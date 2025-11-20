C’era un’atmosfera particolare, mercoledì scorso in via San Paolo 4 ad Alba. Non soltanto l’inaugurazione di una sede, ma l’apertura di un luogo che sa di casa e di futuro. La nuova “casa” della Rivista IDEA si è presentata così: un open space vivo, attraversato da voci, sguardi, strette di mano, e dominato da quella lunga libreria di venticinque metri che raccoglie quarant’anni di storia editoriale. Un’opera di memoria e ingegneria insieme, immaginata e resa realtà grazie alla visione di Mariano Costamagna, presidente della società editrice EditIN, che ha voluto trasformare la storia della testata in un elemento architettonico, capace di tenere insieme radici e slancio.

A portare il saluto delle istituzioni sono stati Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, e Caterina Pasini, vicesindaco della Città di Alba, davanti a una platea eterogenea e autorevole: sindaci, amministratori, rappresentanti di associazioni di categoria, delle Fondazioni bancarie, del mondo culturale e turistico. A questi si sono affiancati imprenditori e aziende che nel corso degli anni hanno creduto in IDEA e che continuano a sostenerla, riconoscendole un ruolo di presidio culturale e informativo nel panorama cuneese.

Il 12 novembre non è stato solo il giorno dell’inaugurazione. È stato anche il debutto della nuova veste grafica e del progetto editoriale ripensato per i quarant’anni della testata: un giornale più moderno, più ricco di contenuti, meno ancorato alla cronaca immediata e più orientato a fornire strumenti di lettura, analisi, confronto. Un percorso guidato dal direttore editoriale Giuliana Cirio, che ha accompagnato la redazione verso un modello che vuole essere contemporaneo senza smarrire lo stile che ha costruito la reputazione della rivista.

Nel racconto delle nuove sezioni si è percepita la volontà di offrire uno sguardo plurale: dall’approccio analitico di “Sulla bocca di tutti” firmato da Antonio Barillà, alla leggerezza colta di Filippo Bessone, dalle storie di “quotidianità diversa” di Massimiliano Caramazza ai racconti di legami speciali di Luis Cabasés; dai viaggi nella memoria curati da Pierangelo Gentile alle interviste “spaiate” di Gian Maria Aliberti Gerbotto, fino alle tavole di Paola Gula, riflessioni al femminile con Sara Matteodo, gli errori che diventano crescita con Elena Re, il dietro le quinte di Paolo Tibaldi o gli incipit letterari di Pierluigi Vaccaneo. Un mosaico di voci che promette profondità e curiosità, senza perdere il gusto del racconto.

Accanto alle firme, la squadra di IDEA e di IdeaWebTV – redattori, fotografi, tecnici e collaboratori – ha dato sostanza a un momento che è insieme celebrazione e ripartenza. A loro è stata consegnata una t-shirt simbolica: un gesto semplice, per riconoscere un’appartenenza e il valore di una comunità che si ritrova attorno alla stessa idea di informazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle aziende “donors” – Biemmedue, Delizie Bakery, Idrocentro, Isiline, Rps, Studio Arredi – che con il loro sostegno hanno accompagnato il progetto, contribuendo a dare concretezza a questa nuova fase.

La serata si è chiusa con il taglio del nastro davanti alla grande libreria e con uno sguardo all’opera “Granda simultanea” di Diego Di Tullio, che accoglie i visitatori come un mosaico dinamico di territorio e memoria. L’impressione, condivisa da molti, è che IDEA, fondata nel 1986 da Carlo Borsalino, non abbia soltanto aperto una nuova sede: abbia inaugurato un modo rinnovato di raccontare la provincia, mantenendo fede al proprio passato e scegliendo di guardare – con coraggio e misura – un po’ più avanti.