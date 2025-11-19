Dal 19 dicembre operativa la nuova rotta Cuneo-Cagliari

Aeroitalia annuncia l’avvio di un nuovo collegamento diretto tra Cuneo e Cagliari, operativo dal 19 dicembre 2025.

La nuova rotta, con due frequenze settimanali (venerdì e domenica), rafforza la connettività tra la Sardegna e il Piemonte, offrendo un collegamento strategico tra due territori ricchi di opportunità turistiche e commerciali.

I voli opereranno dal 19 dicembre ogni venerdì e domenica, con i seguenti orari:

Cuneo – Cagliari: 14:40 – 16:00

Cagliari – Cuneo: 12:30 – 13:50

Il nuovo collegamento risponde a una duplice esigenza: da un lato, permette ai sardi di

raggiungere comodamente le località montane e sciistiche dell’arco alpino cuneese, tra

cui Limone Piemonte, Prato Nevoso e le Langhe; dall’altro, consente ai piemontesi e ai

turisti del Nord Italia di accedere facilmente alle bellezze della Sardegna meridionale,

con le sue coste cristalline, i siti archeologici e il ricco patrimonio enogastronomico.

L’Aeroporto di Cuneo rappresenta, inoltre, un comodo punto di accesso per raggiungere

importanti destinazioni turistiche e d’affari come Torino, Alba, le Langhe, Roero e

Monferrato, aree UNESCO patrimonio dell’umanità.

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento che unisce due territori straordinari del nostro Paese. La rotta Cuneo-Cagliari rappresenta un tassello importante della nostra strategia di sviluppo della rete domestica, orientata a connettere le regioni italiane con

collegamenti diretti, comodi ed efficienti. La Sardegna è da sempre nel cuore della nostra

programmazione e questo nuovo volo conferma il nostro impegno nel garantire alla

Regione una connettività sempre maggiore. Allo stesso tempo, puntiamo a valorizzare aeroporti come quello di Cuneo, gateway ideale per scoprire le eccellenze del Piemonte.

Siamo certi che questo collegamento sarà apprezzato sia dai viaggiatori leisure, che

potranno alternare mare e montagna, sia dal segmento business, grazie a orari pensati

per ottimizzare gli spostamenti. I biglietti saranno in vendita da questa settimana e

invitiamo tutti a prenotare per approfittare delle nostre tariffe di lancio.”

Secondo Fabio Mereu, Amministratore Delegato di SOGAER, Società di Gestione

dell’Aeroporto di Cagliari: “L’avvio del collegamento Cagliari–Cuneo con Aeroitalia

rappresenta un nuovo passo nell’ampliamento del nostro network domestico. Questa

operazione rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo

a un’esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in

un periodo di forte mobilità. La collaborazione con Aeroitalia conferma l’impegno

condiviso a sviluppare una connettività che vada oltre la sola dimensione della continuità

territoriale. È un segnale importante per il nostro scalo, che continua a crescere come

porta d’accesso privilegiata per chi arriva in Sardegna e come comodo punto di partenza

per i sardi diretti verso aree ricche di interesse turistico e professionale. Il collegamento

con Cuneo valorizza inoltre un asse mare–montagna dalle ottime potenzialità, offrendo

soluzioni pratiche per i viaggi del weekend, per gli spostamenti di lavoro e per chi

desidera una breve fuga in un territorio che completa perfettamente quello sardo. Siamo

certi che questo servizio incontrerà il favore del pubblico e ringraziamo Aeroitalia per aver

scelto di investire sul nostro aeroporto.”

Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport, ha affermato: “Siamo molto

felici che Aeroitalia abbia colto l’opportunità di servire una tratta così importante per il

nostro scalo. Da tempo il nostro aeroporto è un punto di riferimento per chi viaggia da e

per la Sardegna e il ritorno del collegamento con Cagliari anche nel periodo invernale

rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio. L’operativo dei voli offrirà nuove

occasioni per visitare le rispettive destinazioni: dai cuneesi e piemontesi che potranno

approfittarne per vivere le festività o i weekend nel Sud Sardegna, ai turisti sardi che

potranno raggiungere comodamente le nostre località sciistiche. Senza dimenticare i

tanti pendolari che utilizzano abitualmente questa rotta. Ci auguriamo che la

collaborazione con Aeroitalia possa proseguire e svilupparsi ulteriormente.”

I biglietti sono in vendita da martedì 18 novembre 2025 sul sito ufficiale di Aeroitalia

(www.aeroitalia.com), presso le agenzie di viaggio e attraverso i principali portali di

prenotazione online.

cs