Elledì FC-Area Calcio Alba Roero 1-3, mister Baracco: “I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita”

L’Area Calcio Alba Roero doma in trasferta l’Elledì FC (1-3) nell’undicesima giornata del Girone G di Prima Categoria grazie ai sigilli di Delsanto, De Pasquale e Negro.

Fabrizio Baracco, allenatore degli albesi, commenta così la gara di Caramagna Piemonte:

“Per certi versi la partita stava diventando una fotocopia di quella di domenica scorsa: un buon approccio, ma poca cattiveria nel finalizzare le diverse occasioni create, così ci siamo trovati immeritatamente sotto.

I ragazzi sono però stati bravi a restare in partita e già nel primo tempo l’hanno ribaltata. Nella seconda frazione abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e immaginato, ma negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso troppo e solo un grande Pagliano ci ha salvati.

Dopo un bel pomeriggio è giusto menzionare i miei collaboratori Badagliacca e Chighine che ci supportano in tutto e anche se non scendono in campo sono un esempio positivo per tutti noi.“