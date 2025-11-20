Dal respiro della terra antica nasce un’infinita fiaba corale

Dal cuore segreto della terra, tra radici intrecciate e silenzi di boschi antichi, nasce un dono che sembra custodire la voce della natura stessa, un frutto invisibile agli occhi che si rivela solo a chi sa ascoltare il respiro del suolo: il Tartufo Bianco d’Alba. Ogni volta che affiora porta con sé un incanto che attraversa confini e latitudini, capace di trasformare il desiderio in festa e la curiosità in meraviglia, come se la terra, in un gesto di pura magia, decidesse di offrire al mondo un segreto prezioso, capace di accendere entusiasmi e di unire popoli lontani in un’unica emozione. Il Castello di Grinzane Cavour, patrimonio Unesco e cuore delle Langhe, ha accolto la ventiseiesima edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, dove il diamante della terra ha brillato accanto ai grandi formati di Barolo e Barbaresco e ai panettoni giganti “made in Piemonte”, icone di tradizione e convivialità, mentre il Piemonte si è aperto al mondo intero con collegamenti in diretta da Hong Kong, Bangkok, Singapore, Vienna, Francoforte e Rio de Janeiro.

La metropoli brasiliana ha ospitato per la prima volta l’evento con un’inedita colazione al tartufo, organizzata dalle delegazioni di Brasilia, San Paolo e Rio de Janeiro dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, presso il ristorante Alba dove lo chef Michele Petenzi ha firmato un menu che ha unito la tradizione piemontese al calore brasiliano, mentre il direttore del Centro Nazionale Studi Tartufo, Mauro Carbone, e l’assessore regionale Paolo Bongioanni hanno portato la voce del Piemonte oltreoceano, e il debutto carioca ha avuto un valore simbolico straordinario perché il tartufo bianco ha varcato l’Atlantico per diventare ambasciatore di solidarietà nelle favelas grazie all’associazione Solar Meninos de Luz. La cifra raccolta è stata impressionante, 502mila euro destinati a progetti solidali in Italia e nel mondo (pag. 14), una gara di generosità che ha trasformato l’asta in un concerto di mani alzate e sorrisi, con filantropi e appassionati collegati in tempo reale, e il momento clou è stato la vendita di una trifola tripla da oltre un chilo cavata nelle terre del Roero e battuta a Hong Kong per 110mila euro, mentre in sala altri tartufi preziosi e una barrique di nebbiolo hanno portato il totale oltre il mezzo milione di euro, e dal 1999 a oggi la raccolta ha superato i 7,7 milioni di euro, confermando la forza di un evento che unisce tradizione e futuro. A condurre l’asta Caterina Balivo ed Enzo Iacchetti, affiancati dal curatore gastronomico Paolo Vizzari, mentre in platea (pag. 12) attori come Anna Foglietta e Vittoria Puccini, sportivi come Stefano Tacconi. Chef e panificatori hanno dato ritmo e calore alla serata, e ogni collegamento internazionale ha raccontato la propria parte di fiaba: a Hong Kong il viceconsole Antonietta Cornacchia ha portato il saluto istituzionale insieme a Mariano Rabino, presidente dell’Ente Lmr, Sergio Germano, presidente Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, con Maria Pranzo e lo chef Umberto Bombana a firmare una cena memorabile; a Singapore l’ambasciatore Dante Brandi ha accolto gli ospiti insieme al sindaco di Grinzane Cavour Gianfranco Garau e allo chef Mirko Febbrile; a Vienna l’ambasciatore Giovanni Pugliese ha dialogato con l’assessore di Alba Davide Tibaldi e Markus Pernusch, mentre gli chef Luciano Tona e Denis König hanno trasformato la serata in un racconto di sapori; a Francoforte il ristorante Brighella ha visto il presidente del Consorzio Alta Langa Giovanni Minetti accanto allo chef Leo Caporale; a Bangkok l’ambasciatore Paolo Dionisi ha fatto da ponte tra istituzioni e cucina con Andrea Accordi e un gruppo di chef italiani – Vitaletti, Martena, Garavaglia, Susto e Boffa – a dare vita a un banchetto regale, mentre Il presidente del Piemonte Alberto Cirio e Stefano Mosca, direttore Ente Fiera del Tartufo, hanno portato la voce del Piemonte. Roberto Bodrito, presidente dell’Enoteca (pag. 6) ha sottolineato «Edizione dopo edizione, l’Asta cresce e unisce continenti, mantenendo salde le radici della tradizione», Alberto Cirio e gli assessori piemontesi Bongioanni e Gallo hanno aggiunto «È un miracolo che porta l’oro della terra piemontese a mercati lontani, invitando il mondo a scoprire il Piemonte», Sergio Germano ha ricordato «Il legame tra tartufo e vino è indissolubile, simbolo di una tradizione che il mondo ci riconosce», Mariano Rabino ha celebrato «il territorio delle Langhe come protagonista di un’edizione straordinaria», Antonio Degiacomi, presidente Centro Studi Tartufo, ha richiamato «l’impegno per la salvaguardia delle aree tartufigene» e Axel Iberti, presidente Ente Fiera del Tartufo, ha infine ricordato che «il tartufo è simbolo di equilibrio e collaborazione, frutto dell’armonia tra bosco, terra e uomo». Il Tartufo Bianco d’Alba non è solo un tesoro gastronomico, un ponte tra culture, ma è soprattutto la certezza che la solidarietà è la vera ricchezza, il vero simbolo di speranza.

Mentre le luci si spengono sul Castello, resta nell’aria un’eco di suggestione, il profumo del tartufo si mescola alle voci di chi ha creduto nella forza della solidarietà. Il racconto non si esaurisce con il battere del martelletto. L’edizione 2026 è già all’orizzonte pronta a sorprendere con nuove sedi, nuovi protagonisti e nuove storie di generosità, un altro capitolo di un’immensa fiaba corale.