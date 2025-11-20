Basket: tutto il fine settimana (e oltre) del mondo Gators

DIVISIONE REGIONALE 2: DEMETRA SECURITY GATORS – GIAVENO BASKET 67-54

Parziali: 15-11, 17-14, 22-14, 13-15

Demetra Security Gators: Marengo 29, Fantini 13, Ghigo 12, Cerutti 10, Pepe 6, Crosetto 6, Davicco 5, Mori 4, El Ouariti 1, Bosio, Paschetta. All.: Potenza.

I Gators continuano a volare e sognare, confermandosi in vetta alla classifica insieme a Condove: un duetto, a 10 punti, che guida la classifica. Partita divertente e ricca di emozioni, quella di venerdì sera al Palazzetto dello Sport, che ha permesso ai Gators di mettere in campo una prestazione importante e ricca di spunti.

Sempre avanti nel punteggio, i biancoverdi di coach Potenza hanno definitivamente allungato nel terzo parziale dopo che nei restanti due quarti erano riusciti a racimolare un piccolo vantaggio (+7 ) prima dell’intervallo lungo.

Nell’ultimo parziale, poi, il tentativo ospite di rimonta a cui gli alligatori hanno saputo rispondere colpo su colpo per mantenere praticamente invariato il vantaggio.

“La gara contro Giaveno ci consegna la quinta vittoria consecutiva e il primato in classifica. È stata una partita più insidiosa del previsto, pur essendo sempre rimasti in vantaggio. Da un lato vanno riconosciuti i meriti degli avversari, dall’altro il nostro atteggiamento difensivo è stato troppo superficiale, con un numero eccessivo di palle perse che hanno complicato la gestione del match.

Ancora una volta la svolta è arrivata nel terzo periodo, quando siamo riusciti a creare il margine decisivo che poi abbiamo amministrato nell’ultimo quarto. Tuttavia, siamo consapevoli che questo non basta: dobbiamo mantenere equilibrio lungo tutti i 40 minuti, ridurre le palle perse, selezionare con maggiore attenzione le soluzioni offensive e, soprattutto, evitare errori di lettura difensiva che spesso concedono troppo spazio agli avversari.

Resto fiducioso per la prossima partita. Conosco la maturità del gruppo e so che i ragazzi hanno ben chiaro cosa sia necessario per migliorare giorno dopo giorno. La stagione è ancora lunga e ricca di sfide, ma abbiamo tutte le qualità per continuare il nostro percorso di crescita”.

Prossima partita che vedrà i Gators impegnati nel tradizionale derby cittadino contro l’Amatori Basket Savigliano: l’appuntamento è al Pala Ferrua di corso Roma, sabato 22 novembre alle ore 20.

SERIE C FEMMINILE: ABC SERVIZI LADY GATORS – ASD BASKET CHIERI 68-52

PARZIALI: 16-16, 19-4, 23-15, 10-17.

LADY GATORS: Marchisio Gr. 2, Oberto 4, De Donatis 3, Tuninetti 9, Rolfo 2, Spertino 15, Torello Picchetto 6, Racca 11, Mellano 2, Vesnaver 11, Messa 3, Dotta. All. Nicola – Ass. Botta, Caputo – Prep. Fis. Ferrero.

ASD BASKET CHIERI: Abbà 2, Schimmenti 11, Vallero 19, Fumello, Quaglia, Crisci 4, Signorelli 14, Limone 2, Iannello, Fresia. All. Fumello – Ass. Balia – Prep. Fis. Iacobelli.

Lady Gators all’assalto: contro Chieri arriva una vittoria convincente per 68-52!!!

Domenica si è disputata la quarta gara del campionato di Serie C Femminile – Girone B, con le ABC Servizi Lady Gators impegnate sul parquet di casa contro l’ASD Basket Chieri. Una sfida che negli ultimi anni aveva spesso riservato insidie alle ragazze di coach Nicole e Botta, complici l’esperienza e la furbizia delle giocatrici chieresi, sempre capaci di mettere in difficoltà le biancoverdi.

Questa volta, però, il copione è stato diverso, con un avvio equilibrato in cui Chieri è rimasta agganciata. Le Lady Gators hanno provato sin da subito a imporre la propria velocità e intraprendenza, mentre Chieri ha saputo reggere l’urto sfruttando la maggiore astuzia, in particolare a rimbalzo offensivo. Le seconde opportunità concesse hanno permesso alle ospiti di restare a contatto, nonostante il ritmo più brillante delle padrone di casa.

Dal secondo quarto, però, cambia la musica: alla ripresa del gioco, infatti, le Lady Gators hanno cambiato marcia, con una difesa più aggressiva, maggiore intensità sulle portatrici di palla e la capacità di correre in campo aperto, riuscendo a mettere alle corde la formazione ospite. L’allungo biancoverde è arrivato con decisione, grazie a contropiedi ben finalizzati e a un’energia generale che ha creato un progressivo divario nel punteggio. Tutte le ragazze scese in campo hanno dato un contributo tangibile, mantenendo alta la pressione e costringendo Chieri a tiri affrettati e poco precisi. Le ospiti hanno iniziato a vacillare, mentre le Lady Gators, invece, hanno continuato a macinare gioco.

Ultimo quarto di gestione…con brivido: si è registrato un fisiologico calo di concentrazione, qualche palla persa di troppo e un po’ di fretta nelle scelte offensive hanno permesso alle chieresi di rientrare dal -23 fino al -11. Un parziale che ha rimesso un minimo di tensione al match, ma che non ha scalfito la solidità delle Lady Gators. Con orgoglio e lucidità, nel finale le biancoverdi hanno ricominciato a colpire con efficacia, respingendo il tentativo di rimonta e chiudendo i giochi con un meritato 68-52.

