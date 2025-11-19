Teatro per bambini questo weekend a Cuneo e Borgo San Dalmazzo

Prosegue la rassegna “Teatro a quattro gambe”, proposta teatrale per i più piccoli in Officina Santachiara a Cuneo. Ultimo appuntamento della rassegna “Un sipario tra cielo e terra” a Borgo San Dalmazzo.

In seguito l’elenco degli appuntamenti di questo fine settimana.

L’appuntamento di sabato 22 novembre 2025, ore 17, è con La Baracca Testoni Ragazzi di Bologna che presenta:

UNA STORIA SOTTOSOPRA (1-4 anni)

Due personaggi vivono su piani opposti, con paure e certezze diverse. Un piccolo gatto rosso, fuggendo, li costringe a inseguirsi e a incontrarsi. Quella corsa si trasforma in un viaggio sorprendente, fatto di scoperte e meraviglia: gli spazi si capovolgono, i punti di vista si intrecciano, il mondo cambia forma. La scenografia di carta prende vita, trasformando città, prati e ruscelli in un universo che si muove e respira. Un racconto poetico di amicizia, gioco e magia condivisa.

Di: Andrea Buzzetti, Enrico Montalbani e Carlotta Zini

Regia: Andrea Buzzetti

Cast: Andrea Buzzetti e Carlotta Zini

Scenografie: disegni di Enrico Montalbani

Coproduzione Wide Eyes

Durata: 35′

Data: 22 novembre 2025 – ore 17

Luogo: Officina Santachiara (Ex chiesa di Santa Chiara), via Savigliano, snc, Cuneo.

Ingresso: Ingresso unico 4€, biglietti in loco, non è necessaria prenotazione.

L’appuntamento di domenica 23 novembre 2025, ore 17, è a Borgo San Dalmazzo con:

SEGGIOLINE (Teatro Telaio) (dai 3 anni)

In un mondo fatto di sedie e regole, l’incontro tra due opposti — Lui, ordinato e preciso, e Lei, fantasiosa e caotica — dà inizio a un viaggio poetico e surreale. Tra oggetti curiosi, trasformazioni e scoperte reciproche, i due imparano che l’altro può colmare ciò che ci manca. Uno spettacolo sull’incontro, sul cambiamento e sulla fantasia, che invita grandi e piccoli a immaginare il mondo non solo com’è, ma come potrebbe essere.

Di e con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro

Regia: Michele Beltrami

Consulenza drammaturgica: Silvano Antonelli

Assistente alla regia: Karima Ranghetti

Durata: 45’

Data: domenica 23 novembre 2025 – ore 17:30

Luogo: Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo – Via Vittorio Veneto, 19, 12011 Borgo San Dalmazzo CN

Ingresso: Intero €6 // Ridotto sotto i 10 anni €5 // Gratuito sotto i 3 anni

Per maggiori informazioni: [email protected]

