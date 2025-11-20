«La satira serve, scuote le coscienze, senza voler sostituire il giornalismo»

Andrea Scanzi è uno di quei personaggi che non si nascondono mai dietro le parole: le usa come armi, come strumenti di resistenza, come fendenti che lasciano segni. Giornalista per definizione, ma più spesso scrittore, uomo di teatro e di satira, è stato bersagliato in tv e sui social, criticato e attaccato, ma non ha mai smesso di esporsi. Non gli interessa piacere a tutti, gli interessa dire quello che pensa. È spigoloso, diretto, e proprio per questo riconoscibile. In un panorama mediatico dove molti preferiscono la prudenza, lui sceglie la franchezza. Non è un ruolo facile, ma è quello che si è scelto.

La sua cifra è quella di non arretrare: ci mette la faccia, sempre. Non è accomodante, non cerca di smussare gli angoli, non si rifugia nel “politicamente corretto”. È stato più volte bersagliato in televisione, ma ha continuato a scrivere, a salire sul palco, a portare avanti la sua idea di satira come forma di resistenza civile. Scanzi è anche un autore prolifico: libri, spettacoli teatrali (ad Alba, al Teatro Sociale, giovedì 27 novembre, alle ore 21), articoli, interventi televisivi. Ogni volta porta con sé la stessa cifra stilistica: un misto di sarcasmo e indignazione, di ironia e denuncia. È un uomo che ha fatto della parola la sua arma, e che continua a usarla per raccontare un Paese che spesso sembra smarrito.

Nel suo nuovo spettacolo “La sciagura” – Cronaca di un governo di scappati di casa, lei mescola satira, musica e indignazione civile. Crede che la satira possa oggi sostituire, o almeno integrare, il giornalismo tradizionale nel raccontare la realtà politica italiana?

«Io mi sento molto più un uomo di satira che un giornalista. La satira è presente in tutto quello che faccio: nei social, negli articoli sul Fatto Quotidiano, nei miei libri, nei video su YouTube e soprattutto nei miei spettacoli teatrali. Non faccio scoop, ma analizzo la realtà con gli strumenti della satira, che è una forma di comunicazione e di informazione. Chi viene a teatro, chi mi legge o mi segue, trova un modo diverso di avvicinarsi alle notizie. La satira non sostituisce il giornalismo, ma lo integra, offrendo una chiave di lettura che può stimolare coscienze e riflessioni».

Dopo il successo del libro e ora con il monologo teatrale, che tipo di reazioni si aspetta dal pubblico?

Pensa che la satira possa diventare un modo per avvicinare le persone all’informazione e stimolare un dibattito più consapevole?

«Il mio obiettivo è che il pubblico si diverta, ma anche che esca dallo spettacolo con degli spunti di riflessione. Non faccio conferenze, faccio teatro: quindi deve esserci ritmo, emozione, coinvolgimento. Il grande insegnamento di Gaber è che lo spettacolo deve stimolare coscienze, non solo applausi. Io cerco di fare lo stesso: usare il palco come un megafono, dare voce a chi non ce l’ha, e alimentare un dibattito che vada oltre la serata teatrale. Se il pubblico esce con la sensazione di aver passato due ore piacevoli ma anche di aver pensato, allora ho raggiunto il mio scopo».

Lei parla di “raccontare questi tempi sbandati” e di “resistere al tracollo della politica politicante”. Qual è, secondo lei, la responsabilità di un giornalista e di un artista oggi: limitarsi a descrivere la realtà o provare a cambiarla attraverso la parola e la denuncia civile?

«Credo che un artista – e in parte anche un giornalista – non debba limitarsi a descrivere la realtà, ma provare a incidere su di essa. Non mi interessa il disimpegno: l’arte deve combattere il malaffare e le ingiustizie. Io prendo posizione, pago le conseguenze delle mie idee ma ne traggo anche dei benefici, perché senza coraggio non ci sarebbe nemmeno il mio lavoro. La parola, la satira e la denuncia civile sono strumenti per resistere e per provare a cambiare, almeno un po’, la realtà che ci circonda».

Scanzi non è un uomo accomodante, e nemmeno vuole esserlo. Preferisce restare spigoloso, rischiare, prendere posizione. La sua forza sta nel non arretrare: racconta, denuncia, provoca, e lo fa sempre in prima persona, senza delegare e senza filtri.

In un momento in cui la categoria è in sciopero per il rinnovo del contratto, come vede il futuro del giornalismo in Italia e quali sono, secondo lei, le condizioni minime che dovrebbero essere garantite ai giornalisti per poter svolgere un lavoro libero e dignitoso?

«Io non mi sono mai sentito davvero un giornalista, anche se sono iscritto all’albo. È una definizione che mi ha sempre rappresentato poco: mi considero più un uomo di teatro e di satira. Detto questo, credo che il futuro del giornalismo in Italia dipenda da due filoni: da un lato il giornalismo di meritocrazia, quello fatto da chi scrive bene e sa raccontare la realtà con talento; dall’altro il giornalismo d’inchiesta, che scopre notizie e porta alla luce ciò che il potere vorrebbe nascondere. Perché il giornalismo abbia un futuro servono condizioni economiche dignitose e tutele legali, soprattutto per i freelance. Senza queste garanzie, il lavoro rischia di diventare precario e ricattabile».

In un Paese dove le querele temerarie spesso diventano uno strumento di intimidazione, quale spazio resta per il giornalismo d’inchiesta e come si può difendere chi continua a fare informazione scomoda?

«Il giornalismo d’inchiesta è fondamentale, ma oggi è in grande difficoltà. Le querele temerarie sono usate come arma di intimidazione e bisognerebbe approvare una legge che tuteli davvero chi fa informazione scomoda. Non si tratta di vietare le querele, ma di impedire che vengano usate per zittire i giornalisti. Il Parlamento dovrebbe recepire norme già presenti in altri Paesi europei, per proteggere chi indaga e racconta la verità. Senza queste tutele, il giornalismo d’inchiesta rischia di languire e di perdere la sua funzione civile».

La sua chiusura è un manifesto: non si tratta di piacere, ma di incidere. Non si tratta di inseguire consensi, ma di difendere la libertà di parola. È un uomo che ha deciso di usare la satira come arma civile. In un Paese che spesso preferisce il silenzio, lui sceglie il rumore. Perché solo chi disturba può davvero smuovere coscienze. Solo chi provoca può davvero stimolare riflessioni e cambiare qualcosa. Andrea Scanzi continua a farlo.