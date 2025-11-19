Dal 19 dicembre operativa la nuova rotta Cuneo-Cagliari

Aeroitalia annuncia l’avvio di un nuovo collegamento diretto tra Cuneo e Cagliari, operativo dal 19 dicembre 2025.
La nuova rotta, con due frequenze settimanali (venerdì e domenica), rafforza la connettività tra la Sardegna e il Piemonte, offrendo un collegamento strategico tra due territori ricchi di opportunità turistiche e commerciali.
I voli opereranno dal 19 dicembre ogni venerdì e domenica, con i seguenti orari:
Cuneo – Cagliari: 14:40 – 16:00
Cagliari – Cuneo: 12:30 – 13:50
Il nuovo collegamento risponde a una duplice esigenza: da un lato, permette ai sardi di
raggiungere comodamente le località montane e sciistiche dell’arco alpino cuneese, tra
cui Limone Piemonte, Prato Nevoso e le Langhe; dall’altro, consente ai piemontesi e ai
turisti del Nord Italia di accedere facilmente alle bellezze della Sardegna meridionale,
con le sue coste cristalline, i siti archeologici e il ricco patrimonio enogastronomico.
L’Aeroporto di Cuneo rappresenta, inoltre, un comodo punto di accesso per raggiungere
importanti destinazioni turistiche e d’affari come Torino, Alba, le Langhe, Roero e
Monferrato, aree UNESCO patrimonio dell’umanità.
Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento che unisce due territori straordinari del nostro Paese. La rotta Cuneo-Cagliari rappresenta un tassello importante della nostra strategia di sviluppo della rete domestica, orientata a connettere le regioni italiane con
collegamenti diretti, comodi ed efficienti. La Sardegna è da sempre nel cuore della nostra
programmazione e questo nuovo volo conferma il nostro impegno nel garantire alla
Regione una connettività sempre maggiore. Allo stesso tempo, puntiamo a valorizzare aeroporti come quello di Cuneo, gateway ideale per scoprire le eccellenze del Piemonte.
Siamo certi che questo collegamento sarà apprezzato sia dai viaggiatori leisure, che
potranno alternare mare e montagna, sia dal segmento business, grazie a orari pensati
per ottimizzare gli spostamenti. I biglietti saranno in vendita da questa settimana e
invitiamo tutti a prenotare per approfittare delle nostre tariffe di lancio.”
Secondo Fabio Mereu, Amministratore Delegato di SOGAER, Società di Gestione
dell’Aeroporto di Cagliari: “L’avvio del collegamento Cagliari–Cuneo con Aeroitalia
rappresenta un nuovo passo nell’ampliamento del nostro network domestico. Questa
operazione rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo
a un’esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in
un periodo di forte mobilità. La collaborazione con Aeroitalia conferma l’impegno
condiviso a sviluppare una connettività che vada oltre la sola dimensione della continuità
territoriale. È un segnale importante per il nostro scalo, che continua a crescere come
porta d’accesso privilegiata per chi arriva in Sardegna e come comodo punto di partenza
per i sardi diretti verso aree ricche di interesse turistico e professionale. Il collegamento
con Cuneo valorizza inoltre un asse mare–montagna dalle ottime potenzialità, offrendo
soluzioni pratiche per i viaggi del weekend, per gli spostamenti di lavoro e per chi
desidera una breve fuga in un territorio che completa perfettamente quello sardo. Siamo
certi che questo servizio incontrerà il favore del pubblico e ringraziamo Aeroitalia per aver
scelto di investire sul nostro aeroporto.”
Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport, ha affermato: “Siamo molto
felici che Aeroitalia abbia colto l’opportunità di servire una tratta così importante per il
nostro scalo. Da tempo il nostro aeroporto è un punto di riferimento per chi viaggia da e
per la Sardegna e il ritorno del collegamento con Cagliari anche nel periodo invernale
rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio. L’operativo dei voli offrirà nuove
occasioni per visitare le rispettive destinazioni: dai cuneesi e piemontesi che potranno
approfittarne per vivere le festività o i weekend nel Sud Sardegna, ai turisti sardi che
potranno raggiungere comodamente le nostre località sciistiche. Senza dimenticare i
tanti pendolari che utilizzano abitualmente questa rotta. Ci auguriamo che la
collaborazione con Aeroitalia possa proseguire e svilupparsi ulteriormente.”
I biglietti sono in vendita da martedì 18 novembre 2025 sul sito ufficiale di Aeroitalia
(www.aeroitalia.com), presso le agenzie di viaggio e attraverso i principali portali di
prenotazione online.
cs