Le parole dei coach a fine gara – “Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico:

è stata una partita interpretata molto bene dalle ragazze, grande corsa appena si riconquistavano palloni, molta pressione difensiva sulle portatrici di palla. Dopo un primo quarto con troppi errori, sembrava che si sarebbe dovuto lottare punto a punto fino alla fine. Invece ci siamo piacevolmente sbagliati: sono riuscite a scappare nei quarti centrali con grande abnegazione di tutte, senior e giovani. Stiamo trovando, a piccoli passi, quell’amalgama tra i due ‘blocchi’ che devono cercarsi sempre di più.”

Una vittoria che fa morale, un successo importante, costruito con determinazione, spirito di squadra e un gioco sempre più fluido. Il pubblico, ancora una volta presente e sempre più numeroso, ha potuto assistere a una prestazione brillante che dà continuità al percorso di crescita di questo gruppo. Le Lady Gators escono dal campo tra gli applausi, con la consapevolezza di aver disputato una grande partita.

E ora, testa alla prossima sfida… con la stessa fame e lo stesso entusiasmo!!!

Prossimo incontro: domenica 23 novembre 2025 ore 20,00 LIBERTAS MONCALIERI – ABC SERVIZI LADY GATORS, Palestra S. M. Costa – Strada del Bossolo, 25 – Fraz. Testona MONCALIERI (TO).

UNDER 15 ECCELLENZA: GGS PROJECT – COLLEGNO 55-73

Parziali: 18-12; 11-22; 10-22; 16-17.

GGS: Picollo 2, Correndo 1, Falletta 3, Politano 4, Cinieri 2, Randazzo 6, Rosso 5, Giordano 23, Maccario, Bianco 2, Casasole, Sordella 11. All: Toselli – Capelli – Bergesio.

Collegno: Giammusso, Di Chio 4, Merlo 19, Milani, Rangoni, Mancino 6, Barreca 2, Zavaroni 14, Piazza, Vergano 4, Zenuni 17, Iozzia 7. All.: Leccia

Nel match di andata, giocato mercoledì 12 Novembre al palazzetto di Cavallermaggiore, GGS ospita il Collegno. Buon avvio di gara per la GGS Project, che nei primi minuti mostra intensità, attenzione difensiva e buone soluzioni in attacco.

Il ritmo alto e la circolazione di palla consentono ai ragazzi GGS di chiudere il primo quarto in equilibrio, dimostrando di poter tenere testa a un avversario solido come Collegno. Con il passare dei minuti, però, cala la concentrazione e Collegno riesce a imporre la propria fisicità. Le palle perse e i rimbalzi concessi diventano terreno fertile per i micidiali contropiedi ospiti, che scavano il solco decisivo nel punteggio.

Nonostante i tentativi di reazione e qualche buona iniziativa individuale, la GGS non riesce più a ricucire lo strappo e la gara si chiude sul 55-73 finale. “Peccato per il risultato, perché la partita era alla nostra portata,” commenta lo staff tecnico a fine gara. “Abbiamo avuto un buon approccio, ma dobbiamo imparare a mantenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti. Solo così potremo competere con le migliori squadre del campionato, in questo girone molto competitivo.

Nonostante il periodo di risultati poco favorevoli, il gruppo continua a lavorare con impegno in palestra: l’obiettivo resta quello di crescere giorno dopo giorno, consolidando i progressi tecnici e di squadra in vista dei prossimi impegni, cercando di trovare quell’amalgama che consentirebbe alla squadra di strappare qualche punto in più.

Prossimo incontro: domenica 16/11/2025 ore 11.00, Rapallo – GGS (Palazzetto di Rapallo – (GE)

RADUNO AQUILOTTI 15 NOVEMBRE

Sabato 15 novembre, una giornata che resterà nella memoria degli Aquilotti Gators Cavallermaggiore. I piccoli cestisti cavallermaggioresi hanno partecipato al raduno triangolare organizzato a Cuneo dalla società Granda College, sfidando le compagini di Io Gioco Minibasket Cuneo e Gators Racco. Un’occasione imperdibile per crescere, divertirsi, fare nuove esperienze cestistiche e consolidare questo gruppo.

La mattinata si è aperta con la prima partita, che ha visto scendere in campo i Gators Cavallermaggiore contro la squadra di *Cuneo*. Nonostante l’esperienza superiore degli avversari, i ragazzi di Cavallermaggiore hanno disputato una gara molto equilibrata, fatta di continui ribaltamenti di punteggio ed entusiasmanti momenti di grande intensità. Sebbene la vittoria sia andata ai cunesi, i nostri piccoli Gators hanno mostrato grande grinta e determinazione, soprattutto considerando che questa è stata la *prima partita ufficiale* insieme come Gators Cavallermaggiore, un debutto da ricordare.

Il clima di gruppo e il tifo non sono mai mancati, e nella seconda partita della giornata i bambini hanno avuto l’opportunità di ricaricare le energie con una merenda portata da casa, mentre continuavano a fare il tifo per i *Gators Racco*, impegnati nella loro sfida.

Il momento più emozionante, però, è arrivato con il derby tra Gators Cavallermaggiore e Gators Racconigi. Il palazzetto di SportArea a Cuneo è stato invaso dai colori bianco e verdi, con le due squadre che si sono affrontate in una gara vivace e combattuta. I bambini, pur essendo ancora alle prime armi, hanno dato prova di un gioco collettivo e preciso, mettendo in mostra una pallacanestro altruistica che ha entusiasmato i numerosi genitori presenti sugli spalti. Il match si è concluso con un pareggio (12-12 il punteggio minibasket), ma ciò che conta di più è il sorriso sui volti di tutti i partecipanti, che hanno visto concretizzarsi in campo l’impegno e la passione con cui si allenano ogni settimana.

