Commercio nel Saviglianese: Ascom contro la desertificazione

Il compito istituzionale è noto: crea le condizioni perchè gli operatori del commercio del turismo e dei servizi possano svolgere un ruolo attivo e determinante nel contesto sociale ed economico. E poi opera perché la struttura primaria dell’imprenditoria sia messa in grado di competere nelle attuali trasformazioni di mercato e di innovazione tecnologica. L’Ascom di Savigliano non si ferma, però, alle caratteristiche proprie dell’organizzazione che “accompagna” le imprese associate, ma fa analisi, fornisce dati, aiuta a capire il territorio. Lo dimostra il recente report economico 2024 (alla quinta edizione). Descrive gli aspetti più salienti della “vita economica” delle piccole imprese di Savigliano e di altri 9 Comuni della zona: Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello e Racconigi. Giulio Giletta è direttore dell’associazione dal 2022, in realtà in Ascom da 33 anni e oggi accarezza l’ipotesi (in realtà quasi una certezza) che il numero di imprese associate arrivi al record di sempre. Sul report l’analisi (condivisa anche dal presidente Simona Trucco e dai vice Agostino Gribaudo e Claudio Rivetti) è chiara. «Abbiamo fatto una prima fotografia delle variazioni dal 2021 al 2024 – racconta Giletta –. Ci sono state 9 chiusure di commercianti ambulanti, 22 di commercio al dettaglio, 6 di commercio all’ingrosso. Invece artigianato e turistico – ricettivo hanno segni positivi, bene i servizi (+8,19%). E lì dentro c’è di tutto: il mondo dell’informazione, del marketing, dell’informatica, i social, tutto ciò che riguarda servizi a 360 gradi: sono effettivamente queste le imprese cresciute in questi anni». Si parla di un’area di 346 km quadrati, suddivisa in 10 Comuni, con una popolazione pari a poco oltre 50 mila persone. L’Ascom saviglianese ha condotto una ricerca particolare. I negozi e le imprese hanno sede, di solito, al piano terra delle strade ed è su questi locali che si è concentrata l’analisi. Le aziende dell’area sono 3.848, 25 in più rispetto al 2023. I locali censiti a piano terra sono stati 1.249. «Un lavoro – dice Giletta – di cui siamo orgogliosi, costituisce la base per analisi future. È faticoso, ma speriamo di proseguirlo e migliorarlo anche per analizzare lo stato conservativo dell’immobile». I dati dicono che sono cresciute le attività di agenti immobiliari, intermediari, agenti e rappresentanti, ma il grosso la fanno i servizi vari, tra cui quelli per la cura delle persone. Sull’analisi di 1.249 locali, gli sfitti sono 255 (21%) ed erano 234 nel 2023 (aumento della desertificazione dell’1,69%). Su 574 locali a Savigliano, 78 sono rimasti sfitti nel 2024, 11 in più rispetto al 2023; Racconigi ne ha 62 (su 241, più 5); Genola, pur avendo un dato in equilibrio, ha la presenza di medie e grandi strutture sfitte. Nonostante questo su 108 locali, 24 sono sfitti, con una situazione più o meno stabile. «Un’ultima notazione mi piace rimarcare – afferma Giletta–.

La media percentuale di imprenditoria femminile titolare è pari al 50% per il totale delle categorie merceologiche e aumenta nel caso di imprese poste al piano terra (51,17%)». L’analisi si completa con lo studio dei flussi del pubblico: aumenta nei giorni di mercato locale (Racconigi e Savigliano insegnano). «La desertificazione è un effetto, la mancanza del ricambio generazionale è una delle cause delle difficoltà del commercio unita al commercio online – conclude Giletta -. Le soluzioni? Sono convinto che il commercio di vicinato ha più chance della grande distribuzione, è come il topolino che sopravvive al dinosauro. Di che cosa si ha bisogno? Concordo con il governatore del Piemonte Alberto Cirio che, in un recente convegno, ha detto che gli interventi strutturali dell’Europa sono ormai necessari per dare una chance al mercato di domani».