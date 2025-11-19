Progetto Sicurezza organizzato dalla Fim Cisl Cuneo: premiati i migliori lavori

Oggi si conclude il percorso del Progetto Sicurezza promosso dalla Fim Cisl Cuneo, e patrocinato dalla Fim Cisl Piemonte, un’iniziativa nata per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 16 e i 17 anni, alle porte del loro futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Ad aderire sono stati tre istituti scolastici, per un totale di circa 500 studenti. I primi a partecipare sono stati gli alunni delle classi quinta dell’Istituto Denina di Verzuolo.

Durante gli incontri, i giovani hanno approfondito il tema della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al ruolo centrale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’obiettivo è stato quello di trasmettere consapevolezza e responsabilità, elementi indispensabili per lavorare in un ambiente sicuro e tutelato.

Al termine del percorso, gli studenti hanno partecipato a un concorso dedicato alla realizzazione di un elaborato sull’importanza della sicurezza sul lavoro. Oggi sono stati premiati i migliori lavori, a riconoscimento dell’impegno e della sensibilità dimostrata dagli studenti.

Erano presenti, per la Fim Cisl Cuneo Roberto Lepori Segretario generale e Massimo Mana componente di Segreteria, i quali hanno consegnato i premi: 300 € ai ragazzi vincitori e 300 € all’Istituto.

c.s.