La giornata si è conclusa con il consapevole orgoglio di aver intrapreso la strada giusta, un ringraziamento speciale va ai ragazzi del gruppo West-Coast che sono venuti a supportare gli “ex” compagni di squadra in questa nuova avventura.

Un grande applauso anche ai bambini che hanno preso parte a questa giornata: Bonaccurso, La Paglia, Massimino, Vaira, Peano, Renzullo Manuel e Maikhol, Gozzarino, Seia, Chiapello, Bossati e Ghione. Un gruppo affiatato che ha saputo divertirsi e crescere insieme, con la certezza che, con il giusto impegno e spirito di squadra, il futuro riserverà altre soddisfazioni.

ESORDIENTI FEMMINILE: PALL. SALUZZO – LADY GATORS 5-11

Lady Gators: Audero, Barbero, Boshnjaku, Cambiano, Canavese, Cantamessa, Casasole, Dellavalle, Effiong, Mascolo, Polizzi, Prado E, Prado S, Re. Istruttore Raso.

Iniziano il campionato anche le nostre piccole esordienti, che portano con serietà e impegno la maglia bianco-verde, in una gara di carattere e combattimento.

Giovedì 13 novembre le ragazze sono ospiti a Saluzzo per la prima giornata di campionato. Da subito si vedono due compagini equilibrate, che mettono in campo pregevoli azioni di minibasket. Si chiude in pareggio il primo tempino, grazie a uno stupendo due su due ai liberi delle nostre lady.

La partita prosegue in crescendo e le lady piano piano prendono il controllo della gara, con il tabellone in nostro favore per i restanti tre tempini. Emozioni e sorrisi in panchina gators, si va a casa come sempre con qualcosa in più nel proprio bagaglio.

Un ringraziamento alle piccole e coraggiose Anna e Mari, che si sono unite al gruppo per questa gara, in rappresentanza di un movimento femminile che continua!

Prossimo incontro: mercoledì 19 novembre h 18:45 a Cavallermaggiore.

UNDER 17 FEMMINILE: POLISPORTIVA AVIGLIANA – IMMOBILIARE FALDE LADY GATORS 55-72

Parziali: 14-29, 12-20, 11-14, 18-9.

Lady Gators: Gitto 2, Tuninetti 10, Rolfo, Spertino 18, Torello Pichetto 12, Gianoglio 10, Racca 16, Ziliotto A., Ziliotto G., Rovere 2, Dotta 2. All. Nicola – Ass. Botta, Caputo – Dir. Vighetto.

Avigliana: Boschetto 3, Bellocchio 11, Monteverde 4, Rocco 2, Pigato 2, Bechis 2, Camurati 6, Ricci 17, Acierno 2, Tchaptcheut 6, Castagneri. All. Budai.

Le Lady Gators tornano da Avigliana con una vittoria meritata e significativa, frutto di una prestazione intensa soprattutto nella prima parte di gara. Le biancoverdi di coach Nicola e coach Botta hanno infatti approcciato il match con ritmo alto, difesa aggressiva e un’ottima concentrazione, elementi che hanno permesso loro di dettare legge per i primi due quarti e mezzo, trovando anche buone soluzioni al tiro.

Di fronte, però, una squadra mai doma: Avigliana ha saputo restare nella partita non lasciandosi scoraggiare nonostante lo svantaggio iniziale acquisito e, a partire dalla metà del terzo quarto, ha alzato la propria intensità difensiva, rendendo più complicate le conclusioni delle ospiti biancoverdi. Con maggiore coraggio e lucidità in attacco, le padrone di casa hanno iniziato a ricucire parte del divario, sfruttando anche un calo delle Lady Gators, forse un po’ appagate dal vantaggio accumulato e meno precise nelle scelte offensive.

Nell’ultimo quarto la spinta di Avigliana si è fatta ancora più evidente, costringendo coach Nicola a richiamare le sue ragazze alla massima attenzione: rimanere concentrate per tutti i quaranta minuti e non abbassare mai la guardia resta infatti un punto fondamentale nella crescita del gruppo. Le biancoverdi hanno comunque saputo mantenere il controllo della gara, portando a casa la vittoria per 55-72 aggiudicandosi tre dei quattro parziali.

“Il risultato conferma il potenziale delle giovani Alligatrici” – il commento dei coach – “Ma conferma anche la necessità di mantenere costanti ritmo, collaborazione e concentrazione per tutta la durata del match, evitando di forzare individualmente e concedere inerzia alle avversarie. Nel complesso, però, un’altra prova positiva e utile in vista delle prossime sfide, che si preannunciano sempre impegnative.

Protagoniste del match: In attacco si sono messe particolarmente in evidenza Spertino, Racca, Torello, Gianoglio e Tuninetti, confermandosi riferimento per punti a referto. Da sottolineare inoltre l’ottimo contributo difensivo di Rolfo, Dotta e Ziliotto Anita, insieme al lavoro a rimbalzo di Racca, Ziliotto Greta e Gianoglio. Un successo costruito comunque da tutte, ogni giocatrice infatti ha portato un tassello importante per la vittoria finale, dimostrando coesione, voglia e crescita.

Prossimo incontro: sabato 22 novembre 2025 ore 19,30, IMMOBILIARE FALDE LADY GATORS – ASD BASKET CHIERI, Palazzetto dello Sport – Via Giovanni Giolitti, 1 – 12038 Savigliano (CN).

UNDER 15 FEMMINILE: TNA – LADY GATORS 72-39

Domenica 16 novembre, le Lady Gators sono scese in campo a San Mauro per affrontare la Torino Nord Academy (TNA) in una partita che, nonostante la sconfitta, ha offerto spunti di riflessione importanti per il futuro. L’inizio della gara è stato promettente: le alligatrici, pur commettendo diversi errori al tiro, sono riuscite a restare in partita, chiudendo il primo quarto con uno svantaggio contenuto di sole 6 lunghezze. Il punteggio era ancora alla portata, e la sensazione era che, con maggiore precisione al tiro, le Gators potessero rientrare facilmente.

Nel secondo quarto, però, è arrivato il punto di svolta. Le ragazze della Torino Nord Academy hanno iniziato a guadagnare terreno grazie a una serie di palle perse delle alligatrici che hanno portato a contropiedi rapidi ed efficaci della squadra torinese. Le Lady in questo periodo hanno faticato a mantenere la concentrazione e l’intensità difensiva. La fluidità del gioco corale che si era visto nelle ultime partite è venuta meno, con le Lady che hanno cercato soluzioni individuali e tiri forzati. Questo ha permesso alle avversarie di allungare notevolmente, con un parziale di 21-8 che ha portato le Gators a un distacco di 19 punti alla pausa lunga.

Nel secondo tempo, dopo una “strigliata” da parte del coach, la squadra ha cercato di reagire, ma il divario accumulato nel secondo quarto si è rivelato difficile da recuperare. Le alligatrici hanno lottato con maggiore determinazione, ma non sono riuscite a colmare il gap. Nonostante gli sforzi, il risultato finale ha visto la vittoria delle padrone di casa, che si sono imposte per 72-39.

Nonostante il risultato negativo, le Lady Gators possono guardare avanti con la giusta motivazione. La partita ha messo in evidenza alcune aree su cui la squadra dovrà concentrarsi, in particolare sulla gestione della concentrazione e sull’importanza di mantenere alta l’intensità per tutti i 40 minuti. La sconfitta, seppur pesante, è solo un passo in più nel processo di crescita della squadra, che avrà già l’opportunità di rifarsi domenica 23 novembre, quando ospiterà Ceva in casa alle 11.30. Le Gators sono pronte a rimettersi al lavoro con determinazione, consapevoli che ogni partita è un’occasione per migliorare.

UNDER 13 CSI: MONTA’ BASKET – ALPICAR GATORS WEST COAST 55-41

Parziali: 12-9, 15-10, 19-9, 9-13

ALPICAR: Perlo, Abello 2, Zanfino 5, Fattore 2, Serafini, Mahmoubi 9, Cuellar 10, Audero 5, Accastelli 2, Meirone 2, Ouedraogo 4. All. Nicola V.

Montà, 16 novembre 2025. Trasferta piovosa per gli UNDER 13 West Coast “AlpiCar” nel torneo CSI: si aspetta un’altra bella partita, dopo quella di esordio in casa contro Alba (sconfitta di 2 punti), ed in effetti partita combattuta c’è stata, per almeno i primi due quarti. Cuellar (ottima prova la sua per “battezzare” al meglio le scarpe nuove!!) e compagni impensieriscono più volte la retroguardia montatese: peccato che gli errori sotto canestro siano troppo numerosi e non concedano di restare attaccati nel punteggio dal terzo quarto in poi. “La squadra era rimaneggiata per le molte assenze, causa impegni vari, ma per fortuna il gruppo è molto numeroso, per cui non c’è stato finora alcun tipo di problema di convocazioni ridotte. Le partite sono tante e tutti avranno l’occasione di testare sul campo quanto appreso in allenamento”, chiosa il coach a fine gara.

JUNIORES CSI: AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS – ABET BASKET TEAM 71 65 – 56

Parziali: 16-13, 29-13, 10-21, 18-9

AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS: Sarcone, Giuliano 13, Olivero 12, Arese 13, Cresto 2, Scardina, Ferrero 3, Gredza 11, Bossati 11. All: Tesio, Potenza

L’Autoriparazione Panero Gators conquista una vittoria preziosa e meritata contro l’Abet Basket Team, al termine di una gara intensa e combattuta, nella quale tutti i giocatori hanno saputo portare la propria esperienza e il proprio contributo nei momenti decisivi.

Il match si apre con un primo quarto molto equilibrato. I Gators partono concentrati, muovendo bene la palla e costruendo tiri di qualità, ma l’Abet risponde colpo su colpo. Il 16-13 al primo mini-intervallo fotografa una sfida che promette battaglia su ogni possesso.

La svolta arriva nel secondo periodo: i Gators alzano il ritmo, trovano continuità offensiva e soprattutto mettono in mostra una difesa attenta e compatta. Il parziale di 29-13 nasce da azioni corali, recuperi, contropiedi e scelte offensive mature. Ogni atleta chiamato in campo sa esattamente cosa fare, mettendo a servizio della squadra le proprie qualità tecniche e la propria esperienza. Grazie a questo, la squadra costruisce un vantaggio importante prima dell’intervallo.

Nel terzo quarto arriva la reazione dell’Abet, che prova a rientrare con aggressività e determinazione. I Gators subiscono qualche minuto di confusione e concedono troppo, permettendo agli avversari di rosicchiare punti con un 10-21 che riapre completamente la partita. È un momento complicato, in cui però il gruppo non si disunisce: la squadra rimane compatta, si parla in campo, si aiuta, dimostrando maturità.

È nell’ultima frazione che emerge la differenza: i Gators ritrovano lucidità, solidità difensiva e un attacco più fluido. Il 18-9 dell’ultimo quarto dimostra quanto la squadra fosse determinata a portare a casa il risultato. Ogni giocatore dà un contributo decisivo – chi con un rimbalzo, chi con un recupero, chi con una conclusione importante, chi con energia dalla panchina.

Questa vittoria è il risultato di un gioco corale, di un gruppo che crede nelle proprie possibilità e che, soprattutto, dimostra come l’unione e la partecipazione di tutti facciano davvero la differenza. I Gators continuano così il loro percorso di crescita, mostrando carattere, determinazione e una compattezza che saranno fondamentali per il prosieguo della stagione.

