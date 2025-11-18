il Corecom Piemonte ascolta i territori e presenta le sue attività a Cuneo

Mercoledì 19 novembre alle ore 10,30 presso il Palazzo Municipale – Salone d’Onore- in Via Roma 28 a Cuneo , il Corecom Piemonte presenta ad istituzioni, enti, associazioni ed imprese le sue numerose attività.

Tra le principali si evidenziano: il tentativo di conciliazione e definizione nelle controversie tra utenti e gestori dei servizi di comunicazione elettroniche, la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, i programmi per l’accesso, l’alfabetizzazione digitale, la prevenzione e contrasto al cyberbullismo e la vigilanza sul rispetto della “Par condicio” durante i periodi di campagna elettorale e referendaria.

Saluti istituzionali:

Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo

Patrizia Manassero, Sindaca del Comune di Cuneo

Intervengono:

Vincenzo Lilli, Presidente del Corecom Piemonte

Alessia Caserio, Vicepresidente del Corecom Piemonte

Marco Briamonte, Commissario Corecom Piemonte