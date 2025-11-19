Tre Stelle Michelin a “La Rei Natura” di Serralunga d’Alba di chef Mammoliti

«Un nuovo punto di inizio». Lo chef Michelangelo Mammoliti ha accolto così l’assegnazione della terza stella Michelin al ristorante “La Rei Natura”, presso il Boscareto di Serralunga d’Alba. «Grazie alla mia famiglia e alla famiglia Dogliani che mi hanno permesso di realizzare un ristorante che mi corrispondesse. La cucina è un’alleanza tra il cuore e le proprie convinzioni: quindi, cucinate con il cuore!»

All’inizio le parole arrivano un po’ a scatti, come quando si sta mettendo a fuoco qualcosa che è appena successo. «Siamo emozionatissimi», dice Valentina Dogliani, Ceo del resort Boscareto dove Mammoliti è resident chef. Si aggiusta la voce, sorride: «È uno di quei momenti in cui si avverte che il percorso ha preso una direzione precisa. Si ripensa a quanto tutto sia arrivato in fretta. Non c’era un vero progetto, solo un’idea che sembrava lontana e che invece si è concretizzata quasi da sola. Oggi è il giorno, un punto sul calendario che segna un passaggio. Quando si è deciso di unire gli intenti c’era un po’ di incredulità, quella sensazione leggera di non sapere fino a che punto ci si potesse spingere. Ora, invece, tutto è chiaro: si va avanti insieme. Questo primo passo ha un enorme valore».

Un nuovo grande traguardo per il Cuneese, e in particolare le Langhe, che da oggi possono vantare due “tristellati”: la riconferma di Piazza Duomo, con chef Enrico Crippa, e l’ingresso di Mammoliti. La 71esima cerimonia di assegnazione delle nuove Stelle della prestigiosa Guida Michelin è tornata nel cuore della Food Valley, scegliendo ancora una volta l’Emilia-Romagna: sullo storico palcoscenico del Teatro Regio di Parma, sono saliti diversi volti noti della Regione Piemonte, tra cui anche chef Antonino Cannavacciuolo, di Villa Crespi.

Sono 394 in totale le attribuzioni: 15 tre stelle, 38 due stelle, 341 una stella.