Una bella prova, costruita passo dopo passo, insieme.

Prossimo incontro: 26 Novembre 2025 ore 19.30, AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS – SALUZZO

TROFEO AQUILOTTI RACCONIGI

PROMOSPORT CUNEO – GATORS RACCO 16-8

Parziali (3-1; 3-1; 1-3; 3-1; 3-1; 3-1)

Sabato 15 novembre esordisce la squadra Aquilotti di Racconigi a Cuneo contro la formazione locale di Promosport Cuneo.

Durante i sei tempi disputati i ragazzi si sono impegnati e non hanno mai mollato, lo dimostrano alcuni tempini molto combattuti. Molti dei ragazzi erano alla primissima gara in assoluto e da poco si sono avvicinati a questo sport e quindi normale essere ancora “inesperti”.

“La gara è stata giocata al massimo delle nostre potenzialità contro un avversario molto preparato, abbiamo solo bisogno di giocare, più giochiamo e più miglioreremo!” Questo il commento tecnico degli istruttori.

Prossimo incontro: Sabato 22/11/2025 ore 9.00, Gators Racco – Pallacanestro Saluzzo (Palazzetto di Savigliano).

TROFEO AQUILOTTI BIG 2015

GATORS 2015 – OLIMPO ALBA 6-18

Parziali (1-3; 1-3; 1-3; 1-3; 1-3; 1-3)

GATORS 2015 – PALL. FARIGLIANO 6-18

Parziali (1-3; 1-3; 1-3; 1-3; 1-3; 1-3)

Domenica 16 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Savigliano la formazione dei Gators 2015 esordisce in campionato ospitando le formazioni di Pallacanestro Farigliano ed Olimpo Alba per un triangolare valevole per il Trofeo Aquilotti Big Girone A.

Nella prima gara contro la formazione di Alba i ragazzi dell’istruttore Nasari M. hanno subito l’aggressività e l’ottimo gioco corale degli ospiti ma nei secondi tre periodi c’è stato un cambio di atteggiamento in positivo che pero’ non ha cambiato il trend del match.

Nella seconda partita contro Farigliano, altra squadra molto dotata tecnicamente e fisicamente, i ragazzi hanno continuato a migliorare sul campo con buone giocate e disputando dei tempini combattuti.

“Sono contento perché metà della squadra è alla loro prima gara in assoluto e nonostante abbiamo affrontato due squadre molto organizzate siamo stati bravi a combattere su ogni pallone senza mollare mai. È solo la prima gara di campionato sono certo che durante l’anno ci sarà una crescita di tutti i ragazzi. Questo il commento tecnico.

Prossimo incontro: domenica 23/11/2025 ore 9.00, Abet Bra – Gators (Palazzetto di Bra).

UNDER 14 CSI: GATORS- CAIRO 50-35

Gators: Zavattero 12, Lingua 4 , Pali 4 , Poccardi 2, Racca N 2, Perrone, Mariani, Cocco 4, Quaglia 2, Ghione 2, Racca P 16 , El Aqil 2. All Colonna

Nella sfida del campionato CSI Under 14, i Gators hanno ospitato la formazione pari categoria di Cairo in una partita intensa. Nel primo quarto la squadra di casa ha imposto subito un ritmo elevato, mostrando un buon gioco corale e un efficace giro palla che ha permesso ai Gators di costruire un primo vantaggio.

Nel secondo periodo l’intensità difensiva dei Gators è ulteriormente aumentata: numerosi recuperi e transizioni veloci hanno permesso alla squadra di allungare il margine fino a sfiorare il +20, mettendo pressione agli avversari.

Il terzo quarto ha visto la reazione decisa di Cairo, che ha ritrovato precisione in attacco e maggiore solidità difensiva. Grazie a un buon parziale gli ospiti sono riusciti a ridurre lo svantaggio fino a circa dieci punti, riaprendo di fatto la gara e costringendo i Gators a ritrovare ordine e concentrazione.

Nell’ultimo periodo i ragazzi allenati da coach Colonna hanno ristabilito il ritmo mostrato nella prima parte della sfida, tornando a muovere bene la palla e a difendere con continuità. Questo ha permesso alla squadra di casa di chiudere l’incontro con un margine di circa quindici punti. Tutti i giocatori sono stati protagonisti, contribuendo sia in attacco sia in difesa e mantenendo un atteggiamento combattivo su ogni possesso. Una prestazione complessivamente positiva per entrambe le formazioni, con i Gators che hanno saputo gestire il vantaggio conquistando la vittoria finale.

UNDER 17 GOLD: BANCA TERRITORI DEL MONVISO C – AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 71 – 42

Parziali: 15-10, 16-11, 27-9, 13-12

AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS: Fresia 11, Gredza 10, Giuliano 10, Bossati 4, Arese 3, Panero 2, Ferrero 2, Mellano, Barbero. All: Potenza, Tesio

Trasferta impegnativa per Autoriparazione Panero Gators, che sul parquet di Carmagnola affrontano una delle formazioni più solide del campionato Under 17 Gold. La partita si chiude 71-42 per i padroni di casa, ma il divario finale non racconta fino in fondo l’atteggiamento positivo e la buona applicazione mostrata dai giovani Gators, specialmente nei primi venti minuti.

L’avvio di gara è intenso e combattuto. Carmagnola prova subito ad alzare i giri del motore con una difesa fisica e aggressiva, ma i Gators rispondono con ordine, attacco ragionato e una difesa attenta sulle linee di passaggio. Il primo quarto, chiuso 15-10, vede gli ospiti pienamente dentro la partita e capaci di ribattere colpo su colpo.

