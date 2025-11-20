Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornano gli attesissimi show cooking firmati Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo. La settima edizione prenderà il via giovedì 27 novembre 2025 con un protagonista d’eccellenza del territorio, il porro di Cervere, per inaugurare un nuovo viaggio alla scoperta del vero cibo Made in Cuneo.

Il palinsesto Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, spiega Coldiretti Cuneo, propone anche quest’anno dieci appuntamenti, sempre di giovedì dalle 18 alle 20, ospitati nel locale di piazza Foro Boario. Dieci esperienze dal campo alla tavola per raccontare, attraverso la voce degli agricoltori, le storie, le tradizioni e i sapori autentici della nostra provincia.

Ogni incontro, fino all’aprile 2026, sarà dedicato a un prodotto simbolo della biodiversità contadina, presentato da un’azienda agricola di Campagna Amica. Il calendario spazia da produzioni tipiche e identitarie a specialità di nicchia, coltivate e custodite con impegno da generazioni di agricoltori: dal Porro di Cervere al Castelchabra, dal Cavolo Nero alla Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, dal latte da agricoltura simbiotica al miele di tiglio-castagno, fino al farro monococco scuro, al pomodoro da agricoltura sociale, alla composta di misto bosco e alla fragola di Sommariva Perno.

Grazie ai racconti dei produttori agricoli, i partecipanti potranno immergersi in un viaggio attraverso montagne, colline e pianure della Granda, scoprendo aneddoti curiosi, pratiche agricole sostenibili e ricette da riproporre a casa. Come sempre, lo chef realizzerà in diretta piatti dedicati al prodotto protagonista della serata, da gustare in abbinamento a birre agricole Baladin, nel segno della valorizzazione dell’eccellenza brassicola italiana.

Gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria presso l’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).

“Con questa nuova edizione degli show cooking – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo – confermiamo il nostro impegno nel valorizzare gli imprenditori agricoli e le eccellenze del territorio. Vogliamo diffondere consapevolezza sul valore del cibo 100% cuneese e promuovere un consumo sano, locale e stagionale”.

“Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Coldiretti – afferma Elio Parola, titolare di Open Baladin Cuneo – per continuare a dare spazio ai produttori della nostra terra e alle loro storie, che ogni anno arricchiscono queste serate diventate ormai una tradizione”.

Di seguito il calendario dei nuovi show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo: