori. C’è Sara, che segue la parte commerciale e i preventivi con competenza e sensibilità, e Federico, giovane tecnico che ha scelto di trasferirsi dalla Sicilia a Vezza d’Alba per imparare ed affinare una passione diventata mestiere.

NB Infissi è oggi una realtà solida, ma per Roberto e Francesco Boron, il successo non è mai un punto d’arrivo. «Abbiamo ancora tanti progetti – dicono sorridendo –. Vogliamo ampliare la sede, introdurre nuovi materiali e tecnologie, ma soprattutto continuare a lavorare con lo stesso spirito con cui abbiamo iniziato: quello dell’artigiano che non si accontenta mai, avendo sempre molta cura nel proporre soluzioni tecniche d’avanguardia».

Un sogno che continua a crescere, infisso dopo infisso con lo stesso entusiasmo degli inizi.