Nel secondo periodo la partita continua su binari molto simili: i padroni di casa cercano allunghi con qualche iniziativa individuale, ma i Gators restano concentrati, muovono bene la palla e trovano buone soluzioni costruite di squadra. A metà gara il tabellone dice 31-21 per Carmagnola, un distacco contenuto che testimonia una prima parte di partita di qualità.

Il vero spartiacque arriva però nel terzo periodo, quando Carmagnola rientra dagli spogliatoi con grande energia, imponendo un ritmo altissimo. I Gators subiscono l’impatto fisico e la pressione difensiva dei locali, faticando a sviluppare il proprio gioco. Ne nasce un parziale di 27-9 che indirizza in maniera definitiva la gara. La squadra di Savigliano non si arrende ma paga alcune palle perse e qualche disattenzione difensiva, inevitabili contro un avversario in grande fiducia.

Nonostante la situazione, l’ultimo quarto racconta un’altra storia: i Gators ritrovano compattezza, intensità difensiva e fluidità offensiva, giocando una frazione equilibrata (13-12) che restituisce sensazioni positive e sottolinea la voglia del gruppo di restare competitivo fino all’ultimo possesso. Una risposta importante, soprattutto sul piano mentale.

Per i ragazzi guidati da coach Potenza e coach Tesio si tratta di una gara utile per crescere: non solo per la qualità dell’avversario, ma anche per la capacità di reagire dopo un momento difficile. La squadra continua il suo percorso, fatto di lavoro quotidiano, miglioramenti individuali e crescita collettiva.

Il campionato è lungo e sfide come questa rappresentano passaggi fondamentali nel processo di maturazione sportiva del gruppo.

Prossimo incontro: 30-11-2025 ore 15.00; AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS – ABET BASKET TEAM 71

UNDER 15: GATORS – GRUGLIASCO 43-70

Parziali: 9-12,9-28,8-14,17-16.

Gators: Mereu 21, Rimonda 11, Prado 7, Culasso 2,Ferrua 2, Montagnana, Ambrogio, Tiwana, Ariaudo, Boshnjaku. All. Colonna

Grugliasco: Suppo 12, Bellora 9, Cremoni 8, Samele 8, Procopio 7, Armando 7, Bardi 7, Albano 4, Duò 4, Bonetto 2, Marcon 2, Beato.

Nella sfida del campionato Under 15, i Gators hanno affrontato la capolista Grugliasco in una partita caratterizzata da fasi molto diverse tra loro.

L’avvio di gara è stato segnato da grande equilibrio. Entrambe le formazioni hanno mantenuto un ritmo controllato e una buona organizzazione difensiva, rimanendo in sostanziale parità fino agli ultimi minuti del periodo. Solo nel finale Grugliasco è riuscito a trovare un piccolo allungo, chiudendo il primo quarto sull’9-12.

Il secondo periodo si è rivelato decisivo. I Gators hanno perso lucidità, commettendo numerose palle perse e faticando a tenere alta l’intensità. Grugliasco ne ha approfittato allungando progressivamente fino a costruire un vantaggio di circa 20 punti, ipotecando la gara.

Dopo l’intervallo i ragazzi di Savigliano hanno ritrovato energia e spirito di squadra, tornando a esprimere il buon livello mostrato nel primo quarto. Tutti i dieci giocatori entrati in campo hanno contribuito alla prestazione, permettendo ai Gators di giocare un parziale equilibrato, perso di soli quattro punti.

Nell’ultimo periodo l’intensità non è calata: i padroni di casa hanno addirittura vinto il quarto 17-16, confermando la crescita vista nella seconda metà della gara. Nonostante la buona reazione, però, il margine accumulato da Grugliasco nel secondo quarto è rimasto incolmabile. La partita si è conclusa sul 43-70 a favore degli ospiti.

Le parole del coach

Al termine dell’incontro, l’allenatore dei Gators ha commentato così la prestazione della squadra:

“Mi è dispiaciuto che i nostri ragazzi abbiano perso lucidità nel secondo quarto, perché per il resto della partita siamo sempre stati lì, attaccati a loro. Grugliasco è un’ottima squadra e sono primi per un motivo. Noi abbiamo ancora tanto da imparare, ma ho fiducia nei ragazzi e sono sicuro che cresceremo insieme in questa stagione. Ora testa alla prossima contro Alba.”

Prossimo incontro: venerdì 21 novembre ore 19:00, Alba -Gators (Corneliano d’Alba).

UNDER 14 GOLD: ABET BRA – LACTALIS GATORS 52-70

Parziali: 10-17, 15-22, 15-13, 12-18.

Gators: Toselli 17, Milanesio 13, Prado 12, Iannuzzi 8, Pali 6, Racca 5, Trizza 4, Ferrua 3, Lingua 2, Gallo. All.: Toselli.

I Gators conquistano una preziosa vittoria in trasferta sul campo dell’Abet Bra, imponendosi con il punteggio finale di 52-70 al termine di una gara ben gestita nei momenti chiave. Gara che si è disputata Domenica 16 Novembre nell’insolito orario delle 09.30 del mattino. L’avvio degli Alligatori è contratto: la squadra fatica a trovare fluidità offensiva e spreca diverse conclusioni da distanza ravvicinata. Nonostante ciò, la buona intensità difensiva permette ai Gators di chiudere il primo quarto avanti 10-17. Nel secondo periodo il ritmo cresce: gli Alligatori iniziano a muovere meglio la palla, trovano soluzioni in campo aperto e aumentano l’intensità su entrambi i lati del campo. A fine frazione gli ospiti volano sul 25-39, massimo vantaggio della partita, registrando ottime conclusioni al ferro. Nel terzo quarto l’Abet prova a rientrare ulteriormente, complici alcune disattenzioni dei Gators. I padroni di casa vincono la frazione 15-13, riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio e rimettendo pressione agli Alligatori. Nell’ultimo periodo i Gators ritrovano ordine e concentrazione: gestiscono bene il ritmo, stringono le maglie in difesa e riprendono a correre in contropiede. Il parziale finale di 12-18 chiude definitivamente i conti e consegna agli ospiti un meritato successo per 52-70. Dopo un avvio complicato, i Gators hanno saputo crescere alla distanza, mostrando buona intensità, capacità di reazione e una gestione del vantaggio matura nell’ultimo quarto. Una prova solida che conferma i progressi del gruppo Under 14 Gold e il secondo posto in classifica.

