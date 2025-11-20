L’impronta braidese sui campi delle Atp Finals

L e Nitto Atp Finals appena concluse a Torino hanno avuto un vincitore assoluto, Jannik Sinner, ma anche molti attori non protagonisti: gli altri sette “maestri” in campo e una rete fittissima di persone, aziende e competenze che ne hanno reso possibile il successo.

Tra questi protagonisti “nascosti” ce ne sono diversi che riportano al Cuneese. Il segno più evidente è il nome dell’impianto: Inalpi Arena, intitolata all’azienda lattiero–casearia di Moretta, title sponsor del palazzetto che per una settimana ha ospitato gli otto migliori giocatori al mondo.

Meno visibile, ma altrettanto concreto, è il legame che passa per la superficie di gioco. La manutenzione e l’assistenza tecnica dei campi in resina Greenset utilizzati alle Finals hanno infatti una radice braidese: Amz, azienda di Bra, è il distributore esclusivo Greenset per l’Italia.

L’azienda è guidata dai fratelli Puci, che da decenni gestiscono il palazzetto dello sport di Bra e rappresentano un punto di riferimento per lo sport del Braidese.

Con Zino Puci, che segue in prima persona l’attività di Greenset in Italia, curando il rapporto con la casa madre spagnola e coordinando l’operatività, abbiamo ricostruito il dietro le quinte dei campi delle Finals e non solo.

Partiamo dalle basi: cos’è Greenset e come nasce la vostra collaborazione con la casa madre spagnola?

«Greenset è un’azienda spagnola fondata da Javier Sánchez (ex tennista professionista, numero 23 al mondo e fratello dei più celebri Arantxa ed Emilio, ndr). Produce superfici in resina per il tennis (gli Australian Open si giocano su campi Greenset, ndr) e, più in generale, per impianti sportivi polivalenti. Il nostro rapporto con loro parte nel 2009: in occasione dei campionati italiani di Serie A a squadre ospitati al Palazzetto dello sport di Bra, tra le opzioni per rifare i campi c’era anche Greenset e scegliemmo quella soluzione. Quando vennero montati i campi ci fu modo di confrontarsi con la casa madre, di verificare il lavoro sul campo e nacque l’idea di una collaborazione stabile. Da lì Amz è diventata il distributore esclusivo per l’Italia: Greenset fornisce il sistema e i materiali, noi gestiamo tutta la parte italiana, dalla logistica alla posa».

Alle Nitto Atp Finals di Torino che cosa fate concretamente?

«Siamo parte attiva insieme a Greenset casa madre. In questo anni di collaborazione a Torino abbiamo montato direttamente il campo secondario, il cosiddetto “piccolo”. Inoltre forniamo assistenza al montaggio del campo centrale e ci siamo occupati, in collaborazione con gli altri partner, dello smontaggio. L’obiettivo è garantire che il pacchetto Greenset – sottofondi preparati correttamente, strati di resina, finitura superficiale – rispetti gli standard richiesti dalla manifestazione. Lo stesso avviene per la Coppa Davis a Bologna: lavoriamo a stretto contatto con la casa madre e siamo presenti per l’assistenza tecnica durante tutte le fasi».

Che raggio d’azione avete sul territorio italiano?

«Lavoriamo in tutta Italia. Negli ultimi anni abbiamo realizzato campi in Sardegna, a Sicilia, in Veneto, in Toscana e in molte altre regioni. In media si può parlare di un ordine di grandezza di una cinquantina di campi l’anno, anche se il numero varia da una stagione all’altra».

Il boom del tennis in Italia degli ultimi anni si nota anche dal vostro punto di vista?

«L’aumento dell’interesse per il tennis fa sì che i circoli siano molto frequentati e questo si traduce in una maggiore attenzione alla qualità e al tipo di superficie. Se prendiamo in considerazione solo i nuovi impianti, chi decide di realizzare un campo da zero si orienta molto spesso sul sintetico, quindi sulla resina, perché la gestione è più semplice».

Dal 2009 a oggi avete lavorato su molti campi: qual è l’episodio più significativo?

«Il campo realizzato a Castel San Gandolfo è di certo uno degli episodi più particolari. È successo a giugno. Un’azienda edile che lavorava per il Vaticano, con cui avevamo già collaborato anni prima, ci ha contattati. Ci ha spiegato che dalla Santa Sede c’era la richiesta di realizzare un campo e che si desiderava farlo in Greenset. Era “da fare subito”. All’inizio di giugno non c’era ancora nulla di pronto. Questa volta, il “miracolo” toccava a noi farlo. Ci siamo organizzati e per la fine del mese il campo era finito».