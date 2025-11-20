Il Salone dell’Orientamento “AlbaOrienta2025”, giunto alla quattordicesima edizione, si terrà quest’anno sabato 29 novembre, dalle 8:30 alle 18:30, a Palazzo Mostre e Congressi G. Morra.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Alba con la fondamentale collaborazione delle scuole secondarie di Secondo grado e del Progetto “O.O.P. – Obiettivo Orientamento Piemonte” della Regione Piemonte, è rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di Primo Grado e alle loro famiglie: un’occasione importante che offre l’opportunità di conoscere i programmi e l’organizzazione dei vari Istituti Superiori albesi.

Il palazzetto ospiterà le scuole che, con le loro installazioni, e grazie a studenti ed insegnanti, si presenteranno al pubblico: si potranno visitare gli stand, raccogliere informazioni in particolare sui progetti tecnologici e di sviluppo sperimentale, apprezzare le espressioni artistiche realizzate in loco, degustare prodotti preparati dai ragazzi…. Ci saranno inoltre, in mattinata, le presentazioni dei vari corsi e indirizzi nella sala conferenze e che saranno replicate nel pomeriggio.

La giornata infatti sarà suddivisa in due parti: al mattino gli incontri saranno dedicate agli studenti e alle famiglie dell’albese, mentre nel pomeriggio sarà rivolto ai residenti del circondario.

Il programma del mattino, dedicato agli studenti albesi:

Ore 08.30: Accoglienza studenti e saluto dell’Assessora

Ore 09.00: Liceo L. da Vinci: Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico, Musicale

Ore 09.30: Alba International School – Liceo Internazionale IGCSE Cambridge

Ore 09.45: Istituto Tecnico Umberto I, Enologica di Alba e Sede Professionale di Grinzane Cavour

Ore 10.15: Liceo Scientifico L. Cocito

Ore 10.45: Istituto Tecnico L. Einaudi

Ore 11.15: Liceo Classico G. Govone

Ore 11.45: Liceo Artistico P. Gallizio

Ore 12.15: I.I.S.S. P. Cillario Ferrero

Ore 12.45: APRO Formazione

Programma del pomeriggio dedicato agli studenti del territorio limitrofo:

Ore 13.45: Accoglienza studenti e saluto dell’Assessora

Ore 14.00: Liceo Artistico P. Gallizio

Ore 14.30: Liceo Classico G. Govone

Ore 15.00: Istituto Tecnico L. Einaudi

Ore 15.30: I.I.S.S. P. Cillario Ferrero

Ore 16.00: Liceo L. da Vinci: Scienze Umane, Economico, Linguistico, Musicale

Ore 16.30: APRO Formazione

Ore 17.00: Liceo Scientifico L. Cocito

Ore 17.30: Alba International School – Liceo Internazionale IGCSE Cambridge

Ore 17.45: Istituto Tecnico Umberto I, Enologica di Alba e Sede professionale di Grinzane Cavour

«Il Salone dell’Orientamento AlbaOrienta2025 rappresenta un appuntamento di cruciale importanza nel percorso formativo dei nostri giovani. Scegliere la scuola superiore non è solo una decisione necessaria, ma un primo, fondamentale passo verso la costruzione del proprio futuro professionale e personale – affermano le Assessore del Comune di Alba Lucia Vignolo e Donatella Croce.

Offrire ai ragazzi e alle loro famiglie una visione completa e strutturata dell’offerta formativa del territorio è un dovere istituzionale ed è per questa ragione che il Comune ha scelto di continuare ad investire su questa iniziativa, riconoscendone il valore strategico per l’intera comunità.

AlbaOrienta2025 è un’occasione unica e irripetibile per dialogare direttamente con le scuole, esplorare le diverse opportunità didattiche e prendere una decisione consapevole e informata. Incoraggiamo tutti gli studenti delle scuole medie a partecipare attivamente, a porre domande e a cogliere al meglio questa preziosa opportunità di orientamento.»

Ogni scuola organizza inoltre una serie di incontri di presentazione offrendo l’opportunità di visitare gli spazi e di assistere, previa prenotazione, anche all’attività didattica. Sul sito del Comune di Alba, alla pagina Informagiovani – Comune di Alba, è possibile scaricare l’opuscolo con il calendario di tutti gli appuntamenti. https://www.comune.alba.cn.it/it/page/69275