Prossimo incontro: martedì 25/11/2025 ore 20:15, Lactalis Gators – Farigliano (Palazzetto di Cavallermaggiore).

UNDER 13 CSI: RED FOX CANALE – GATORS 2013 22-84

Parziali: 4-16, 11-23, 0-23, 7-22.

GATORS: Nasari 13, Medjouti 11, Ghiberti 10, Vanacore 9, Scotta 8, Chiapello 8, Beltramo 4, Tesio 4, Lingua 4, Biga 3, Nasso 2. All. Sabatino, Ass. Zecca.

RED FOX: Stroppiana 12, Sarra 5, Vataman 5, Para, Guiennee, Banu, Canato, Cantamessa, Bonelli, Pugliese. All. Bosticco

Seconda giornata e trasferta per i giovani Gators impegnati nel campionato under13 CSI. Umida e nebbiosa la mattina in quel di Canale d’Alba,ma non tale da arrugginire i ragazzi in campo di entrambe le formazioni, che si battono onestamente nonostante i nostri avessero maggiore “prontezza”. I padroni di casa d’altro canto potevano contare sulla maggiore fisicità, e per questo i Gators sono stati bravi a lottare sotto le plance a contestare tiri e raccogliere rimbalzi; fondamentale in cui Vanacore e Medjouti si sono dimostrati innesti decisivi considerando le circostanze. Con loro nello starting five, Nasari e Chiapello (oltre a Ghiberti) che scavano coi loro canestri il primo solco nel parziale tra gli alligatori e le volpi. Lingua e Tesio entrano bene dalla panchina, anche se in un momento di appannamento generale difensivo, ma sono i primi a provare ad invertire l’inerzia con la loro aggressività nella fase di non possesso. Si va all’intervallo con un buon margine, nonostante l’avversario non avesse dato segni di cedere. Così alla ripresa di nuovo Nasari, coadiuvato questa volta da Beltramo e Ghiberti, mettono il parziale quasi decisivo per le sorti della gara. Ma c’è ancora tempo per i più giovani: Nasso, Ghione e Biga sono sembrati a loro agio a giocare con compagni e avversari più grandi, facendo tante cose utili. Infine da segnalare l’ottima prestazione di Scotta, al di là dello score di punti, per aver disputato una gara finalmente “pulita” e facendosi trovare pronto nella corsa, sia in attacco che nel recupero difensivo.

Prossima gara contro GATORS WEST COAST, martedì 18 novembre 2025 ore 19.30, palestra scuole medie di Moretta.

UNDER 13 GOLD: ABA SALUZZO – DAVICCO GATORS 34-77

Parziali: 11-14, 10-25, 6-25, 7-13.

GATORS: Nasari 21, Sordella 16, Saglietti 15, Fumero 9, Vanacore 5, Chiapello 4, Gagliardi 4, Alasia 3, Beltramo, Ghiberti. All. Sabatino, Ass. Zecca.

SALUZZO : Nivoli 11, Fusta 6, Sarale 4, Lorenzato 4, Garbellini 3, Putetto 2, Riboldi 2, Greco 2, Barbero, Verra, Testa Battiston, Meloni. All. Rabbia

Dopo il turno di riposo la Davicco Gators riparte da dove ha lasciato, con una vittoria, in trasferta a Saluzzo. Tra le fila Gators manca capitan Sacchetto (protagonista assoluto dell’ultima uscita) per via di un infortunio; approfittiamo per augurare a lui di rientrare presto disponibile.

La partita. Non un buon inizio a dire il vero, con coach Sabatino a dover subito provvedere a dei ripensamenti nel quintetto iniziale, richiamando Saglietti e Alasia in panchina. Nasari invece è in palla, inizia con una tripla, continua con dei veloci drive che tagliano la difesa saluzzese e duetta bene con Sordella. Sordella appunto, che è finalmente il metronomo della squadra, pulendo difficili palloni strappandoli dalla lotta a rimbalzo e da lì riuscire anche a costruire per gli altri, oltre che per sé stesso. Si va così al riposo lungo in vantaggio di diciotto punti, ma con inerzia sensibilmente a favore.

Al rientro il pressing degli alligatori si fa più incisivo, con tanti palloni recuperati nella metà campo avversaria convertiti spesso in canestri. Anche il gioco alto-basso a favore di Saglietti, che prende bene posizione nello smile, funziona, contribuendo al bottino di punti. Il margine in termini di punteggio cresce, ma la Davicco Gators continua a spingere, così anche Gagliardi riesce a dare tanto ritmo, nonostante si fosse all’ultimo quarto, spingendo la transizione offensiva creando molte situazioni di superiorità numerica.

“Sicuramente una buona prestazione, nonostante qualche sbavatura, ma credo che alla fine i ragazzi abbiano dimostrato di aver assimilato quello che si sta provando a fare in allenamento. Ora bisogna essere bravi a dare continuità a questo tipo di approccio alla competizione”, le parole dell’assistente coach Zecca.

Prossimo incontro: sabato 22 novembre 2025 ore 17:15, Davicco Gators-Abet Bra (palazzetto dello sport di Savigliano).

