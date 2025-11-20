Mondodidonna 2025: giornalisti contro la violenza di genere

Lo slogan è chiaro: “Io ci metto la faccia”. Impegna non solo chi accetta di veicolare la propria immagine, il proprio volto per dire in modo chiaro il “no” alla violenza (di ogni tipo) sulle donne. Pone anche una questione morale più alta: nessuno si deve permettere di “silenziare” tutto ciò che si deve dire perché il desiderio più grande di una donna è essere libera di scegliere. Alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’assemblea Onu, slogan e iniziative, da anni, li mette in campo l’associazione Mondodidonna. La presidente del sodalizio nato nel 2016 è Loredana Prieri, di Mondovì. L’associazione è solita “tappezzare” la provincia di volti, non importa se più o meno noti in formato maxi con un’efficace campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. «Dopo personaggi dello sport, delle forze dell’ordine ed altre categorie che hanno dato la disponibilità, quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere i giornalisti – spiega la presidente Prieri –. La ragione è evidente: hanno una grande responsabilità che la loro professione comporta rispetto a questo argomento. Il femminicidio (omicidio di una donna in quanto tale) devono essere raccontati con rispetto verso la vittima che non va offesa e stigmatizzata. La gravità del fatto commesso e raccontato non deve essere sminuita e soprattutto l’autore di questo tipo di reati non va giustificato con attenuanti sottintese come gelosia, raptus, depressione, tempesta emotiva. È importante che nell’esposizione dei fatti sia garantito il massimo rispetto anche dei familiari delle vittime e delle persone coinvolte». Non a caso il secondo claim della campagna, che varia ogni anno, è, quest’anno, “Le parole contano”. I mega cartelli saranno distribuiti in 70 spazi pubblicitari a Mondovì (a partire dal 19 novembre), Fossano e Cuneo (a partire dal primo dicembre). Non solo: è in corso la mostra fotografica a Mondovicino (Galleria interna allo Shopping Center), fino a domenica 30 novembre, dove saranno esposte le immagini dei giornalisti protagonisti della campagna, ritratti dalla fotografa Elena Fenoglio e con la grafica realizzata da dall’agenzia di comunicazione Acd, l’iniziativa è in collaborazione con Coop Liguria.