UNDER 13 FIP: PALLACANESTRO MONCALIERI – ALPICAR GATORS WEST COAST 68-35

Parziali: 10-6, 14-5, 21-12, 23-12

ALPICAR: Abello 2, Zanfino 6, Fattore 1, Speranza, Mahboubi 6, Discaro 10, Audero 4, Serafino, Accastelli 2, Meirone, Kolndrekaj 4. All. Nicola V.

Moncalieri, 15 novembre 2025. Nella splendida cornice del palaEinaudi i giovani Under13 West Coast, griffati AlpiCar, giocano la seconda gara del campionato. Causa numerose assenze gli ospiti si presentano con soli 11 effettivi, ma questa non sarà una scusa per non tentare di fare bella figura in un palazzetto in cui si gioca la serie A.

Il primo quarto è giocato alla pari (come dimostra anche il parziale) in cui le difese hanno spesso la meglio sugli attacchi un po’ confusi di entrambe le squadre. Dal secondo quarto in poi i locali di Moncalieri premono sull’acceleratore e i nostri patiscono un po’ di più le ripartenze in contropiede dei piccoletti locali.

Questo sarà anche il leit motiv del secondo tempo, nonostante si faccia bene valere nell’area Discaro, autore di belle azioni, a cui si affianca Zanfino nelle vesti di “tiratore scelto” da fuori area.

“Tutto sommato una buona gara, giocata con molta intensità da tutti i ragazzi scesi in campo. Dobbiamo ancora trovare le giuste alchimie, visto che siamo all’inizio della stagione, ma la strada sembra quella giusta”, chiosa il coach alla fine della gara.

UNDER 15 REGIONALE: BTM CARMAGNOLA – ALPICAR GATORS WEST COAST 77 – 61

Parziali: 16-15; 25-12; 20-4; 16-29

ALPICAR: Damian 8, Millone 2, Ferrero 10, Airaudo 10, Ruberti 4, Marchisio 4, Scianni 3, Lanfranco 10, Cresto, Gastaldi 5, Angaramo, Lo Schiavo 5. All.: Nicola A.

Carmagnola, sabato 15 novembre 2025. Trasferta per i ragazzi West Coast, ritrovati a giocare nel campo carmagnolese.

I ragazzi, reduci da una sconfitta significativa, iniziano la partita con un alto ritmo e intensità, mostrando che non sono stati più quelli che la settimana prima avevano mostrato.

Cosa che però non viene continuata nei due quarti successivi che, “addormentati”, si lasciano battere e tralasciano delle accortezze non solite da loro, andando a toccare persino il -30.

Nonostante tutto e mostrando l’orgoglio di non perdere di 30 i ragazzi si rimboccano le maniche e riescono a strappare un risultato buono. L’allenatore Nicola: “Mi dispiace per i ragazzi che si lasciano sempre andare per un po’ di tempo, il punteggio non mostra effettivamente quello che siamo davvero, anche perché durante gli allenamenti l’intensità è differente. Cercheremo di mantenere questa intensità per tutta la partita”

Prossimo incontro: sabato 22 novembre 2025 ore 15.00, Alpicar Gators – Monviso (Racconigi)

UNDER 14 CSI: GATORS RACCO – GRANDA COLLEGE 70-93

PARZIALI: 13-17, 20-32, 21-27, 16-17. (70-93)

Gators Racco: Coda 26, Graglia 16, Carlotta M. 11, Raducanita 5, Vogliazzo 5, Lega 2, Carlotta F. , Ciarallo, Ferro, Giordano. All.: Paschetta.

Granda College: Peano 24, Dellandrea 14, Picollo 10, Plutino 10, Bottero 8, Schirinzi 7, Caliman 6, Carletto 4, Struma 4, Versiero 4, Spada. All.: Pashollari – Mangiapelo

GATORS RACCONIGI KO NELLA SECONDA DI CAMPIONATO: GRANADA COLLEGE PASSA 93-70

RACCONIGI – Seconda giornata di campionato Under 14 CSI e seconda sconfitta consecutiva per i Gators Racconigi, che sul parquet di casa cedono il passo ai forti ragazzi del Granada College, usciti vincitori con il punteggio di 93-70.

Nonostante il risultato finale, la partita ha offerto diversi spunti positivi per i giovani Gators, capaci di restare pienamente in partita fino alla metà del secondo quarto. L’avvio è stato infatti incoraggiante: buona intensità difensiva, discrete scelte in attacco e un approccio determinato che ha permesso ai padroni di casa di rispondere colpo su colpo agli avversari.

Con il passare dei minuti, però, è emersa in maniera sempre più evidente la superiorità fisica dei Cuneesi, che hanno iniziato a dominare sotto canestro e a trovare canestri facili in transizione. I Gators hanno provato a restare aggrappati al match con grinta e qualche bella iniziativa individuale, ma l’energia e la stazza degli ospiti hanno fatto la differenza soprattutto nella seconda metà di gara.

Negli ultimi due quarti, nonostante il divario crescente, i ragazzi di Racconigi non hanno mai smesso di lottare, continuando a cercare soluzioni offensive e mostrando un carattere che lascia ben sperare per il proseguo della stagione. La sconfitta per 70-93 è pesante, ma non cancella i progressi visti in campo.

Con due ko nelle prime due uscite, la classifica non sorride, ma l’impressione è che la squadra stia crescendo e stia trovando lentamente la propria identità. Il gruppo rimane compatto e determinato, e già si guarda alla prossima partita con fiducia: l’obiettivo è tornare alla vittoria, e le sensazioni sono positive.

I Gators hanno voglia di riscattarsi, e se l’intensità mostrata nei primi minuti contro Granada College diventerà costante per tutta la gara, la prossima potrebbe davvero essere quella giusta.